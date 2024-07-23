El martes 23 de julio, Meta anunció el lanzamiento de la colección Llama 3.1 de modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) multilingües. Llama 3.1 comprende modelos de IA generativa de código abierto de entrada/salida de texto preentrenados y ajustados por instrucciones en tamaños de parámetros 8B, 70B y, por primera vez, 405B.

El Llama 3.1-405B ajustado por instrucciones, que parece ser el modelo de lenguaje de código abierto más grande y potente disponible en la actualidad y competitivo con los mejores modelos propietarios del mercado, estará disponible en IBM watsonx.ai hoy donde se puede implementar en IBM Cloud, en un entorno de nube híbrida o en local.

El lanzamiento de Llama 3.1 se produce tras el lanzamiento el 18 de abril de los modelos Llama 3. En el comunicado de prensa adjunto, Meta declaró que "[su] objetivo a corto plazo es hacer que Llama 3 sea multilingüe y multimodal, ampliar su contexto y seguir mejorando el rendimiento general de todas las capacidades del LLM, como el razonamiento y la codificación".

El lanzamiento de hoy de Llama 3.1 demuestra un progreso significativo hacia ese objetivo, desde una longitud de contexto drásticamente mayor hasta un uso ampliado de herramientas y capacidades multilingües.