LlamaCon: la carta de amor de código abierto de Meta a los desarrolladores

El martes, Meta organizó LlamaCon, la primera conferencia dedicada a su familia de modelos de IA, Llama. También anunció el próximo lanzamiento de la API Llama: una API personalizable y sin bloqueo que actualmente sólo está disponible en versión preliminar.
"Ahora puede comenzar a usar Llama con solo una línea de código", dijo Chris Cox, director de producto de Meta, en el escenario. La nueva API de Llama incluye la creación de claves con un solo clic y entornos interactivos, para que los desarrolladores puedan probar fácilmente diferentes modelos, incluidos Llama 4 Scout y Llama 4 Maverick. Es totalmente personalizable, sin bloqueo. Y es compatible con el SDK de OpenAI, lo que facilita la conexión a las aplicaciones existentes.
Con este anuncio, Meta deja claro que se preocupa por la experiencia del desarrollador, según los expertos de IBM. El objetivo, según Manohar Paluri, vicepresidente de Llama, y Angela Fan, investigadora de Llama, es encontrar la forma más rápida y sencilla de construir con Llama, que ofrezca velocidad, sí, pero también flexibilidad. Los desarrolladores pueden personalizar completamente los modelos, llevarlos a cualquier parte y no tener que preocuparse por el bloqueo. Meta gestiona la infraestructura y la inferencia, para que los equipos puedan centrarse en la creación.
"Meta está abriendo básicamente su modelo a través de API; es otra forma de hacerlo público y más accesible", afirma Jacob Ben-David, director global de negocio de nube e IA de Red Hat, en una entrevista con IBM Think. "Antes de esto, había que ejecutarlo localmente y averiguar cómo interactuar con él, o utilizar un proveedor de alojamiento, como Groq. He estado usando algunos de los modelos Llama a través de la API conectándome a través de GroqCloud, que alojaba una versión limitada de Llama. Ahora lo están abriendo por completo, y creo que eso ofrece a los desarrolladores mucha más accesibilidad".
También se ha publicado recientemente la Integración de Llama Stack de IBM Red Hat actuará como socio en la conexión, haciendo que sea más fácil implementar Llama para empresas.
“Estoy muy feliz de verlos construir un verdadero ecosistema de desarrolladores alrededor de Llama”, escribió Armand Ruiz, vicepresidente de la plataforma de IA en IBM, en LinkedIn. "En el mercado actual de la IA, no basta con limitarse a publicar modelos en Hugging Face. Para crear una gravedad real, MOAT y adherencia, se necesitan plataformas, herramientas y comunidad, y eso es exactamente lo que está haciendo Meta".
Por último, el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, habló de una versión ligera de Llama, centrándose en la destilación en sus entrevistas con el CEO de Databricks, Ali Ghodsi, y el CEO de Microsoft, Satya Nadella.
"Esto encaja perfectamente con el pequeño viaje de IBM hacia un modelo específico para cada dominio", señala Shobhit Varshney, socio sénior y vicepresidente de IBM Consulting, en una entrevista con IBM Think.
Meta también anunció que los modelos de la familia Llama se han descargado 1200 millones de veces. La conferencia en su conjunto sirvió como un nuevo recordatorio del compromiso de Meta con la comunidad de código abierto, dos años después del lanzamiento del primer modelo Llama.
Con Zuckerberg entrevistando a pesos pesados de la industria, la conferencia pareció una "fiesta de presentación", afirma Varshney. “Meta tiene ahora una enorme comunidad de desarrolladores. Así que hoy fue su primera gran conferencia de desarrolladores, un momento en el que dicen: "Estamos aquí para ayudar a los desarrolladores con las herramientas que necesitan, para que no tengan que depender de otros".
Por último, pero no menos importante, Meta anunció el lanzamiento de una aplicación independiente, Meta AI. "Ya hay casi mil millones de usuarios activos mensuales que interactúan con Meta AI en nuestras diferentes aplicaciones, y mucha gente la usa a diario", dijo Zuckerberg. "Pero pensamos que a algunos les gustaría tenerlo como una experiencia independiente".
¿Podría Meta IA aprovechar la gran base de usuarios que la empresa tiene en sus aplicaciones más populares para competir con ChatGPT? Vyoma Gajjar, arquitecto de soluciones técnicas de IA en IBM, piensa que todo es posible.
“Si Meta AI lo hace bien, entonces tal vez pueda convertirse en el nuevo ChatGPT. Pero depende: todo se reduce a la ejecución", dice.
IBM Granite es nuestra familia de modelos de IA abiertos, eficaces y de confianza, adaptados a la empresa y optimizados para escalar sus aplicaciones de IA. Explore las opciones de idioma, código, series de tiempo y salvaguardas.
Las empresas reconocen que no pueden ampliar la IA generativa con modelos fundacionales en los que no puedan confiar. Descargue el extracto para saber por qué IBM, con sus emblemáticos "modelos Granite", ha sido nombrada "Strong Performer".
Aprenda a impulsar continuamente a los equipos para que mejoren el rendimiento de los modelos y superen a la competencia utilizando las últimas técnicas e infraestructuras de IA.
Explore el valor de los modelos fundacionales de nivel empresarial que proporcionan confianza, rendimiento y beneficios rentables a todos los sectores.
Aprenda a incorporar la IA generativa, el machine learning y los modelos fundacionales en sus operaciones empresariales para mejorar el rendimiento.
Vea una demostración de la comparación de los modelos de IBM con otros modelos en múltiples casos de uso.
Explore la biblioteca de modelos fundacionales de IBM en la cartera de watsonx para escalar la IA generativa para su negocio con confianza.
Ponga la IA a trabajar en su negocio con la experiencia líder en IA del sector de IBM y junto a su cartera de soluciones.
Reinvente las operaciones y flujos de trabajo críticos añadiendo IA para maximizar las experiencias, la toma de decisiones en tiempo real y el valor empresarial.
Explore la biblioteca de modelos fundacionales de IBM en la cartera de IBM watsonx para escalar la IA generativa para su negocio con confianza.