LlamaCon: la carta de amor de código abierto de Meta a los desarrolladores

Con este anuncio, Meta deja claro que se preocupa por la experiencia del desarrollador, según los expertos de IBM. El objetivo, según Manohar Paluri, vicepresidente de Llama, y Angela Fan, investigadora de Llama, es encontrar la forma más rápida y sencilla de construir con Llama, que ofrezca velocidad, sí, pero también flexibilidad. Los desarrolladores pueden personalizar completamente los modelos, llevarlos a cualquier parte y no tener que preocuparse por el bloqueo. Meta gestiona la infraestructura y la inferencia, para que los equipos puedan centrarse en la creación.

"Meta está abriendo básicamente su modelo a través de API; es otra forma de hacerlo público y más accesible", afirma Jacob Ben-David, director global de negocio de nube e IA de Red Hat, en una entrevista con IBM Think. "Antes de esto, había que ejecutarlo localmente y averiguar cómo interactuar con él, o utilizar un proveedor de alojamiento, como Groq. He estado usando algunos de los modelos Llama a través de la API conectándome a través de GroqCloud, que alojaba una versión limitada de Llama. Ahora lo están abriendo por completo, y creo que eso ofrece a los desarrolladores mucha más accesibilidad".

También se ha publicado recientemente la Integración de Llama Stack de IBM Red Hat actuará como socio en la conexión, haciendo que sea más fácil implementar Llama para empresas.

“Estoy muy feliz de verlos construir un verdadero ecosistema de desarrolladores alrededor de Llama”, escribió Armand Ruiz, vicepresidente de la plataforma de IA en IBM, en LinkedIn. "En el mercado actual de la IA, no basta con limitarse a publicar modelos en Hugging Face. Para crear una gravedad real, MOAT y adherencia, se necesitan plataformas, herramientas y comunidad, y eso es exactamente lo que está haciendo Meta".

Por último, el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, habló de una versión ligera de Llama, centrándose en la destilación en sus entrevistas con el CEO de Databricks, Ali Ghodsi, y el CEO de Microsoft, Satya Nadella.

"Esto encaja perfectamente con el pequeño viaje de IBM hacia un modelo específico para cada dominio", señala Shobhit Varshney, socio sénior y vicepresidente de IBM Consulting, en una entrevista con IBM Think.