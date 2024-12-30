IA, robot: resumen del año

A medida que el 2024 llega a su fin, el sector de la robótica aún está muy lejos del droide C-3PO todo en uno de las fantasías de ciencia ficción. Pero gracias a la IA, ahora un robot puede colgar una camiseta en una percha, una tarea aparentemente sencilla que demuestra lo mucho que ha avanzado la investigación en robótica.
Los investigadores no son los únicos entusiasmados con este tipo de avances en robótica impulsados por IA, los inversores también lo están. Las startups de robótica están en camino de recaudar casi 7500 millones de dólares a finales de 2024. Y solo los robots humanoides podrían convertirse en un mercado de 7 billones de dólares en 2050.
Hablamos con José Favilla, líder mundial de Industria 4.0 en IBM, sobre las principales tendencias en robótica de este año y lo que cabe esperar para 2025.
La destreza manual de los humanoides ha avanzado mucho este año. Google ha enseñado a los robots a atarse los cordones de los zapatos. Figure tiene uno que puede preparar café. Y luego está la nueva mano Optimus de Tesla, que tiene 22 grados de libertad y puede atrapar una pelota de tenis.
Los avances logrados este año en la destreza de los robots son notables. Reflejan una convergencia de diseños de hardware avanzados y sofisticadas técnicas de aprendizaje de IA. Estos avances no solo mejoran la funcionalidad de los robots, sino que también allanan el camino para su integración en diversos sectores, transformando en última instancia la forma en que interactuamos con la tecnología en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, ayudando en las tareas domésticas, en el cuidado de personas o incluso realizando cirugías complejas.
El futuro de la destreza robótica parece prometedor, ya que las investigaciones en curso tienen como objetivo reducir la brecha entre las capacidades de manipulación humanas y robóticas. Las áreas clave de interés incluyen el desarrollo de hardware y sensores avanzados, que permiten al robot interactuar con el entorno de forma más natural, así como algoritmos de aprendizaje de IA mejorados, que permiten a los robots realizar una gama más amplia de tareas.
En septiembre, la cofundadora de World Labs, Fei-Fei Li, sugirió que la IA basada en la visión, capaz de ver y comprender realmente el mundo físico, es clave para el avance de la robótica.
El énfasis de Fei-Fei Li en la IA basada en la visión subraya su potencial transformador en la robótica. Al permitir que las máquinas perciban y comprendan su entorno como lo hacen los humanos, es probable que sean testigos de una evolución significativa en la forma en que los robots operan y se integran en su vida cotidiana.
La IA basada en la visión dota a los robots de la capacidad de percibir su entorno, navegar por él, reconocer objetos e interpretar escenas complejas. Los robots podrán analizar las entradas visuales en tiempo real, lo que les permitirá tomar decisiones informadas. Esto requiere la integración con otras formas de entrada, como los sensores.
Los avances realizados este año apuntan a un futuro prometedor en el que los robots inteligentes mejorarán la productividad y la seguridad en numerosas aplicaciones.
Por el contrario, los investigadores del MIT han argumentado que utilizar modelos de lenguaje de gran tamaño en lugar de costosos datos visuales es una mejor opción.
Aunque los LLM desempeñarán un papel crucial en el avance de la robótica y, en particular, en la integración del conocimiento, es necesario un enfoque holístico que abarque el procesamiento del lenguaje natural para comunicarse a través de la voz, la IA basada en la visión e incluso otras formas de modelos fundacionales que puedan interpretar los datos de los sensores en forma de series temporales. Un enfoque holístico que abarque e integre estas tecnologías probablemente dará lugar a los avances más significativos en las capacidades y aplicaciones robóticas en los próximos años.
Sin embargo, este enfoque requiere arquitecturas sofisticadas que puedan fusionar eficazmente los datos de los sensores, la percepción visual y la comprensión lingüística. El desarrollo de estos sistemas integrados plantea retos técnicos, pero también ofrece oportunidades para la innovación.
Los robots humanoides han logrado importantes avances en entornos de almacenes y automoción este año. ¿Se expandirán a otros tipos de fábricas o negocios en 2025?
Para 2025, los robots humanoides están destinados a expandir su huella más allá de los entornos de almacenes y automoción a diversos sectores, como la sanidad, el comercio minorista, la agricultura y los entornos domésticos. La combinación de iniciativas de producción en masa, avances tecnológicos y un creciente reconocimiento de sus beneficios potenciales sugiere que los robots humanoides desempeñarán un papel crucial en la remodelación de nuestra forma de trabajar y vivir. A medida que estas tecnologías maduren, es probable que fomenten nuevas formas de colaboración entre humanos y robots que mejoren la productividad y la calidad de vida en múltiples sectores.
Se prevé que el mercado mundial de robots humanoides crezca de forma significativa gracias a los avances en IA y a la reducción de los costes de producción. Además, con la aparición de importantes actores procedentes de Asia, en particular de China, el panorama competitivo es cada vez más dinámico. Es probable que esta competencia impulse la innovación y reduzca los costes, lo que hará que los robots humanoides sean más accesibles para diversas empresas.
Ha mencionado que se han producido muchos avances en China. ¿Hay alguna otra región a la que debamos prestar atención?
La Federación Internacional de Robótica (IFR) señala que China se ha convertido en el mercado de robots de más rápido crecimiento a nivel mundial, gracias a las iniciativas estratégicas y las inversiones del gobierno destinadas a convertir al país en líder mundial en este campo. El Ministerio de Industria y Tecnología de la Información (MIIT) de China ha fijado objetivos ambiciosos para la implementación masiva de robots humanoides para 2025 y aspira a alcanzar capacidades tecnológicas avanzadas para 2027.
Sin embargo, otros países (como Estados Unidos, Japón, Europa y Corea del Sur) también están preparados para contribuir a los avances en robótica. En Estados Unidos, empresas como Tesla, con su robot Optimus, y Boston Dynamics, con Atlas, están ampliando los límites de la robótica humanoide. Japón es la sede de empresas como SoftBank Robotics, creadora de Pepper, y Honda, con ASIMO. Países como Alemania y Francia están invirtiendo en tecnologías robóticas. Corea del Sur también está emergiendo como un actor destacado en el sector de la robótica.
En cuanto a Japón, este año los científicos nipones han creado un robot sonriente con piel “viva”.
Los recientes avances en robots biohíbridos, en particular la creación de un robot sonriente con piel “viva” en Japón, suponen un cambio revolucionario en la robótica que fusiona componentes biológicos y sintéticos. Este campo está evolucionando rápidamente y ofrece grandes promesas para diversas aplicaciones en el ámbito de la sanidad, la vigilancia medioambiental y otros.
A medida que continúan las investigaciones y se abordan las consideraciones éticas, podemos anticipar un futuro en el que los robots biohíbridos desempeñarán un papel crucial en la mejora de las capacidades humanas y en la resolución de retos complejos en diversos ámbitos.
El desarrollo de la robótica biohíbrida requerirá la colaboración entre múltiples disciplinas, incluyendo la biología, la ingeniería, la ciencia de los materiales y la ética. Este enfoque interdisciplinario será crucial para abordar los retos técnicos y garantizar una innovación responsable.
A medida que avanza la robótica biohíbrida, surgen cuestiones éticas sobre el tratamiento de estas entidades. Cuestiones como la sensibilidad, la percepción del dolor y las implicaciones morales de la creación de máquinas similares a los seres vivos deberán ser objeto de una cuidadosa consideración a medida que avanza la tecnología.
También se ha debatido sobre un único humanoide de uso general que pueda realizar una amplia gama de tareas. El CEO de NVIDIA, Jensen Huang, por ejemplo, anunció a principios de este año el Proyecto GR00T, un modelo fundacional para robots humanoides, y ha afirmado que algún día nuestras vidas podrían estar llenas de “agentes digitales y físicos”. En algunos aspectos, esta parece ser la noticia más importante en materia de robótica de 2024.
La visión articulada por Jensen Huang sobre el futuro de los robots humanoides y los agentes de IA sugiere un cambio transformador en la forma en que interactuamos con la tecnología. Sus predicciones, en particular la introducción de GR00T y el concepto de una plataforma humanoide de uso general, apuntan hacia un futuro en el que los agentes digitales y físicos coexisten y colaboran en la vida cotidiana, lo que presenta interesantes posibilidades de innovación y colaboración entre humanos y máquinas.
Sin embargo, se requiere un cambio cultural para fomentar la aceptación de los robots humanoides en su vida cotidiana, lo que exige innovaciones que den prioridad a las interacciones fáciles de usar. Como suele ocurrir con la introducción de nuevas tecnologías, veremos cómo esto sucede gradualmente, comenzando por los primeros usuarios y ampliándose con el tiempo a una adopción más generalizada.
Descubra cómo IBM Robotic Process Automation puede beneficiar a su organización con 992 000 USD en beneficios y un ROI del 124 %.
Descubra el papel de la RPA en la automatización de procesos de TI, desde el aumento de la transformación digital hasta el impulso de iniciativas de automatización centradas en el negocio.
IBM Robotic Process Automation es un software cuyo objetivo es automatizar las tareas administrativas repetitivas y que consumen mucho tiempo mediante el uso de robots de software que emulan las acciones humanas en un ordenador. Forma parte de la solución de IBM para la automatización empresarial.
IBM Cloud Pak for Business Automation es un conjunto modular de componentes de software integrados para la gestión y automatización de operaciones.
Descubra soluciones de automatización de procesos empresariales que ofrecen automatizaciones inteligentes rápidamente con herramientas low-code.
Descubra cómo la IA para operaciones de TI ofrece conocimientos para impulsar un rendimiento empresarial excepcional.