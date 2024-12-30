IA, robot: resumen del año

A medida que el 2024 llega a su fin, el sector de la robótica aún está muy lejos del droide C-3PO todo en uno de las fantasías de ciencia ficción. Pero gracias a la IA, ahora un robot puede colgar una camiseta en una percha, una tarea aparentemente sencilla que demuestra lo mucho que ha avanzado la investigación en robótica.

Los investigadores no son los únicos entusiasmados con este tipo de avances en robótica impulsados por IA, los inversores también lo están. Las startups de robótica están en camino de recaudar casi 7500 millones de dólares a finales de 2024. Y solo los robots humanoides podrían convertirse en un mercado de 7 billones de dólares en 2050.

Hablamos con José Favilla, líder mundial de Industria 4.0 en IBM, sobre las principales tendencias en robótica de este año y lo que cabe esperar para 2025.