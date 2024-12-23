El comercio en vivo se renueva gracias a la IA

¿Qué tienen en común Dolly Parton, Martha Stewart y Nicki Minaj? Las tres han organizado eventos de comercio en vivo durante la temporada navideña de 2024, en Walmart Live, Amazon Live y TikTok Shop Live, respectivamente.

Dolly ayudó a los compradores a encontrar productos de su cocina y línea de entretenimiento en Walmart para "organizar su próxima reunión festiva". Martha compartió sus ofertas favoritas del Black Friday de Amazon para el hogar, el baño y la cocina. Y Nicki atrajo a millones de espectadores al lanzamiento en TikTok Shop Live de su nueva empresa, Pink Friday Nails.

Casi 40 años después de que la cadena de televisión QVC popularizara la idea de comprar desde la comodidad del hogar, las compras en vivo están de vuelta con un giro con IA. Como en los días de las joyas llamativas y las cinturillas elásticas, los espectadores aún pueden identificar un artículo que les guste y comprarlo de inmediato. Sin embargo, en lugar de llamar a una línea directa desde su teléfono fijo para completar la compra, el comercio en vivo (la fusión de transmisión en vivo y compras) se realiza casi por completo en línea.

El comercio en vivo en línea surgió en China, con el lanzamiento de Taobao Live de Alibaba en 2016. Ahora, empresas como TikTok, Amazon, Walmart y la plataforma de reventa de ropa Poshmark organizan eventos de comercio en directo, que están recibiendo un impulso adicional gracias a la inteligencia artificial.

En un evento de compras retransmitido en directo, los compradores pueden interactuar con el anfitrión y comprar productos en tiempo real. En segundo plano, la IA analiza el comportamiento de los clientes mientras comentan y hacen preguntas, y luego les envía promociones personalizadas específicamente para ellos. El argumento empresarial es claro: el comercio en vivo puede generar tasas de conversión hasta diez veces superiores a las del comercio electrónico convencional, según McKinsey.

"Si puede definir qué es lo más importante para sus clientes, entonces una transmisión en vivo puede hablar con ellos de una manera fácil, específica y entretenida", dice Jane Cheung, líder de investigación global para industrias de consumo en el Institute for Business Value (IBV) de IBM.

Cheung pone el ejemplo de un padre que busca un pijama navideño a juego para la familia. "La transmisión en vivo puede responder cualquier pregunta que tengan de inmediato y adaptar las promociones a sus preferencias exactas", dice Cheung.