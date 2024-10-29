Crume: Sí, he visto cada vez más sitios que ofrecen claves de acceso como alternativa. El aumento ha sido lento, pero continúa. Creo que la principal barrera para la adopción es la falta de comprensión, tanto por parte de los usuarios como de la comunidad de TI. Los usuarios no entienden la diferencia entre una clave de acceso y una contraseña. Muchos profesionales de TI siguen operando con la antigua información de que las claves de acceso requieren un token de hardware especial cuando, de hecho, un teléfono móvil, una tableta o un ordenador portátil servirán en la mayoría de los casos.

Sigo siendo un fan de la tecnología porque las contraseñas son bastante horribles y seguimos viendo cómo las roban. Con las claves de acceso, no hay contraseña y no se puede robar algo que no existe.

(Véalo en YouTube: Jeff Crume sobre la autenticación sin contraseña)