No rediseñe; reimagine: conocimientos de la BIAN Banking Summit 2025

“Cuando las instituciones financieras explotan, lo que ocurre cada 15-20 años, se produce una especie de crisis global”, dijo Shanker Ramamurthy, socio director de IBM para banca global y mercados financieros, dirigiéndose a una audiencia en la BIAN Banking Summit de la semana pasada en Chicago. La causa raíz de estos estallidos suele ser la misma, dijo: “La volatilidad periódica del mercado y la crisis bancaria exponen el desafío central de la banca moderna: equilibrar crecimiento, eficiencia de costes y gestión de riesgos. La prueba más difícil, pero más esencial, es gestionar el trilema bancario, simultáneamente”. Por lo tanto, continuó, para que las empresas financieras actuales tengan éxito, “tenemos que dejar de rediseñar el statu quo y empezar a reimaginar el modelo de negocio. El éxito ya no consiste únicamente en tener la estrategia correcta: se trata del marco de ejecución utilizado para garantizar el futuro”.
Para ello, explicó Ramamurthy, las empresas de servicios financieros deben replantearse cómo ven la relación entre sus front, middle y back office. “Actualmente, dos tercios de la inversión en tecnología se encuentra en el middle y back office. Tenemos que invertir la pirámide de la inversión aprovechando la IA generativa y la tecnología exponencial. Redireccione el foco hacia donde más importa: canales, clientes y asociaciones”.
La estrategia, explicó, es “como comerse el elefante de una vez”, en lugar de la proverbial mordida a mordida: debe ser simultáneamente de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante. “La era de la TI simplemente ejecutando una estrategia empresarial ha terminado”, dijo en la cumbre. “Hoy en día, la tecnología impulsa, o al menos influye, la estrategia. No podemos modernizar la banca de forma aislada: la transformación de principio a fin y de atrás hacia adelante debe realizarse al mismo tiempo. La tecnología no es una utilidad ni una función de apoyo; cada vez más, es análoga al negocio”.
El mayor impacto de la IA generativa en el ecosistema de servicios financieros se encuentra en el ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC), según Ramamurthy. Pero aseguró: “No se trata de reemplazar el ciclo de vida del desarrollo de software. Se trata de mejorarlo. Se trata de tener a los humanos en el lugar adecuado en el momento adecuado, con información de alta calidad. No reemplaza a nadie”. Más bien, las herramientas de IA, especialmente la IA agéntica, permitirán a los equipos redistribuir el trabajo de una manera que maximice el valor empresarial. “En un escenario ideal”, dijo Ramamurthy, “el 80 % del trabajo se centraría en el diseño y la planificación arquitectónica”, con los componentes agénticos acelerando el trabajo de codificación y gruñido.
Uno de los temas clave presentados en la conferencia BIAN fue la paradoja en el centro de la banca moderna. Incluso la inteligencia artificial y las capacidades digitales más avanzadas fracasan cuando las instituciones permanecen enfocadas internamente. Esto quedó muy claro durante una sesión organizada en torno al reciente artículo de investigación de IBM titulado The 94% core banking problem. La sesión fue impartida por Saket Sinha y Connor Loessl, socio principal y socio asociado de banca y mercados financieros globales de IBM Consulting.
La cifra principal lo dice todo: el 94 % de los 700 líderes empresariales mundiales encuestados afirmaron que su banco va retrasado en la modernización de su plataforma central. Según la investigación, y en consonancia con la experiencia de IBM en muchos mercados, los retrasos se producen debido a desafíos presupuestarios; subestimar la complejidad heredada y la resistencia organizativa al cambio.
Pero, como explicó Sinha, el problema más profundo no es técnico, sino estratégico. “Siempre hubo buenas intenciones”, dijo en la cumbre. “Lo que faltaba era darse cuenta de que estos programas de modernización estaban impulsados por el pensamiento interno. El cliente no era el enfoque principal”. Los ejecutivos suelen asumir que mejorar la eficiencia interna creará automáticamente una mejor experiencia del cliente, dijo, pero rara vez funciona de esa manera. Sinha señaló que los clientes ya no interactúan con los bancos de la manera tradicional. Viven en ecosistemas digitales moldeados por aplicaciones de estilo de vida, experiencias de mercado, pagos instantáneos y servicios financieros integrados. Para diseñar una plataforma central moderna, argumentó, los bancos deben comenzar con la realidad vivida de sus clientes en lugar de con silos de productos o flujos de trabajo internos.
Sinha habló entonces de tres transformaciones de clientes de IBM en las que este cambio externo cambió completamente el resultado. El primero fue el State Bank of India (SBI), uno de los mayores clientes bancarios globales de IBM.
El banco está impulsando algunas de las transformaciones centradas en el cliente más sorprendentes, dijo Sinha, y está examinando la pregunta: “¿Cómo nos integramos de forma natural en la vida diaria de la próxima generación de clientes?” La respuesta fue la aplicación YONO, que significa “solo necesita uno”. SBI decidió comenzar por las necesidades cotidianas de los clientes y luego integrar los servicios financieros en esos recorridos. YONO reunió servicios que normalmente requerían varias aplicaciones, como:
“Hicieron de los instrumentos de pago emitidos por los bancos una parte natural del estilo de vida diario”, dijo en la sesión. “El resultado ha sido fenomenal: más de 60 millones de usuarios activos mensuales. Aproximadamente 40 000 millones de dólares en creación de valor. Enorme crecimiento de los ingresos no derivados de intereses. Una de las primeras superaplicaciones auténticas para el estilo de vida en la banca global. SBI tuvo éxito porque empezó por la relevancia para el cliente, no por la reescritura del código”.
El segundo ejemplo fue DBS Bank y su aplicación móvil PayLah! Tras ejecutar años de programas básicos de transformación de sistemas, DBS se dio cuenta de los beneficios que se obtenían al adoptar una estrategia centrada en el cliente y en la que el estilo de vida fuera lo primero. Lanzaron una propuesta integrada de compra y venta directamente en la app PayLah! . Ejemplos de experiencias del cliente que se ofrecen son:
En este caso, el sistema de pago no era la característica principal. Proporcionaba un apoyo silencioso para los viajes relacionados con el estilo de vida. Según Loessl, PayLah! tuvo un impacto cuantificable, como un aumento del 50 % en la relación precio-valor contable (un indicador importante de la salud financiera y el potencial de crecimiento de una empresa); millones de usuarios activos en Singapur y un claro crecimiento en la participación digital y fuera de las sucursales.
El tercer ejemplo fue Banco Bradesco en Brasil, uno de los bancos más grandes del país y otra relación importante con IBM. En lugar de centrarse únicamente en la modernización básica, Bradesco analizó las necesidades de sus clientes y eligió cuidadosamente un segmento de su base de clientes para ayudarlos a prosperar en la economía agrícola. Esto dio lugar a E-agro, un mercado y ecosistema digital para agricultores, proveedores, compradores y proveedores de servicios. Con el apoyo de IBM, Bradesco creó una plataforma que incluía:
El impacto fue considerable. Sinha señaló que Bradesco está experimentando una gran expansión de sus productos de financiación; la captación de nuevos clientes y una visibilidad futura de la demanda y la oferta en toda la cadena de valor agrícola.
E-agro ha impulsado resultados muy impresionantes para Bradesco, según Sinha, como un mayor compromiso digital en los mercados rurales y semiurbanos y, lo que es más importante, un nuevo modelo de ingresos basado en la economía del mercado en lugar de en las ventas tradicionales de productos.
Sinha capturó el conocimiento compartido detrás de todos estos ejemplos: “Transformar los sistemas centrales heredados es imprescindible, pero no pierda de vista los objetivos de sus clientes”, dijo. “Las transformaciones centrales orientadas hacia el interior no consiguen aportar valor. Es una transformación interminable que, cuando parece que está llegando a la meta, las necesidades del cliente le superan. Céntrese, en cambio, en dar prioridad a los clientes y a su estilo de vida; después, integre el banco en ese ecosistema. La transformación no consiste solo en facilitar la interacción de sus clientes con usted. ¿Qué pasa si los clientes no quieren interactuar y comprar sus productos? Las inversiones por valor de miles de millones de dólares no servirán de nada. En lugar de eso, céntrese en crear productos y servicios que tengan como objetivo ayudar a sus clientes a vivir su estilo de vida y adoptar sus productos porque les ayudan de manera fluida a progresar en su sustento”.
Según Sinha, este conocimiento explica todo el problema del 94 %. Los bancos tienen problemas porque comienzan con los sistemas principales en lugar de empezar por la relevancia para los clientes, dijo. La modernización real se acelera cuando los bancos:
SBI con YONO, DBS con PayLah! y Bradesco con E-agro han logrado mejoras medibles en valoración, crecimiento de clientes, expansión de activos y escala del ecosistema gracias a este cambio, explicó Sinha.
