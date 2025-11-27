No rediseñe; reimagine: conocimientos de la BIAN Banking Summit 2025

Uno de los temas clave presentados en la conferencia BIAN fue la paradoja en el centro de la banca moderna. Incluso la inteligencia artificial y las capacidades digitales más avanzadas fracasan cuando las instituciones permanecen enfocadas internamente. Esto quedó muy claro durante una sesión organizada en torno al reciente artículo de investigación de IBM titulado The 94% core banking problem. La sesión fue impartida por Saket Sinha y Connor Loessl, socio principal y socio asociado de banca y mercados financieros globales de IBM Consulting.

La cifra principal lo dice todo: el 94 % de los 700 líderes empresariales mundiales encuestados afirmaron que su banco va retrasado en la modernización de su plataforma central. Según la investigación, y en consonancia con la experiencia de IBM en muchos mercados, los retrasos se producen debido a desafíos presupuestarios; subestimar la complejidad heredada y la resistencia organizativa al cambio.

Pero, como explicó Sinha, el problema más profundo no es técnico, sino estratégico. “Siempre hubo buenas intenciones”, dijo en la cumbre. “Lo que faltaba era darse cuenta de que estos programas de modernización estaban impulsados por el pensamiento interno. El cliente no era el enfoque principal”. Los ejecutivos suelen asumir que mejorar la eficiencia interna creará automáticamente una mejor experiencia del cliente, dijo, pero rara vez funciona de esa manera. Sinha señaló que los clientes ya no interactúan con los bancos de la manera tradicional. Viven en ecosistemas digitales moldeados por aplicaciones de estilo de vida, experiencias de mercado, pagos instantáneos y servicios financieros integrados. Para diseñar una plataforma central moderna, argumentó, los bancos deben comenzar con la realidad vivida de sus clientes en lugar de con silos de productos o flujos de trabajo internos.