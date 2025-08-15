El bebé en la máquina: cómo los cineastas están reinventando el cine con la IA

En un momento de Ancestra, nos sumergimos en el cerebro del personaje y descendemos en espiral a través de capas de tejido hasta llegar al útero, donde flota un feto que lucha por respirar. Luego, vemos una cesárea desde arriba, con la carne del abdomen abriéndose como pétalos alrededor de un destello de luz. Estos momentos no se renderizaron con CGI tradicional. El equipo los convenció para que lo hicieran mediante un minucioso proceso iterativo de instrucción, selección de imágenes, seguimiento del movimiento y afinación de la IA.

"Generamos más de mil imágenes para obtener una que sirviera", dijo McNitt. "Fue un proceso intenso, una conversación con la máquina".

Para algunas escenas, el equipo utilizó Imagen para generar imágenes fijas de alta resolución que luego convirtieron en clips de vídeo cortos con herramientas de predicción de fotogramas como Runway y Gen-2. Para mantener las imágenes emocionalmente realistas, evitaron dar instrucciones genéricas. En su lugar, utilizaron un lenguaje poético, bloqueos de realidad virtual y referencias de iluminación basadas en entornos hospitalarios reales.

Parte de lo que hace que Ancestra sea inusual es que su uso de la IA no es ni llamativo ni gratuito. No hay actores sintéticos, ni voces en off artificiales. En cambio, la película se basa en lo real: un reparto encabezado por actores humanos, un guión basado en la experiencia vivida y un equipo de artistas que guían cada píxel de la producción.

"Esa era una línea que no cruzaría", dijo. “Los actores tenían que ser humanos”. En cambio, para McNitt, la IA era una forma de mostrar lo que no se puede capturar en cámara.

Esa necesidad llevó a su equipo a desarrollar lo que ella denomina una "unidad de IA" en el plató: un grupo creativo independiente encargado de crear secuencias visuales oníricas. Su trabajo consistió en entrenar un modelo con fotografías de su difunto padre, muchas de las cuales fueron tomadas mientras colgaba de helicópteros como fotógrafo marino y aéreo. Su mirada, literalmente, ayudó a dar forma al ADN visual de la película.

"Falleció hace poco", dijo McNitt. "Tenía tantas preguntas que nunca llegué a hacerle sobre su trabajo, sus objetivos, el tipo de película que utilizaba... Entrenar al modelo con sus imágenes se convirtió en una forma de volver a colaborar con él".

Esa idea, utilizar la IA no como un generador anónimo sino como un recipiente para la memoria y la colaboración, recorre Ancestra. También es parte del motivo por el que la película se distingue del discurso distópico que rodea a la IA en las artes.

McNitt es muy consciente de la controversia. El uso de herramientas generativas en el cine, especialmente tras las huelgas de Hollywood y las preocupaciones continuas sobre el trabajo digital, los derechos de autor y la autoría creativa, sigue siendo un tema polémico.

“Puse unos límites muy claros”, dijo. “No utilizamos actores sintéticos. No le pedimos al modelo que imitara el trabajo de otros artistas. Todo lo que generamos se construyó a partir de material personal o se elaboró para la historia".

Al hablar de su proceso creativo, trazó una línea divisoria entre la imitación directa y la influencia más matizada que da lugar a algo nuevo. "Creo que hay una diferencia entre tomar referencias e imitar", afirmó. "Todos los artistas nos inspiramos en otros; lo importante es cómo utilizamos esa inspiración".

Aunque la ética de apropiarse del estilo de otro artista tiende a centrarse en los derechos de autor y la propiedad creativa, el debate sobre la IA en esta película también abordó otra preocupación: si esta tecnología podría sustituir al trabajo humano.

"Hubo más de 200 personas involucradas en la creación de Ancestra", dijo. "La unidad de IA no estaba reemplazando puestos de trabajo. Estaba ampliando el kit de herramientas creativas".

Aun así, reconoce sus limitaciones. Herramientas como Veo solo pueden generar unos pocos segundos de vídeo cada vez, por lo que cada toma debe construirse por fragmentos y luego unirse minuciosamente. Mantener la coherencia visual a lo largo de una narrativa es muy laborioso (ya que requiere un diseño cuidadoso de las instrucciones, la adecuación del estilo y repetidas iteraciones para mantener la coherencia de los personajes, la iluminación y el movimiento de la cámara) y, a menudo, obliga a romper las propias reglas del modelo o, al menos, pone de manifiesto lo impredecibles que pueden ser las indicaciones cuando se intenta guiar a la IA hacia un objetivo creativo específico.

"Cuando intentamos sugerir imágenes espaciales, el resultado parecía sacado de un libro de texto de ciencias", afirmó. "Era muy literal, nada cinematográfico. Tuvimos que buscar formas indirectas de sugerirlo y utilizar un lenguaje más poético para guiar la estética".

A veces, los resultados eran fascinantes. En una toma, una abstracción cósmica de una cesárea vista desde arriba, con el bebé emergiendo hacia la luz, provenía de un modelo entrenado con referencias de movimiento creadas en realidad virtual y con pautas de estilo extraídas de la fotografía oceánica de su padre. El resultado es una imagen hiperrealista y onírica a la vez: un momento que ninguna cámara podría capturar jamás, pero que resulta emocionalmente veraz.