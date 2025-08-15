El bebé en la máquina: cómo los cineastas están reinventando el cine con la IA

En un rodaje en el Bajo Manhattan, la actriz Audrey Corsa no sostenía nada en sus brazos. El bebé al que parecía acunar no estaba en el set. Sería creado más tarde por un modelo de inteligencia artificial entrenado con cientos de fotografías y el primer recuerdo de una mujer. Ese recuerdo era el momento de su propio nacimiento.
La película es Ancestra, un nuevo corto dirigido por Eliza McNitt, y cuenta con una versión simulada de la propia McNitt, inspirada en fotografías tomadas por su padre el día en que nació. Estas son las mismas imágenes utilizadas para crear el bebé en la escena inicial. Cuando la actriz Audrey Corsa sostiene al recién nacido en la escena final, en realidad está sosteniendo a un ser humano generado digitalmente, una especie de recuerdo alucinado proyectado por un software e intención. Para McNitt, ese gesto es algo más que un simple truco cinematográfico. Es un acto de excavación emocional.
El destacado cineasta Darren Aronofsky introdujo a McNitt en la IA generativa, una experiencia que, según ella, desencadenó la idea de Ancestra. La invitó a explorar lo que podrían hacer estas nuevas herramientas y terminó produciendo la película. El resultado es un cortometraje profundamente personal sobre el parto de emergencia de una madre, que fusiona la actuación en vivo con imágenes generadas por inteligencia artificial basadas en la transformación cósmica y corporal.
"Mi madre tuvo que someterse a una cesárea de emergencia cuando nací", me dijo McNitt durante una conversación reciente desde su casa en la ciudad de Nueva York. “Ella entró al hospital para un chequeo y todo cambió. Ese momento se convirtió en la semilla de Ancestra”.
La película cuenta la historia de una mujer que, durante un parto de emergencia, trasciende el tiempo y la memoria para conectar con las mujeres de su pasado y con la hija que aún no ha nacido y a la que espera salvar. Ancestra fusiona la acción tradicional en vivo y las innovadoras imágenes generadas por IA en una narrativa que resulta profundamente íntima y vertiginosamente cósmica a la vez. También sugiere hacia dónde podría dirigirse el cine, utilizando la IA no para sustituir la creatividad humana, sino para potenciarla.
McNitt se apresura a destacar que esta no es una película sobre la IA. "Es una película sobre mi madre", afirma. Sin embargo, el uso que hace de los modelos generativos desarrollados por Google DeepMind, como el generador de vídeo Veo y los modelos de imagen Imagen y LoRA, nos ofrece un atisbo de lo que bien podría convertirse en un nuevo lenguaje cinematográfico construido no solo con lentes de cámara y localizaciones, sino también con instrucciones, redes neuronales y datos profundamente personales.
Veo es un sistema avanzado de conversión de texto a vídeo capaz de generar clips cortos de 1080p con gran coherencia temporal, consistencia de objetos y renderización estilizada. Pero lograr esos resultados requiere instrucciones cuidadosamente escritas, múltiples iteraciones y una comprensión de cómo el modelo interpreta las instrucciones visuales. McNitt y sus colaboradores trabajaron dentro de las limitaciones de la plataforma (duración de los clips, fidelidad y capacidad de respuesta rápida) fusionando los outputs de Veo con referencias de trayectorias de movimiento y escenas 3D personalizadas creadas en realidad virtual. El equipo primero creó previsualizaciones animadas para mapear el tiempo y luego las utilizó como guía para las imágenes generadas por IA.
Para mantener la coherencia visual de la película, el equipo de McNitt construyó su propio modelo de transferencia tipo compañero llamado LoRA. No se trataba de una herramienta de Google, sino de un sistema que desarrollaron específicamente para Ancestra con el fin de mantener el mismo estilo visual en todas las escenas.
En un momento de Ancestra, nos sumergimos en el cerebro del personaje y descendemos en espiral a través de capas de tejido hasta llegar al útero, donde flota un feto que lucha por respirar. Luego, vemos una cesárea desde arriba, con la carne del abdomen abriéndose como pétalos alrededor de un destello de luz. Estos momentos no se renderizaron con CGI tradicional. El equipo los convenció para que lo hicieran mediante un minucioso proceso iterativo de instrucción, selección de imágenes, seguimiento del movimiento y afinación de la IA.
"Generamos más de mil imágenes para obtener una que sirviera", dijo McNitt. "Fue un proceso intenso, una conversación con la máquina".
Para algunas escenas, el equipo utilizó Imagen para generar imágenes fijas de alta resolución que luego convirtieron en clips de vídeo cortos con herramientas de predicción de fotogramas como Runway y Gen-2. Para mantener las imágenes emocionalmente realistas, evitaron dar instrucciones genéricas. En su lugar, utilizaron un lenguaje poético, bloqueos de realidad virtual y referencias de iluminación basadas en entornos hospitalarios reales.
Parte de lo que hace que Ancestra sea inusual es que su uso de la IA no es ni llamativo ni gratuito. No hay actores sintéticos, ni voces en off artificiales. En cambio, la película se basa en lo real: un reparto encabezado por actores humanos, un guión basado en la experiencia vivida y un equipo de artistas que guían cada píxel de la producción.
"Esa era una línea que no cruzaría", dijo. “Los actores tenían que ser humanos”. En cambio, para McNitt, la IA era una forma de mostrar lo que no se puede capturar en cámara.
Esa necesidad llevó a su equipo a desarrollar lo que ella denomina una "unidad de IA" en el plató: un grupo creativo independiente encargado de crear secuencias visuales oníricas. Su trabajo consistió en entrenar un modelo con fotografías de su difunto padre, muchas de las cuales fueron tomadas mientras colgaba de helicópteros como fotógrafo marino y aéreo. Su mirada, literalmente, ayudó a dar forma al ADN visual de la película.
"Falleció hace poco", dijo McNitt. "Tenía tantas preguntas que nunca llegué a hacerle sobre su trabajo, sus objetivos, el tipo de película que utilizaba... Entrenar al modelo con sus imágenes se convirtió en una forma de volver a colaborar con él".
Esa idea, utilizar la IA no como un generador anónimo sino como un recipiente para la memoria y la colaboración, recorre Ancestra. También es parte del motivo por el que la película se distingue del discurso distópico que rodea a la IA en las artes.
McNitt es muy consciente de la controversia. El uso de herramientas generativas en el cine, especialmente tras las huelgas de Hollywood y las preocupaciones continuas sobre el trabajo digital, los derechos de autor y la autoría creativa, sigue siendo un tema polémico.
“Puse unos límites muy claros”, dijo. “No utilizamos actores sintéticos. No le pedimos al modelo que imitara el trabajo de otros artistas. Todo lo que generamos se construyó a partir de material personal o se elaboró para la historia".
Al hablar de su proceso creativo, trazó una línea divisoria entre la imitación directa y la influencia más matizada que da lugar a algo nuevo. "Creo que hay una diferencia entre tomar referencias e imitar", afirmó. "Todos los artistas nos inspiramos en otros; lo importante es cómo utilizamos esa inspiración".
Aunque la ética de apropiarse del estilo de otro artista tiende a centrarse en los derechos de autor y la propiedad creativa, el debate sobre la IA en esta película también abordó otra preocupación: si esta tecnología podría sustituir al trabajo humano.
"Hubo más de 200 personas involucradas en la creación de Ancestra", dijo. "La unidad de IA no estaba reemplazando puestos de trabajo. Estaba ampliando el kit de herramientas creativas".
Aun así, reconoce sus limitaciones. Herramientas como Veo solo pueden generar unos pocos segundos de vídeo cada vez, por lo que cada toma debe construirse por fragmentos y luego unirse minuciosamente. Mantener la coherencia visual a lo largo de una narrativa es muy laborioso (ya que requiere un diseño cuidadoso de las instrucciones, la adecuación del estilo y repetidas iteraciones para mantener la coherencia de los personajes, la iluminación y el movimiento de la cámara) y, a menudo, obliga a romper las propias reglas del modelo o, al menos, pone de manifiesto lo impredecibles que pueden ser las indicaciones cuando se intenta guiar a la IA hacia un objetivo creativo específico.
"Cuando intentamos sugerir imágenes espaciales, el resultado parecía sacado de un libro de texto de ciencias", afirmó. "Era muy literal, nada cinematográfico. Tuvimos que buscar formas indirectas de sugerirlo y utilizar un lenguaje más poético para guiar la estética".
A veces, los resultados eran fascinantes. En una toma, una abstracción cósmica de una cesárea vista desde arriba, con el bebé emergiendo hacia la luz, provenía de un modelo entrenado con referencias de movimiento creadas en realidad virtual y con pautas de estilo extraídas de la fotografía oceánica de su padre. El resultado es una imagen hiperrealista y onírica a la vez: un momento que ninguna cámara podría capturar jamás, pero que resulta emocionalmente veraz.
Una de las partes más poderosas de la película es cómo McNitt mezcla su propia historia con la tecnología. La IA no se entrenó con imágenes aleatorias, sino con su vida. El bebé en la escena final es una versión digital de ella recién nacida.
Utilizó fotografías tomadas por su padre en el hospital, junto con imágenes de sus décadas de trabajo profesional. Él había dedicado gran parte de su carrera a fotografiar el océano desde arriba, en busca de la luz y la perspectiva adecuadas a través del mar. El resultado es que su estilo, incluso en forma abstracta, dota de gran parte del tono visual a la película.
"Era como tenerlo a él de director de fotografía", dijo ella. "Aunque ya no esté aquí".
Esta experiencia también le hizo replantearse qué significa ser creador. Si una máquina utiliza el pasado de alguien para crear algo nuevo, ¿quién es el propietario? ¿La persona que da las instrucciones, la máquina o la memoria?
McNitt no pretende tener la respuesta. Sin embargo, cree que el proceso es profundamente humano, desde las primeras instrucciones aproximadas que generan texturas extrañas e imprevistas hasta los momentos en que la expresión de una figura renderizada por IA cambia de una forma que nadie había previsto. "Los errores que cometemos, las cosas que no planeamos, a menudo son donde reside el arte", afirma. "Y eso es humano".
Esa filosofía guió la producción. En lugar de utilizar la IA como un atajo, el equipo la trató como a un colaborador salvaje e impredecible. Las tomas se dibujaron a mano en un guion gráfico, se modelaron en realidad virtual y luego se reimaginaron a través de múltiples iteraciones de generación. A menudo, las imágenes se construyeron a partir de cientos de intentos descartados, cada uno de los cuales estaba más cerca de la sensación deseada.
"No buscábamos la perfección", afirmó McNitt. "Buscábamos algo que pareciera vivo".
Ella espera que este enfoque se expanda más allá del cine. Si las máquinas pueden reflejarnos de verdad, no imitarnos, entonces tal vez puedan convertirse en parte de un kit de herramientas humanas más amplio. No como un sustituto, sino como un amplificador. Eso podría dar lugar a usos empresariales que no se perciban como corporativos. Por ejemplo, un vídeo de formación con un arco emocional. La historia del origen de una empresa contada con imágenes extraídas de la vida real de sus fundadores. Una explicación que se parezca más a un cortometraje que a una presentación de diapositivas.
Varias empresas ya están explorando este territorio. Los vídeos corporativos internos generados por IA, los tutoriales de seguridad e incluso las herramientas de incorporación de clientes están empezando a utilizar técnicas cinematográficas, añadiendo tono, música y estructura narrativa a un material que, de otro modo, resultaría árido. Las mismas herramientas que utilizó McNitt (Veo para la síntesis visual, Imagen para la generación de imágenes fijas, Runway y Gen-2 para la interpolación de animaciones) se están probando para contenidos empresariales.
La diferencia, dijo, radica en la intención. Es la distinción entre usar la IA como generador pasivo de output aleatorio y tratarlo como un colaborador moldeado por una visión creativa clara. “La IA permite externalizar la imaginación”, afirmó. “Eso es algo muy poderoso. Pero hay que saber guiarla".
Ella cree que la orientación debe provenir de los narradores, no de los tecnólogos ni de los especialistas en marketing, sino de personas que conocen la estructura, el tono y el sentimiento.
Las posibles dificultades son evidentes. La IA generativa puede producir contenidos impresionantes por su tamaño y novedad, pero que no llegan a emocionar. Las imágenes pueden impresionar desde el punto de vista técnico, pero no logran conectar con el espectador de manera significativa. McNitt espera algo más tranquilo, extraño y personal.
"No quiero que la IA sea solo un espectáculo", afirmó. "Quiero que nos ayude a expresar aquello que de otro modo no podríamos expresar".
En el caso de Ancestra, el resultado es una película que resulta familiar y extraña a la vez. Es una historia de madres e hijas, una carta de amor escrita en clave, un recuerdo reescrito.
Cuando la pantalla se oscurece y el niño sintético se desvanece, lo que queda no es la novedad de la técnica. Lo que queda es la sinceridad del gesto. Alguien se detuvo una vez en una habitación, acunó el aire y creyó que había un bebé allí. De alguna manera, ahora nosotros también lo creemos.
