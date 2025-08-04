Goldman Sachs acaba de implementar "Devin", un desarrollador full-stack basado en IA generativa, según dijo el CIO de Goldman, Marco Argenti, a CNBC en una entrevista el 11 de julio. "Devin va a ser nuestro nuevo empleado y va a empezar a hacer cosas en nombre de nuestros desarrolladores", dijo Argenti. Devin puede ejecutar aplicaciones enteras desde cero basándose en instrucciones en lenguaje natural. Y aunque el mundo bancario lleva décadas utilizando tecnología relacionada con la IA, Devin es el "primer ingeniero de software de IA", según su creador Cognition.
Devin forma parte de la visión de Argenti de un "personal híbrido" en el que los agentes de IA trabajan junto a sus colegas de carne y hueso. Shanker Ramamurthy, socio gerente de Banca Global y Mercados Financieros de IBM, puso un ejemplo de cómo Devin podría serle útil a una institución como Goldman. "Piénselo de esta manera", le dijo a IBM Think. "Si Devin aumenta la productividad en un 20 %, los 12 000 tecnólogos de Goldman ahora pueden operar como 14 400 tecnólogos".
"En ningún otro sector se aprecia tanto el valor de la IA como en las finanzas", afirmó Ramamurthy. "Al fin y al cabo, en las finanzas no se trabaja con átomos, sino con bits".
En los últimos años, por ejemplo, campos relacionados con la IA, como el machine learning (ML), han permitido avances transformadores en las finanzas, como el trading algorítmico, el trading de alta frecuencia y la siempre espinosa práctica de la valoración de opciones. La función de Devin, explicó Ramamurthy, es reducir la tecnología y el intervalo de tiempo entre las complicadas tareas que vienen de una mesa de operaciones y la ejecución.
Para ilustrarlo, Ramamurthy compartió un caso de uso hipotético. "Digamos que hay una noticia en la que alguien encuentra cientos de millones de toneladas de mineral de hierro de muy alta calidad. Si es comerciante de materias primas, puede decirle a Devin: 'Oye, ayúdame a incorporar esta nueva información en mi modelo'. Con acceso a datos y modelos relevantes, Devin podría trabajar rápidamente con un tecnólogo para cocrear o refinar y ayudar a implementar una aplicación para procesar la solicitud, racionalizando y acelerando el ciclo de vida del desarrollo de software.
Uno podría preguntarse cuál es el problema. Devin es solo la última de una larga lista de herramientas de codificación basadas en IA que ha utilizado el banco de inversión global, incluido el muy elogiado GitHub Copilot (que no debe confundirse con la herramienta de IA de Microsoft), que OpenAI y GitHub lanzaron en 2021. El mundo, o al menos el público en general, nunca había visto una herramienta como GitHub Copilot, en la que un usuario podía introducir una instrucción de ingeniería en lenguaje natural y el software escupía código funcional. Parecía ser precisamente el tipo de tarea para la que se inventó la IA generativa en primer lugar.
Devin también puede hacerlo, pero con la adición de una funcionalidad clave: la autonomía. Según el sitio web de Cognition, la empresa diseñó a Devin para que fuera un "compañero de equipo incansable y habilidoso", con la capacidad de crear una aplicación de cabo a rabo. Al igual que con el ejemplo anterior de Ramamurthy, el usuario puede decirle a Devin su lista de deseos en lenguaje ordinario y natural y obtener un código que haga exactamente lo que esperaba.
YouTube tiene muchas demostraciones de personas que crean aplicaciones con Devin.ai utilizando la versión disponible públicamente y basada en suscripción. La interfaz es una mezcla entre ChatGPT y un terminal Unix, es decir, mitad lenguaje natural y mitad código. La parte de lenguaje natural es la conversación que el usuario mantiene con Devin, mientras que la parte de código es la forma en que Devin interpreta las instrucciones del usuario bajo el capó.
Puede conectar Devin directamente a otras aplicaciones que puedan contener información útil para su proyecto, como GitHub o Slack. En un vídeo de un canal tecnológico llamado Singh en EE. UU., el presentador Harnoor Singh demuestra por qué esta característica es útil: puede decirle a Devin, por ejemplo, que utilice el repositorio de fotos contenido en una conversación de Slack con su equipo, o darle acceso a Devin a un proyecto anterior de su cuenta de GitHub.
Se utiliza Devin de forma similar a ChatGPT: se introduce una descripción de la aplicación deseada en lenguaje natural. En el ejemplo de Singh, le dice a Devin: "Quiero crear un temporizador para el escenario", es decir, un reloj de cuenta atrás que un orador público puede mostrar en su ordenador portátil durante una presentación. Devin es capaz de crear la aplicación de Singh con solo tres instrucciones en lenguaje natural.
Mientras codifica, también realiza su propio control de calidad y depuración, un proceso que Cognition describe en su sitio web: "Devin configura el entorno de programación, reproduce el error y codifica y prueba la corrección por sí mismo". Bastante impresionante; no es de extrañar que Devin tenga su propio perfil de LinkedIn (la obra lúdica de Cognition Labs).
El anuncio de Goldman causó caos entre los profesionales de TI en la blogosfera, con un titular de Medium que decía: "Goldman Sachs acaba de hacer que su título en informática no tenga ningún valor". Pero según Argenti de Goldman, Devin no está ahí para competir con los humanos por los puestos de trabajo. Después de todo, la IA generativa solo es tan inteligente como las instrucciones que le proporciona el usuario. Como él dice, "se espera que los ingenieros tengan la capacidad de describir realmente los problemas de una manera coherente y convertirlos en instrucciones, y luego ser capaces de supervisar el trabajo de esos agentes".
Ramamurthy estuvo de acuerdo. "Eso no quiere decir que sea 100 % correcto y que no tenga lagunas", dijo. “Pero en realidad, Devin trata de reinventar los límites de lo posible. En lugar de [la práctica actual] de tomar un proceso que podría ser mayormente analógico e insertar IA generativa, ¿qué pasaría si pudiera reinventarse todo el proceso? Si combina a un agente humano con un agente digital, ocurre la magia".
