Uno podría preguntarse cuál es el problema. Devin es solo la última de una larga lista de herramientas de codificación basadas en IA que ha utilizado el banco de inversión global, incluido el muy elogiado GitHub Copilot (que no debe confundirse con la herramienta de IA de Microsoft), que OpenAI y GitHub lanzaron en 2021. El mundo, o al menos el público en general, nunca había visto una herramienta como GitHub Copilot, en la que un usuario podía introducir una instrucción de ingeniería en lenguaje natural y el software escupía código funcional. Parecía ser precisamente el tipo de tarea para la que se inventó la IA generativa en primer lugar.

Devin también puede hacerlo, pero con la adición de una funcionalidad clave: la autonomía. Según el sitio web de Cognition, la empresa diseñó a Devin para que fuera un "compañero de equipo incansable y habilidoso", con la capacidad de crear una aplicación de cabo a rabo. Al igual que con el ejemplo anterior de Ramamurthy, el usuario puede decirle a Devin su lista de deseos en lenguaje ordinario y natural y obtener un código que haga exactamente lo que esperaba.

YouTube tiene muchas demostraciones de personas que crean aplicaciones con Devin.ai utilizando la versión disponible públicamente y basada en suscripción. La interfaz es una mezcla entre ChatGPT y un terminal Unix, es decir, mitad lenguaje natural y mitad código. La parte de lenguaje natural es la conversación que el usuario mantiene con Devin, mientras que la parte de código es la forma en que Devin interpreta las instrucciones del usuario bajo el capó.

Puede conectar Devin directamente a otras aplicaciones que puedan contener información útil para su proyecto, como GitHub o Slack. En un vídeo de un canal tecnológico llamado Singh en EE. UU., el presentador Harnoor Singh demuestra por qué esta característica es útil: puede decirle a Devin, por ejemplo, que utilice el repositorio de fotos contenido en una conversación de Slack con su equipo, o darle acceso a Devin a un proyecto anterior de su cuenta de GitHub.

Se utiliza Devin de forma similar a ChatGPT: se introduce una descripción de la aplicación deseada en lenguaje natural. En el ejemplo de Singh, le dice a Devin: "Quiero crear un temporizador para el escenario", es decir, un reloj de cuenta atrás que un orador público puede mostrar en su ordenador portátil durante una presentación. Devin es capaz de crear la aplicación de Singh con solo tres instrucciones en lenguaje natural.

Mientras codifica, también realiza su propio control de calidad y depuración, un proceso que Cognition describe en su sitio web: "Devin configura el entorno de programación, reproduce el error y codifica y prueba la corrección por sí mismo". Bastante impresionante; no es de extrañar que Devin tenga su propio perfil de LinkedIn (la obra lúdica de Cognition Labs).