X-Force Incident Command está monitorizando lo que pretende ser la primera de una serie de entradas de blog del investigador de seguridad, Simone Margaritelli, que detallan una vulnerabilidad en el Common Unix Printing System (CUPS), que supuestamente puede explotarse enviando un HTTP especialmente diseñado solicitud al servicio CUPS. La vulnerabilidad afecta a varios sistemas operativos basados en UNIX, incluidos, entre otros, Linux y macOS. La vulnerabilidad puede explotarse para obtener acceso remoto a los sistemas afectados, lo que permite a los atacantes ejecutar código arbitrario y obtener potencialmente privilegios elevados. X-Force® investiga la divulgación y el seguimiento de la explotación. Continuaremos monitoreando esta situación y publicando actualizaciones según estén disponibles.