¿Hay futuro para la IA wearable?

El usuario y el caso de uso deben estar en el centro de cualquier diseño de producto, dice Saulsbury, especialmente en un campo tan prometedor como el hardware de IA, donde muchos conceptos parecen interesantes en teoría pero no siempre en la práctica.

“Es el caso de uso lo que hace al producto”, afirma. “No es el producto. No es la tecnología. Nunca es la tecnología".

En esta etapa temprana, el argumento más sólido a favor de la wearable IA podría estar en el mercado B2B, afirma Gregory Thomas, director del Centro de Investigación en Diseño de la Universidad de Kansas, en una entrevista. "Los wearables son realmente importantes, especialmente en el sector sanitario, donde deben ser perfectos", explica Thomas. "Los pacientes no quieren sentirse atrapados o como conejillos de indias".

En su trabajo, Thomas ha explorado los dispositivos inteligentes en los automóviles y cómo las nuevas tecnologías pueden permitir el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes en las zonas rurales de Kansas. "Hemos analizado cosas que nos funcionan bien. Existe una tecnología prometedora que teje sensores en la tela. Así que mi camisa, su blusa, podría estar cargada con sensores que controlen la frecuencia cardíaca, la temperatura y otros signos vitales mientras el paciente está acostado en la cama. Los wearables tienen un futuro increíble si se combinan con las tecnologías adecuadas, como el procesamiento del lenguaje.

Cuando Humane anunció su wearable IA Pin hace dos años, prometía ser un “compañero inteligente” que libera a los usuarios de las pantallas mediante control por voz y proyecciones en la palma de la mano. Pero las cosas no salieron según lo planeado. Cofundado por dos antiguos líderes de Apple, Humane Ai Pin recibió malas críticas en su lanzamiento la primavera pasada, y la compañía anunció recientemente que fue adquirida parcialmente por HP. Aun así, Thomas dice que vio de inmediato posibles casos de uso para la tecnología, como ayudar a enfermeras con tareas administrativas.

"Los wearables tienen un futuro increíble si se combinan con las tecnologías adecuadas", dice Thomas. “La IA, por supuesto, lo impulsa todo, por lo que tiene que estar profundamente integrada. No hay muchas cosas que la IA no pueda hacer”.