Las startups francesas de IA se expanden hacia el oeste

¿Qué tienen en común Hugging Face, Mistral AI y Pathway? Estas empresas de IA, fundadas por emprendedores franceses, han consolidado su presencia en EE. UU. Pathway trasladó su sede de París a Menlo Park a finales del año pasado, Hugging Face tiene su sede en Nueva York y Mistral abrió una oficina en Palo Alto en 2024.

“Establecerse en EE. UU. es un paso ambicioso”, afirma Marjorie Janiewicz, directora general y responsable de Ingresos de Mistral en EE. UU., durante un evento organizado por La French Tech, una asociación francesa creada para ayudar a los emprendedores.

Fundada en 2023 por tres exingenieros de DeepMind y Meta, Mistral crea LLM de código abierto. La empresa es partner de Microsoft y ha conseguido varios clientes estadounidenses, entre ellos IBM, y un año después de su creación ya estaba valorada en 6200 millones de dólares. Mistral tiene grandes ambiciones y pretende alcanzarlas de forma independiente: la empresa no está en venta, según afirmó su cofundador, Arthur Mensch, en Davos, y tiene previsto salir a bolsa.

Francia exporta mucho talento intelectual, y los informáticos franceses están realizando importantes contribuciones a la IA. Entre las figuras destacadas en el campo de la IA se encuentran Yann LeCun, de Meta, y el informático François Chollet, quien, tras diez años en Google, creó ARC-AGI, un índice de referencia que mide el avance de la AGI. Chollet anunció recientemente el lanzamiento de una nueva empresa llamada NDEA, junto con el cofundador de Zapier.

El ecosistema de startups francés ha estado muy activo últimamente con nuevas empresas y talento, lo que ha llevado al Financial Times a preguntarse recientemente: ¿puede Francia convertirse en una superpotencia mundial en IA? La apertura de la oficina de OpenAI en París el pasado mes de noviembre reforzó la posición de liderazgo de Francia como centro europeo de IA.

Sin embargo, para muchos emprendedores franceses, la decisión de abandonar Francia para irse a EE. UU. es obvia: el 56 % de las inversiones de capital riesgo se realizaron en EE. UU. en 2024, según cifras de Pitchbook.

“Si quiere ser líder mundial, tiene que ir a por el mercado estadounidense”, afirma Matthieu Soulé, partner y director de C.Lab en la empresa de capital riesgo Cathay Innovation, con sede en San Francisco. “Más de la mitad del dinero recaudado se encuentra en EE. UU., que sigue siendo un mercado clave en el mundo occidental. Si quiere ser el número uno en Europa, tendrá que luchar contra las empresas estadounidenses. Y si quiere ser un líder mundial, debe entrar rápidamente en el mercado estadounidense. Mecánicamente, para Francia, la cuestión de la expansión internacional se plantea porque el mercado nacional es limitado”.