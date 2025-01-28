Las startups francesas de IA se expanden hacia el oeste

¿Qué tienen en común Hugging Face, Mistral AI y Pathway? Estas empresas de IA, fundadas por emprendedores franceses, han consolidado su presencia en EE. UU. Pathway trasladó su sede de París a Menlo Park a finales del año pasado, Hugging Face tiene su sede en Nueva York y Mistral abrió una oficina en Palo Alto en 2024.
“Establecerse en EE. UU. es un paso ambicioso”, afirma Marjorie Janiewicz, directora general y responsable de Ingresos de Mistral en EE. UU., durante un evento organizado por La French Tech, una asociación francesa creada para ayudar a los emprendedores.
Fundada en 2023 por tres exingenieros de DeepMind y Meta, Mistral crea LLM de código abierto. La empresa es partner de Microsoft y ha conseguido varios clientes estadounidenses, entre ellos IBM, y un año después de su creación ya estaba valorada en 6200 millones de dólares. Mistral tiene grandes ambiciones y pretende alcanzarlas de forma independiente: la empresa no está en venta, según afirmó su cofundador, Arthur Mensch, en Davos, y tiene previsto salir a bolsa.
Francia exporta mucho talento intelectual, y los informáticos franceses están realizando importantes contribuciones a la IA. Entre las figuras destacadas en el campo de la IA se encuentran Yann LeCun, de Meta, y el informático François Chollet, quien, tras diez años en Google, creó ARC-AGI, un índice de referencia que mide el avance de la AGI. Chollet anunció recientemente el lanzamiento de una nueva empresa llamada NDEA, junto con el cofundador de Zapier.
El ecosistema de startups francés ha estado muy activo últimamente con nuevas empresas y talento, lo que ha llevado al Financial Times a preguntarse recientemente: ¿puede Francia convertirse en una superpotencia mundial en IA? La apertura de la oficina de OpenAI en París el pasado mes de noviembre reforzó la posición de liderazgo de Francia como centro europeo de IA.
Sin embargo, para muchos emprendedores franceses, la decisión de abandonar Francia para irse a EE. UU. es obvia: el 56 % de las inversiones de capital riesgo se realizaron en EE. UU. en 2024, según cifras de Pitchbook.
“Si quiere ser líder mundial, tiene que ir a por el mercado estadounidense”, afirma Matthieu Soulé, partner y director de C.Lab en la empresa de capital riesgo Cathay Innovation, con sede en San Francisco. “Más de la mitad del dinero recaudado se encuentra en EE. UU., que sigue siendo un mercado clave en el mundo occidental. Si quiere ser el número uno en Europa, tendrá que luchar contra las empresas estadounidenses. Y si quiere ser un líder mundial, debe entrar rápidamente en el mercado estadounidense. Mecánicamente, para Francia, la cuestión de la expansión internacional se plantea porque el mercado nacional es limitado”.
Durante la pandemia, muchos predijeron el fin del reinado de San Francisco como centro neurálgico del sector tecnológico, ya que ejecutivos y empresas de alto perfil se trasladaron a Texas y Florida. Sin embargo, la carrera por la IA cambió la dinámica: San Francisco es la sede de gigantes de la IA como OpenAI y Anthropic, y es aquí donde Amazon acaba de abrir su AGI SF Lab.
Todo el mundo está de acuerdo: ahora más que nunca, es posible iniciar una empresa en cualquier lugar. Pero incluso en EE. UU., hay un mercado que sigue siendo clave: Silicon Valley. “Hay muchos ingenieros muy buenos en Francia”, afirma Marie Frochen, cofundadora y directora general de Ramp-Up Lab en San Francisco. “Pero en cuanto se quiere pasar a la ronda de financiación serie A, la cosa se complica. Francia tiene mucho talento, pero no se trata solo de talento. El Área de la Bahía ofrece acceso a capital, mentores experimentados, emprendedores en serie y una cultura que fomenta la asunción de riesgos y la colaboración”.
Según la empresa de gestión de capital Carta, el Área de la Bahía acogió el 73,3 % de todas las rondas de financiación de IA en Estados Unidos en 2024, mientras que Nueva York y Boston se repartieron las migajas (menos del 10 % de la financiación cada una). “La densidad de la red aquí es muy alta”, afirma Peter Walker, director de Conocimientos de Carta.“Mire donde mire, hay fundadores trabajando en problemas interesantes. E incluso si no se asocia con esas empresas, puede aprender de esas personas en persona aquí, de una manera que no podría si estuviera en otros lugares”.
Más allá del dinero, la concentración de talento en el Área de la Bahía le da a Silicon Valley una ventaja competitiva, dice Elisa de Martel, CFO de Waymo. Después de 15 años en el Valley, primero en Apple y luego en Carbon, cree que la Bahía tiene una confluencia especial de factores que es difícil de replicar en otros lugares.
“Aquí hay una energía y una combinación única de talento y capital”, observa.
Para los emprendedores detrás de Pathway, una empresa fundada en París en 2020, mudarse a Menlo Park, sede de Meta, supuso algunos retos, pero sobre todo oportunidades. ¿El objetivo? “Estar en la sala donde suceden las cosas”, explica Zuzanna Stamirowska, CEO de Pathway.
Pathway es una empresa de datos que crea “IA en tiempo real”, proporcionando un marco de IA para que los desarrolladores creen proyectos que permitan integrar los datos en sistemas que se actualizan automáticamente. Entre sus clientes se encuentran la OTAN y equipos de Fórmula 1. La mayoría de los usuarios de Pathway proceden de EE. UU., afirma Stamirowska.
“Las necesidades tecnológicas del mercado estadounidense son más avanzadas”, afirma. “Esto genera naturalmente demanda y crea un entorno más propicio para desarrollar un producto tan técnico como el nuestro”. Pathway cuenta con el respaldo de Lukasz Kaiser, coinventor de “Transformers” e investigador principal de OpenAI.
Aunque ha habido muchas historias de éxito, algunos franceses afincados en la Bahía de San Francisco creen que las regulaciones de la UE, como la Ley de IA de la UE, podrían dificultar que las empresas francesas alcancen el éxito y el reconocimiento internacional.
“Las normativas pueden crear nichos de mercado que quizá no resulten atractivos para las empresas que aspiran a convertirse en líderes mundiales”, afirma Stamirowska. “Sin embargo, hay más oportunidades de encontrar nichos dentro de determinadas regiones, aunque algunos pueden ser más difíciles de penetrar que otros. Por otro lado, hay que tener en cuenta el impacto de la normativa en el progreso técnico y en la I+D, ya que las empresas locales pueden verse obligadas a ponerse al día en lugar de liderar la carrera de la innovación. En última instancia, depende de los objetivos de la empresa”.
Lago, una startup que se presenta como una alternativa de código abierto a Stripe, se fundó en París. Sin embargo, Anh-Tho Chuong, su cofundadora y CEO, trasladó la sede a San Francisco el año pasado. No es su primera vez en EE. UU., ya que tiene raíces familiares aquí y participó en la famosa Y Combinator, una incubadora de startups cuyos antiguos alumnos incluyen a los fundadores de Airbnb, Twitch, Coinbase y Stripe.
“Si usted quiere que su empresa de software tenga éxito, lamentablemente, eso no es posible en Francia”, afirma Chuong. “Somos de código abierto y hay pocas historias de éxito, pocos recursos. Para nosotros fue una decisión estratégica tener nuestros clientes potenciales en EE. UU.”.
Y, como muchos franceses saben, tener éxito en EE. UU. es a veces la forma más segura de tener éxito en otras partes del mundo, incluida su propia Francia. “Tenemos como clientes a empresas con sede en EE. UU., reconocidas tanto en ese país como en Europa, lo que se refleja en ambas regiones”, afirma Chuong. “Por desgracia, si hubiéramos tenido el equivalente en Europa, no habría tenido el mismo impacto”.
Las startups francesas de IA han acaparado mucha atención desde 2017, cuando el recién elegido presidente Emmanuel Macron anunció su ambición de convertir a su país en la “nación startup” de Europa. “Una 'nación startup' es una nación en la que todos pueden decirse a sí mismos que serán capaces de crear una startup”, afirmó en una famosa declaración. “Quiero que Francia sea una de ellas”.
En los primeros meses de su presidencia, inauguró Station F, una incubadora con sede en París que se convertiría en la organización líder de su tipo en Francia. Desde su lanzamiento, Station F ha trabajado con más de 7000 startups, ha recaudado más de 1000 millones de euros y ha asesorado a empresas que han sido adquiridas por gigantes como Samsung, Apple y SAP.
Ocho años después, mientras la carrera por la IA se recrudece más que nunca, queda por ver si sus ambiciones se harán realidad.
