“Hay tres tecnologías exponenciales que transformarán todo lo que haga”, dijo Shanker Ramamurthy, socio director de IBM para Banca Global y Mercados Financieros, dirigiéndose a una casa llena en el Financial Services Leadership Exchange, que se celebró la semana pasada en el Yale Club de Nueva York. “Pienso en ellos en términos de ‘ayer y hoy’, ‘hoy y mañana’, y ‘mañana y pasado mañana’”, continuó. “Ayer y hoy es la nube híbrida. Hoy y mañana gira en torno a la IA y la IA generativa. Y mañana y el pasado mañana va de la cuántica”. ¿Están preparadas las empresas de servicios financieros? Basándonos en las charlas de Ramamurthy y otros ponentes en el evento, parece que estas empresas no tienen mucho tiempo para un debate existencial, porque el mañana es en realidad hoy.
“¿Qué deben hacer los ganadores para prosperar en esta nueva era de IA e IA generativa?” preguntó. Hasta la última década, explicó Ramamurthy, la práctica normal de muchas empresas era que “el [equipo ejecutivo] estableciera una estrategia empresarial y luego llegara la tecnología para respaldar esa estrategia”. Hoy, sin embargo, vivimos en un mundo ambidiestro: “La combinación de estas tecnologías exponenciales no solo está influyendo en el modelo de negocios; la tecnología en realidad está moldeando e impulsando el modelo de negocios”.
El término “exponencial” se utiliza a menudo en el lenguaje cotidiano como sinónimo hiperbólico de “mucho”, pero cuando se trata de IA y Quantum, dijeron expertos de IBM en Exchange, el crecimiento de estas tecnologías es literalmente exponencial, no solo en términos de capacidad, sino en rentabilidad.
Ramamurthy citó un episodio reciente del pódcast Decoder with Nilay Patel, en el que el CEO de IBM, Arvind Krishna, explicó que la reducción acelerada de costes en la tecnología de IA es casi inevitable, basándose en patrones empíricos que todos hemos presenciado. Krishna señaló que la ley de Moore, según la cual el número de transistores en un circuito integrado se duplicará cada dos años aproximadamente con un aumento mínimo del coste, se ha confirmado, más recientemente en los últimos cinco años de la tecnología de semiconductores. (De hecho, la ley de Moore ha sido consistentemente precisa desde la acuñación del término en 1965).
“¿Las cantidades de capital que se están comprometiendo (para la IA) ascienden a billones? Eso es totalmente cierto”, dijo Krishna en el pódcast. “Pero en un arco de cinco años, probablemente obtendremos una ventaja diez veces mayor en capacidad de semiconductores puros. Entonces obtendrá diez veces más en el aspecto del diseño y diez veces más en el aspecto del software. Si suma esos tres dieces, es 1000 veces más barato”.
Ramamurthy explicó: “¿Cómo vamos a beneficiarnos de eso?” El tiempo es esencial, ya que el coste es una preocupación apremiante entre la mayoría de los profesionales bancarios, dijo. “Los CEO de la banca buscan lograr tres objetivos: aumentar los ingresos, optimizar los costes y gestionar el riesgo y el cumplimiento normativo. Y, por cierto, todos sabemos que los ratios de rentabilidad en la banca se han estancado obstinadamente. En EE. UU., está cerca del 62 %”.
“Gestionar estos tres objetivos contrapuestos es extraordinariamente difícil”, dijo, “y cada pocas décadas, casi como un reloj, vemos surgir crisis bancarias en todo el mundo. Por lo general, se debe a que uno de estos tres tiende a centrarse de manera subóptima”.
Entonces, ¿qué debe hacer un líder de servicios financieros?
“Los bancos de los mercados maduros tienen un problema”, dijo. “Llevan décadas invirtiendo en tecnología, pero es complejo y caro, al igual que los procesos y los modelos de negocio. “La tecnología está al servicio del negocio”. ¿Cómo se adapta este legado heredado del pasado, aparentemente difícil de gestionar? “Debemos reimaginar, no rediseñar, cómo concebimos las oficinas frontales, intermedias y traseras”, explicó. En el modelo tradicional, “alrededor de dos tercios de las personas, los procesos y la tecnología tienden a centrarse en la oficina central y administrativa, debido a su extraordinaria complejidad. A eso lo llamé el modelo bancario de ayer. El modelo bancario del mañana va a revolucionar esta ecuación”.
Lo que esto implica, dijo, es “reimaginar lo que estas tecnologías exponenciales pueden hacer, para que podamos centrarnos en lo que realmente importa: los clientes, los ecosistemas y las asociaciones. Se trata de plataformas que hacen la transición del ayer al mañana. Es un viaje que dura varios años”.
Durante la mayor parte de las últimas dos décadas, dijo Ramamurthy, los estudios CXO de IBM habían demostrado que los servicios financieros estaban a la vanguardia en términos de adopción temprana de tecnología. La llegada de la IA y la IA generativa lo cambiaron. “Desde que se realizó este estudio, es la primera vez que la tecnología se adopta de forma mucho más agresiva fuera de los servicios financieros que dentro”, observó. Las razones son varias: la preocupación por el riesgo y la normativa, así como las alucinaciones de la IA. Por lo tanto, algunos bancos han sido cautelosos en su enfoque de esta nueva tecnología. “Al principio, veía mucha más automatización inversa”, dijo, y los bancos estaban dando pequeños pasos. Banks pensó: “No estoy seguro de cómo va a funcionar la IA generativa, porque puede alucinar. Déjeme hacer proyectos que solo afecten a los empleados, y no al cliente, recursos humanos, finanzas, compras y otras operaciones administrativas”. Solo entonces, de acuerdo con este enfoque, los bancos utilizarían la IA para el middle office, “y luego, con mucho cuidado y cautela, la expondría a mis clientes”, dijo.
La estrategia del futuro, dijo, tiene que ser “simultáneamente inversa y directa”. El enfoque de ayer es “+IA”, dijo; en otras palabras, ver dónde se pueden calzar las herramientas de IA en los sistemas existentes. Pero el futuro, dijo, es que la IA sea lo primero, lo que IBM a veces llama IA+. Lo que esto implica es “preguntar cómo se puede utilizar la tecnología y la capacidad agéntica en el contexto de la IA generativa para imaginar el arte de lo posible, y luego cómo incorporar a los humanos”. La diferencia entre la +IA y la IA+ es significativa, afirmó. “El valor económico aumenta sustancialmente. Si añade un poco de IA a su reingeniería, eso puede aumentar la productividad, digamos, entre un 10 y un 12 %. A medida que avanza hacia la orquestación de procesos multiagencia con IA, eso puede desbloquear algo así como un aumento del 60-75 % en la productividad. Y dependiendo de la tolerancia al riesgo del banco y de la agresividad con la que quiera mover, verá una combinación de estos”.
Estas tecnologías exponenciales, señaló Ramamurthy, “están progresando a un ritmo que nunca antes habíamos visto con ninguna tecnología, no solo en la memoria viva, sino quizás desde el inicio de la revolución industrial”. Esa formidable realidad, dijo, representa tanto una oportunidad como un desafío. “Nos obliga a enfrentarnos a tres preguntas”, dijo.
“Primero, ¿es nuestra estrategia lo suficientemente ambiciosa?” Tal vez no, dijo, dado que la tecnología ha superado las limitaciones de lo que nuestra biología nos permite comprender. “La evolución ha diseñado la mente humana solo para el cambio lineal, no para el cambio exponencial”, dijo. “Vamos a centrarnos en eso. Cada duplicación [de la potencia computacional] nos da más capacidad que toda la computación desde los inicios de la computación”.
Dado que las tecnologías exponenciales avanzan más rápido de lo que los seres humanos pueden planificar intuitivamente, en otras palabras, los líderes de los servicios financieros deben plantearse si están pensando con suficiente audacia sobre lo que es posible. Dio un ejemplo: “Con estas tecnologías exponenciales juntas, se puede utilizar la IA generativa para escribir código cuántico y resolver problemas en la próxima frontera”.
La segunda pregunta, dijo, es: “¿Estamos ejecutando lo suficientemente rápido? Especialmente para instituciones grandes con una complejidad extraordinaria, esa es una pregunta importante”. Y la tercera pregunta: “¿Tenemos lo que se necesita para transformar desde el punto de vista de las personas y los negocios, y desde el punto de vista de las capacidades? Cuando tengo mis sesiones de trabajo con directores ejecutivos de bancos de todo el mundo, casi todos los equipos dicen que tienen trabajo por hacer en estas cuestiones. Las amenazas son desalentadoras, pero la oportunidad es extraordinaria. Estoy seguro de que podemos superar este desafío y desbloquear una increíble cantidad de valor en los próximos cinco años”.
Mientras tanto, la tecnología de computación cuántica está madurando tan rápido que es importante que las empresas de servicios financieros se pongan en marcha, dijo el Dr. Scott Crowder, vicepresidente de IBM® Quantum Adoption and Business Development, en Exchange.
IBM es responsable de marcar ese ritmo rápido. “Hace nueve años, IBM puso un ordenador cuántico de cinco qubits en la nube y dejó que otras personas lo programaran”, dijo Crowder. Un qubit es un bit cuántico, la unidad básica de información en un ordenador cuántico. IBM ha implementado más de 85 sistemas desde ese primer sistema de cinco qubits, según Crowder, y ahora mantiene una flota compuesta enteramente por ordenadores cuánticos con más de 100 qubits, una escala más allá de lo que los ordenadores clásicos pueden acceder con técnicas de fuerza bruta.
Contrariamente a la creencia popular, dijo Crowder, el avance de la computación es algo más que construir ordenadores más rápidos y grandes. Los ordenadores cuánticos dan a los desarrolladores de algoritmos acceso a operaciones matemáticas que son innátamente más complejas que las de los ordenadores clásicos, añadió. Esa matemática ofrece la posibilidad de resolver ecuaciones diferenciales de forma más eficaz, por ejemplo, lo que podría tener importantes aplicaciones en los servicios financieros.
Lo que hace que hoy sea un momento crítico para el sector financiero es la velocidad a la que está madurando la tecnología cuántica, afirmó Crowder, quien añadió que se espera que la ventaja cuántica, el momento en el que la tecnología cuántica supere a cualquier método conocido que se base únicamente en la informática clásica, se produzca en algún momento de los próximos 12 meses. Los desarrolladores de todo el campo están publicando y evaluando activamente los candidatos de ventaja cuántica mientras hablamos con la ayuda de las herramientas de hardware y software IBM Quantum.
IBM Quantum tiene como objetivo implementar el primer ordenador cuántico a gran escala y tolerante a fallos del mundo para 2029, la empresa anunció en junio de 2025. Se espera que ese ordenador ejecute programas con 100 000 000 operaciones cuánticas en 200 qubits, dando acceso a un potente conjunto de algoritmos muy por encima de las capacidades de los ordenadores actuales. Representar el estado computacional de un IBM Quantum Starling requeriría la memoria de más de un quindecillón (10^48) de los superordenadores más potentes del mundo, según el anuncio.
Crowder dijo que su consejo para las empresas de servicios financieros era que empezaran a formar sus equipos de profesionales cuánticos. “Si quiere diferenciar su negocio, haga que el equipo empiece a explorar los enfoques algorítmicos y los entrelace dentro de las líneas de negocio. Porque mi experiencia es que la combinación de la comprensión cuántica y el negocio es realmente la salsa secreta algorítmica”.
Vanguard, el gigante pionero en asesoramiento de inversiones, es un caso de éxito sobre la importancia de la alfabetización cuántica en las empresas de servicios financieros. En un estudio conjunto IBM-Vanguard anunciado en septiembre de 2025, los investigadores exploraron cómo la computación cuántica puede crear portfolios optimizados bajo restricciones del mundo real. El estudio abordó el dilema de cómo equilibrar riesgo y rentabilidad en medio de variables complejas y cambiantes, como los costes de transacción, los límites regulatorios y cómo los pequeños cambios afectan al portfolio.
Como dijo Jon Cambras, director de investigación de tecnología emergente de Vanguard, a la multitud de líderes financieros en Exchange: “Con una cesta de 100 bonos, si cada uno de esos bonos tiene cinco variables adjuntas, eso es cinco elevado a la potencia 100, que es aproximadamente el número de átomos en el universo observable. Nunca lo conseguirá con un ordenador clásico”. Explicó cómo Vanguard se adelantó a la curva en 2023 y comenzó a explorar los casos de uso financieros de la tecnología cuántica. “A veces es posible ponerse al día con las tecnologías, y a veces no. Vanguard se dio cuenta de que la cuántica era algo con lo que no queríamos despertarnos un día y darnos cuenta de que había llegado, y no sabíamos cómo utilizar los algoritmos ni por dónde empezar. Así que queríamos comenzar el viaje pronto”.
