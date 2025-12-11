Durante la mayor parte de las últimas dos décadas, dijo Ramamurthy, los estudios CXO de IBM habían demostrado que los servicios financieros estaban a la vanguardia en términos de adopción temprana de tecnología. La llegada de la IA y la IA generativa lo cambiaron. “Desde que se realizó este estudio, es la primera vez que la tecnología se adopta de forma mucho más agresiva fuera de los servicios financieros que dentro”, observó. Las razones son varias: la preocupación por el riesgo y la normativa, así como las alucinaciones de la IA. Por lo tanto, algunos bancos han sido cautelosos en su enfoque de esta nueva tecnología. “Al principio, veía mucha más automatización inversa”, dijo, y los bancos estaban dando pequeños pasos. Banks pensó: “No estoy seguro de cómo va a funcionar la IA generativa, porque puede alucinar. Déjeme hacer proyectos que solo afecten a los empleados, y no al cliente, recursos humanos, finanzas, compras y otras operaciones administrativas”. Solo entonces, de acuerdo con este enfoque, los bancos utilizarían la IA para el middle office, “y luego, con mucho cuidado y cautela, la expondría a mis clientes”, dijo.

La estrategia del futuro, dijo, tiene que ser “simultáneamente inversa y directa”. El enfoque de ayer es “+IA”, dijo; en otras palabras, ver dónde se pueden calzar las herramientas de IA en los sistemas existentes. Pero el futuro, dijo, es que la IA sea lo primero, lo que IBM a veces llama IA+. Lo que esto implica es “preguntar cómo se puede utilizar la tecnología y la capacidad agéntica en el contexto de la IA generativa para imaginar el arte de lo posible, y luego cómo incorporar a los humanos”. La diferencia entre la +IA y la IA+ es significativa, afirmó. “El valor económico aumenta sustancialmente. Si añade un poco de IA a su reingeniería, eso puede aumentar la productividad, digamos, entre un 10 y un 12 %. A medida que avanza hacia la orquestación de procesos multiagencia con IA, eso puede desbloquear algo así como un aumento del 60-75 % en la productividad. Y dependiendo de la tolerancia al riesgo del banco y de la agresividad con la que quiera mover, verá una combinación de estos”.

Estas tecnologías exponenciales, señaló Ramamurthy, “están progresando a un ritmo que nunca antes habíamos visto con ninguna tecnología, no solo en la memoria viva, sino quizás desde el inicio de la revolución industrial”. Esa formidable realidad, dijo, representa tanto una oportunidad como un desafío. “Nos obliga a enfrentarnos a tres preguntas”, dijo.

“Primero, ¿es nuestra estrategia lo suficientemente ambiciosa?” Tal vez no, dijo, dado que la tecnología ha superado las limitaciones de lo que nuestra biología nos permite comprender. “La evolución ha diseñado la mente humana solo para el cambio lineal, no para el cambio exponencial”, dijo. “Vamos a centrarnos en eso. Cada duplicación [de la potencia computacional] nos da más capacidad que toda la computación desde los inicios de la computación”.

Dado que las tecnologías exponenciales avanzan más rápido de lo que los seres humanos pueden planificar intuitivamente, en otras palabras, los líderes de los servicios financieros deben plantearse si están pensando con suficiente audacia sobre lo que es posible. Dio un ejemplo: “Con estas tecnologías exponenciales juntas, se puede utilizar la IA generativa para escribir código cuántico y resolver problemas en la próxima frontera”.

La segunda pregunta, dijo, es: “¿Estamos ejecutando lo suficientemente rápido? Especialmente para instituciones grandes con una complejidad extraordinaria, esa es una pregunta importante”. Y la tercera pregunta: “¿Tenemos lo que se necesita para transformar desde el punto de vista de las personas y los negocios, y desde el punto de vista de las capacidades? Cuando tengo mis sesiones de trabajo con directores ejecutivos de bancos de todo el mundo, casi todos los equipos dicen que tienen trabajo por hacer en estas cuestiones. Las amenazas son desalentadoras, pero la oportunidad es extraordinaria. Estoy seguro de que podemos superar este desafío y desbloquear una increíble cantidad de valor en los próximos cinco años”.