El debate sobre la prohibición del gobierno de Estados Unidos a las empresas de realizar pagos de ransomware vuelve a estar en los titulares. Recientemente, el Grupo de Trabajo sobre Ransomware del Instituto de Seguridad y Tecnología publicó un memorándum sobre el tema. El grupo de trabajo declaró que prohibir los pagos por ransomware en EE. UU. en el momento actual empeorará el daño a las víctimas, a la sociedad y a la economía. Además, las pequeñas empresas no pueden soportar una interrupción prolongada del negocio y podrían cerrar después de un ataque de ransomware.

"En la actualidad, los limitados datos disponibles indican que la mayoría de las organizaciones del mundo aún no están preparadas para defenderse o recuperarse de un ataque de ransomware. Esta brecha de preparación sigue siendo particularmente problemática en sectores críticos con recursos limitados que actualmente se ven muy afectados por los ataques de ransomware, como la sanidad, la formación y el gobierno", escribió el grupo de trabajo en el memorando.