Los titulares del Washington Post lo calificaron como el peor hackeo de telecomunicaciones en la historia de nuestro país, según un alto senador estadounidense. A primera vista, esto parece un poco melodramático, con solo 150 víctimas identificadas. Sin embargo, los expertos predicen que el número de personas afectadas ascenderá a millones. Warner, que se desempeña como presidente del Comité de Inteligencia del Senado, llegó a decir que Salt Typhoon hace que Colonial Pipeline y SolarWinds "parezcan un juego de niños".

Los datos recopilados durante el ataque se dividen en dos categorías, informó NBC. El primero incluía registros de llamadas que mostraban la hora y el número al que se había llamado, con la mayoría de los registros en la zona de Washington, D.C. El otro incluía escuchar llamadas en vivo de objetivos específicos, que pueden incluir a Donald Trump y Kamala Harris.

Sin embargo, el aspecto más preocupante del ataque son las implicaciones para la seguridad nacional. Richard Forno, profesor titular de Ciencias de la Computación e Ingeniería Eléctrica en la UMBC, explicó en la revista UMBC que Salt Typhoon comprometió los portales utilizados por la inteligencia y las fuerzas del orden estadounidenses. Como resultado, dice que los atacantes pueden haber obtenido información sobre qué espías e informantes chinos estaban vigilando las agencias de contrainteligencia, lo que estos objetivos pueden utilizar para evitar la detección.

"Los funcionarios estadounidenses han dicho que muchas de las formas en que Salt Typhoon penetró en sus objetivos fue a través de las debilidades existentes en la infraestructura. Como he escrito anteriormente, no implementar las buenas prácticas básicas de ciberseguridad puede provocar incidentes debilitantes para las organizaciones de todos los tamaños. Dado lo dependiente que es el mundo de los sistemas de información en red, es más importante que nunca mantener programas de ciberseguridad que dificulten el éxito de los ataques, especialmente para infraestructuras críticas como la red telefónica", escribió Forno.