¿Cómo ha afectado hasta ahora la Orden Ejecutiva 14028 a la ciberseguridad federal?

Recientemente, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos publicó una actualización sobre los avances de la Orden Ejecutiva 14028, denominada "Improving the Nation’s Cybersecurity" ("Mejora de la ciberseguridad nacional").

En 2021, la Casa Blanca identificó 55 requisitos de liderazgo y supervisión que debían cumplirse para mejorar la ciberseguridad de los sistemas informáticos federales y todos ellos debían cumplir o superar el estándar establecido. La Orden Ejecutiva (14028) sobre la Mejora de la ciberseguridad nacional detallaba los motivos de este requisito y afirmaba que "la prevención, detección, evaluación y corrección de incidentes cibernéticos es una prioridad máxima y esencial para la seguridad nacional y económica".

Además, la orden ejecutiva (EO) indicaba que era esencial completarlas porque el gobierno debía dar ejemplo para animar al sector privado a reducir también el riesgo de violaciones y ataques a la ciberseguridad.

La EO designó a los organismos responsables de aplicar los requisitos: la Agencia de Seguridad Cibernética e Infraestructuras (CISA) del Departamento de Seguridad Nacional, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) y la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB).

Los requisitos clave de esta orden se centraban en soluciones de ciberseguridad, entre las que se incluían: