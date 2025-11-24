Las empresas pueden ser creativas con la IA (si se hace bien) 

Las marcas heredadas también enfrentan un equilibrio complicado al crear nuevos productos con IA. Cuando el gigante del juguete Mattel anunció su alianza estratégica con OpenAI a principios de este año, los críticos temían que la IA robara la imaginación de los niños, dijo Carrie Buse, jefa de descubrimiento de Mattel Future Lab, durante la conferencia.

Pero internamente, la colaboración se ve como una oportunidad para crear nuevos juguetes de nuevas maneras. “Tenemos la oportunidad de hacer algo acorde con nuestros valores”, dijo. "Y lo divertido ha sido intentar no ir a por lo más fácil... La verdad es que hay más cosas que hacer que hablar con su juguete. Y ahí es donde se está produciendo el trabajo más enriquecedor”.

Mattel aún no ha anunciado los resultados de su colaboración con OpenAI. Pero Buse cree que la IA podría desbloquear nuevas experiencias: "Esa es la oportunidad con la IA: le da herramientas para tomar esa idea que tiene en mente y hacerla realidad".

En el caso de las organizaciones empresariales, muchas también están adoptando la IA para capacitar a sus empleados, observó Mindaugas Petrutis, creador jefe de Lovable. La startup con sede en Europa, que promete crear plataformas sin código, está creciendo a un ritmo acelerado. Grandes empresas como Microsoft y HubSpot han adoptado Lovable, dijo Petrutis.

"Estas empresas dicen que les ahorra tiempo y dinero", dijo durante una entrevista con IBM Think. “[Los equipos no técnicos] pueden crear prototipos e implementar la solución, y eso por sí solo ya es enorme”.

Pero los artistas también pueden utilizar la herramienta para aumentar o ampliar su trabajo. La artista visual Shantell Martin utilizó la aplicación para crear una plataforma que permitía a los usuarios combinar sus elementos gráficos característicos, una idea que exploró por primera vez hace diez años.

"Intenté trabajar con diferentes diseñadores y distintos diseñadores de UX para crear una plataforma", explicó Martin durante el evento. “Nunca llegué a ninguna parte, [aunque] gastábamos mucho dinero e investigamos mucho”, dijo.

Pero esto cambió con el surgimiento de las herramientas de IA generativa.

"Lo interesante es que a veces tiene estas pequeñas ideas, y pueden ser malas, pero tiene que dedicar mucho tiempo y recursos para determinar si son buenas o malas", dijo Martin. "Con algo como esto, puede tener 20 ideas diferentes y luego llevarlas a cabo, y así descubrir si es algo que le interesa seguir haciendo".