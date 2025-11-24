Las empresas pueden ser creativas con la IA (si se hace bien) 

Tres años después del boom de la IA generativa, los sectores creativos se plantean una gran pregunta: ¿Puede la IA ser una aliada más que una amenaza? A medida que la IA generativa cambia la forma en la que las ideas se convierten en realidad, tanto marcas como artistas compiten por definir cómo es una creatividad responsable y ética. En la Artist and the Machine Summit celebrada la semana pasada en Los Ángeles, artistas, marcas y tecnólogos se reunieron para explorar cómo la IA responsable y ética podría amplificar, no reemplazar, la creatividad humana.
Para ElevenLabs, esto significa asegurar acuerdos de licencia para entrenar su modelo musical y lanzar generadores de música que sean seguros para uso comercial. Y para Adobe, la respuesta es clara. La empresa lanzó recientemente Adobe Firefly Foundry con un objetivo fundamental: poner en manos de las empresas modelos de IA generativa patentados y que protejan la propiedad intelectual.
Este es un paso esencial para las empresas que podrían desconfiar de la infracción de derechos de autor. Todos los datos que entrenaron el modelo de Adobe, Firefly, tenían licencia de Adobe. "Eso significa que el creador dio su permiso", dijo Hannah Elsakr, vicepresidenta de Global Gen AI New Business Ventures de Adobe, durante la conferencia a la que asistió IBM® Think. "Fue muy importante para nosotros porque todo nuestro patrimonio gira en torno a la comunidad creativa".
Cuando Adobe introdujo Photoshop hace décadas, la empresa lo hizo con artistas destacados como David Hockney, dijo Elsakr. Y ahora, la IA está experimentando otra experiencia tectónica técnica que está trayendo consigo nuevas oportunidades. "Podemos pasar de una idea creativa o un resumen de marketing a activos terminados en un tiempo mucho más rápido", dijo.
La generación de vídeo es una función principal que está ganando terreno en el espacio de la IA generativa, con herramientas que muestran un rendimiento cada vez mayor (los ejemplos recientes incluyen Sora 2 de OpenAI o Veo de Google). Pero en un momento en el que muchos artistas y profesionales temen perder sus empleos a causa de la IA, utilizar la IA en productos orientados al consumidor no siempre es una decisión sencilla para una marca.
Piense en Coca-Cola. El año pasado, Coca-Cola publicó por primera vez un anuncio navideño generado por IA y se enfrentó a una reacción violenta. Repitieron el experimento este año, usando el mismo estudio de IA, y obtuvieron la misma acogida dispar por parte del público. Dos semanas después de su publicación, el anuncio tenía más de 900 000 visitas en YouTube y era uno de los anuncios navideños más comentados en Internet, según PR Week.
"Recibimos mucho odio en Twitter por parte de los artistas", reconoció Jason Zada, fundador de Secret Level, la productora nativa de IA detrás de los anuncios, durante el evento. “El equipo de Coca-Cola probó el anuncio durante meses antes de su lanzamiento, sin decirle a la gente que era IA, y tuvo muy buenos resultados”, dijo. "Entonces, ¿es un desastre? ¿O es solo cómo lo percibe su cerebro [cuando sabe que es IA]?"
Para Zada, la ventaja de usar la IA no es reducir costes sino liberar tiempo para que la gente haga un trabajo más significativo. "Para mí, no se trata de gastar menos", dijo. “Se trata de ganar eficiencia y de hacer todo tipo de cosas que normalmente no podríamos hacer”.
Las marcas heredadas también enfrentan un equilibrio complicado al crear nuevos productos con IA. Cuando el gigante del juguete Mattel anunció su alianza estratégica con OpenAI a principios de este año, los críticos temían que la IA robara la imaginación de los niños, dijo Carrie Buse, jefa de descubrimiento de Mattel Future Lab, durante la conferencia.
Pero internamente, la colaboración se ve como una oportunidad para crear nuevos juguetes de nuevas maneras. “Tenemos la oportunidad de hacer algo acorde con nuestros valores”, dijo. "Y lo divertido ha sido intentar no ir a por lo más fácil... La verdad es que hay más cosas que hacer que hablar con su juguete. Y ahí es donde se está produciendo el trabajo más enriquecedor”.
Mattel aún no ha anunciado los resultados de su colaboración con OpenAI. Pero Buse cree que la IA podría desbloquear nuevas experiencias: "Esa es la oportunidad con la IA: le da herramientas para tomar esa idea que tiene en mente y hacerla realidad".
En el caso de las organizaciones empresariales, muchas también están adoptando la IA para capacitar a sus empleados, observó Mindaugas Petrutis, creador jefe de Lovable. La startup con sede en Europa, que promete crear plataformas sin código, está creciendo a un ritmo acelerado. Grandes empresas como Microsoft y HubSpot han adoptado Lovable, dijo Petrutis.
"Estas empresas dicen que les ahorra tiempo y dinero", dijo durante una entrevista con IBM Think. “[Los equipos no técnicos] pueden crear prototipos e implementar la solución, y eso por sí solo ya es enorme”.
Pero los artistas también pueden utilizar la herramienta para aumentar o ampliar su trabajo. La artista visual Shantell Martin utilizó la aplicación para crear una plataforma que permitía a los usuarios combinar sus elementos gráficos característicos, una idea que exploró por primera vez hace diez años.
"Intenté trabajar con diferentes diseñadores y distintos diseñadores de UX para crear una plataforma", explicó Martin durante el evento. “Nunca llegué a ninguna parte, [aunque] gastábamos mucho dinero e investigamos mucho”, dijo.
Pero esto cambió con el surgimiento de las herramientas de IA generativa.
"Lo interesante es que a veces tiene estas pequeñas ideas, y pueden ser malas, pero tiene que dedicar mucho tiempo y recursos para determinar si son buenas o malas", dijo Martin. "Con algo como esto, puede tener 20 ideas diferentes y luego llevarlas a cabo, y así descubrir si es algo que le interesa seguir haciendo".
Pocos artistas han adoptado la tecnología como el cantautor canadiense Grimes. En 2023, invitó a sus fans a usar su voz en nuevas creaciones (con un reparto de derechos de autor). Recientemente ha lanzado The Tutorial, una serie sobre cómo hacer arte con IA, con el cineasta Matt Zien.
“Nos topamos con muchas cuestiones filosóficas”, dijo Grimes durante el evento. "Estamos utilizando las herramientas, pero a medida que las usamos, debatimos cómo deben usarse y acercándonos a ellas con una filosofía moral".
Aprovechar las herramientas de IA de vídeo a vídeo tiene sentido, ya que ella lo ve más como un aumento que como una sustitución de las capacidades humanas. "Lo único bueno que he visto escrito por una IA es cuando escribe sobre sí misma, lo cual es interesante", dijo. "Me encantaría que siguiera siendo así: que escriba de forma auténtica sobre sí mismo, que no sustituya a los humanos como escritores".
