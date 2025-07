Interactuar con los fans de Wimbledon en tiempo real con IBM watsonx

Match Chat, un nuevo asistente interactivo de IA, responderá a las preguntas de los fans en tiempo real durante los partidos individuales en directo y la cobertura posterior a los partidos. Los fans pueden utilizar preguntas preescritas como "¿Cuáles son los factores clave de este partido? o pueden elaborar sus propias preguntas utilizando el lenguaje natural. "A algunos fans les interesa saber quién tiene más probabilidades de ganar, quién ha servido más aces durante el partido o conocer las ricas tradiciones de Wimbledon", afirma Tyler Sidell, director del programa técnico de IBM para asociaciones deportivas y de entretenimiento de IBM.

La segunda solución, Live Likelihood to Win, utiliza proyecciones de IA para determinar qué jugador tiene más probabilidades de triunfar basándose en datos de cada momento. Mientras que una versión anterior de esta solución proyectaba al ganador de cara al partido basándose en la temporada de un jugador determinado y en su rendimiento reciente antes del Campeonato, la nueva solución ampliada es "casi en tiempo real", dice Sidell, lo que significa que se actualizará a lo largo de un partido de individuales después de cada punto. Los mejores jugadores entienden que los resultados pasados no aseguran las victorias futuras. Lo que de verdad importa es su forma actual y cómo está rindiendo ahora mismo. Cuando se enfrentan talentos de élite, la resiliencia y el ímpetu pueden cambiar rápidamente el rumbo: las remontadas siempre son posibles y los puntos de partido pueden desaparecer en un instante. Live Likelihood to Win tendrá en cuenta todos estos giros, actualizándose a medida que avance el partido, de modo que "podrá ver cómo cambia el ritmo de un jugador a otro en un partido determinado", afirma Sidell.

Estas nuevas características para los fans forman parte de los objetivos más amplios del All England Club para garantizar una experiencia atractiva para los fans en el sitio web y la aplicación de Wimbledon y, en términos más generales, para hacer crecer la comunidad del tenis en todo el mundo. Desde las redes sociales hasta los motores de búsqueda, los aficionados disponen hoy en día de un sinfín de opciones para mantenerse al día de los partidos.