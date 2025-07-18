DeepSeek se globaliza, la IA se vuelve local

En los días posteriores al lanzamiento de DeepSeek-R1, muchos expresaron su preocupación sobre si la empresa había contado e informado con precisión los costes totales (no solo entrenando el modelo casi final) y qué componentes habían utilizado de qué empresas. En otras palabras, ¿realmente habían hecho algo revolucionario o se trataba de un progreso más gradual?

Algunos, como Kaoutar El Maghraoui, científico investigador principal de IBM, creen que la verdadera innovación puede haber sido lo que ella llama "eficiencia arquitectónica" o la combinación de técnicas que incluyen "la mezcla de expertos, una estrategia de aprendizaje por refuerzo, el codiseño de hardware y software y otros trucos de optimización". Se trata sobre todo de una implementación inteligente y eficaz de técnicas ya existentes", dijo en una reciente entrevista con IBM Think.

Aun así, los expertos coinciden en que DeepSeek-R1 cambió el panorama mundial de la IA en algunos aspectos clave. Por un lado, muchos daban por sentado que las empresas estadounidenses de IA tenían un "foso" o plomo que sería casi imposible de recuperar. DeepSeek desmintió esa suposición al reducir la barrera para que los desarrolladores y las pequeñas empresas accedieran a las herramientas para desarrollar sus propios LLM.

“Los desarrolladores y usuarios ahora tienen acceso al mismo tipo de capacidades que o1 de OpenAI por una fracción del costo”, afirmó Abraham Daniels, gerente sénior de productos técnicos de IBM, en una entrevista.

El hecho de que DeepSeek abriera sus modelos de código libre jugó un papel importante a la hora de aumentar la accesibilidad. "Hemos visto un aumento del interés en el código abierto desde DeepSeek y en la contribución a la AI Alliance", dijo Anthony Annunziata, director de estrategia abierta de IA en IBM y AI Alliance. La AI Alliance es una red internacional de empresas y organizaciones que trabajan para crear IA abierta y segura, fundada por IBM y Meta.

"En toda Europa, en Vietnam, India y Japón, hay todas estas empresas regionales de IA que quieren asegurarse de mantener el control soberano de su IA, de que pueden moldearla de la manera que quieran para que se adapte a sus necesidades culturales, sociales y económicas. , que son diferentes de los EE. UU. y otros lugares", dijo Annunziata.

Proteger la investigación local de la IA es lo más importante. "Hay un verdadero impulso de soberanía digital en el que los gobiernos están tratando de descubrir cómo pueden evitar la influencia extranjera de la IA", dijo El Maghroui.

La creación de LLM basados en idiomas locales motiva a muchos emprendedores. “La IA se dirige en esa dirección en la que, como servicio público, cada país o región quiere tener su propio modelo de lenguaje para al menos tener voz y voto en términos de influir en el comportamiento”, dijo Li.

Japón, por ejemplo, promulgó hace poco la Ley de Promoción de la IA para apoyar notablemente la promoción de esta tecnología. A finales de junio, la AI Alliance lanzó un nuevo capítulo en Japón para centrarse en dos áreas de gran interés para los empresarios locales: la soberanía de la IA y la IA en la fabricación. El idioma desempeña un papel importante en el control de los sistemas de IA, por lo que a finales de 2024, por ejemplo, un grupo de más de 1500 investigadores del mundo académico y de los sectores se han unido para desarrollar modelos sólidos y abiertos del idioma japonés.

Muchos modelos de IA y emprendedores autóctonos también priorizan los intereses económicos locales. En el caso de Japón, muchas de las empresas que se unieron a la AI Alliance, incluidas Mitsubishi Electric y Panasonic, están desarrollando modelos de IA dirigidos a aplicaciones industriales y de fabricación, un segmento particularmente grande de la economía japonesa.