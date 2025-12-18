Tendencias en ciberseguridad: predicciones de IBM para 2026

En lo que podría describirse como un año excepcional para los avances de la tecnología, 2025 demostró lo poderosa y peligrosa que puede ser la IA en las manos equivocadas. Con los actores maliciosos automatizando ataques complejos, utilizando herramientas de inteligencia artificial para participar en campañas de ingeniería social y manipulando al agente de IA para exponer información confidencial, no sorprende que el año haya sido como el juego del gato y el ratón en lo que respecta a mitigar los ciberataques de enemigos humanos y alimentados por IA. Y mientras que la media mundial del coste de una vulneración de datos cayó

un 9 % hasta los 4,44 millones de dólares, el coste medio en EE. UU. alcanzó un máximo histórico de 10,22 millones de dólares.

Las amenazas a la ciberseguridad no terminaron con los chatbots automatizados que enviaban spam a las bandejas de entrada y engañaban a los agentes de IA. Este año, vimos lo que podría suceder cuando una organización no está preparada para hacer frente a las consecuencias de integrar nuevas herramientas como agentes de IA en su flujo de trabajo: el 13 % de las empresas informaron de un incidente de seguridad relacionado con la IA, y el 97 % de los afectados reconocieron la falta de controles de acceso adecuados a la IA.

Las predicciones de ciberseguridad del año pasado abordaron la presencia cada vez más importante de la IA en el plan de preparación para la ciberseguridad. Este año, las predicciones de IBM para 2026 se centran en cómo la integración de la IA autónoma en los entornos empresariales puede ser tanto una bendición como una carga, dependiendo de si se implementan o no las medidas de seguridad adecuadas.