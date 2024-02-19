Ley europea de ciberresiliencia: redefinición del código abierto

En medio de un panorama de amenazas cada vez más complejo, nos encontramos en una encrucijada donde convergen la ley, la tecnología y la comunidad. Por ello, la ciberresiliencia es más crucial que nunca. En esencia, la ciberresiliencia significa mantener una postura de seguridad robusta a pesar de los eventos cibernéticos adversos y ser capaz de anticipar, resistir, recuperarse y adaptarse a tales incidentes.

Aunque se están introduciendo nuevas regulaciones sobre privacidad y protección de datos como el RGPD, HIPAA y CCPA con más frecuencia que nunca, ¿sabía que hay nueva legislación que aborda específicamente la ciberresiliencia?

La reciente modificación de la Ley de Ciberresiliencia (CRA) por parte de la Unión Europea ha causado conmoción en el mundo de la tecnología. La legislación se propuso en septiembre de 2022 y logró un acuerdo político con una controvertida enmienda en diciembre de 2023. La ley pretende reforzar la ciberseguridad en toda la UE, pero ha dado un giro inesperado al redefinir la esencia misma del software de código abierto.

La enmienda redefine el software de código abierto, lo que podría señalar un posible cambio de paradigma en la forma de desarrollar, compartir y percibir el software de código abierto en el panorama digital europeo.

La reacción de la industria tecnológica ha sido una receta impía de optimismo cauteloso mezclado con un escrutinio aprensivo, reflejando las diversas implicaciones para los desarrolladores de código abierto y el ecosistema de software en general.

Al explorar las capas de la última enmienda de la CRA, podemos centrarnos en su impacto en la comunidad de código abierto, en la comprobación de temperatura de los sectores y en el recorrido del software de código abierto a través del laberinto legislativo de la CRA.