Algunos creen que una herramienta que podría ayudar a frenar las demandas energéticas de la IA es la propia IA. A principios de este año, el CEO de NVIDIA, Jensen Huang argumentó que la inversión en la tecnología llevaría a “mejor energía, mejores sistemas de captura de carbono, mejores materiales de generación de energía” y, en última instancia, a una red capaz de soportar la demanda energética de la IA.

El ex-CEO de Google, Eric Schmidt, ha abogado por el rápido desarrollo de la IA, incluso a costa de abandonar los objetivos climáticos actuales, argumentando que la IA en sí misma es más probable que encuentre soluciones al problema que la conservación. “Prefiero apostar por que la IA resuelva el problema, que limitarlo y tener el problema”, dijo durante una cumbre de IA a principios de este año.

Spring está de acuerdo en que las herramientas de IA tienen un lugar en el proceso de mejora de la sostenibilidad. “La IA y la IA generativa en particular son muy prometedoras para acelerar las iniciativas de sostenibilidad”, afirma. “Con su capacidad de acelerar la conversión de datos en conocimiento que se puede ejecutar, proporciona las herramientas necesarias para tomar decisiones más informadas y sostenibles en el contexto de un sistema energético bajo en carbono”. Sin embargo, añade que “para cosechar eficazmente los beneficios de la IA, las empresas que implementan la tecnología deben adoptar "un enfoque estratégico que tenga en cuenta también sus implicaciones medioambientales más amplias”.

El sector energético está adoptando la IA como posible solución. Un estudio reciente de IBM descubrió que el 63 % de los ejecutivos de energía y recursos esperan obtener valor de la IA generativa y la automatización. La esperanza es que la tecnología pueda ayudar a mitigar las crecientes demandas de energía, no solo de la IA, sino de otros grandes consumidores de energía, incluidos los vehículos eléctricos.

De Vries, por su parte, se muestra escéptico sobre la capacidad de la IA para resolver todos los problemas relacionados con la energía que crea. “Eso sería una ilusión”, dice, y explica que “históricamente, las ganancias de eficiencia también han llevado a menudo a una mayor demanda, lo que a veces se traduce en una mayor demanda de recursos en total que antes de que se lograran las ganancias de eficiencia”. De Vries dice que sería miope apostar por la eficiencia futura e ignorar los efectos reales que la creciente demanda de IA ya está teniendo en la producción y el consumo de energía.