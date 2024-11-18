En los casi dos años transcurridos desde el lanzamiento de ChatGPT de OpenAI, la adopción de la inteligencia artificial ha crecido exponencialmente. El uso informado de la IA generativa por parte de las organizaciones casi se duplicó de 2023 a 2024, según una encuesta global de McKinsey, y se espera que esa cifra crezca más de un 40 % cada año durante la próxima década, según Bloomberg Intelligence.
Ese crecimiento no viene sin un coste. A medida que crece la demanda de implementación de la IA, también lo hace la necesidad de centros de datos capaces de procesar un gran volumen de cálculos y solicitudes complicadas. McKinsey predice que la demanda mundial de capacidad de centros de datos podría aumentar hasta un 22 % anual durante el resto de la década.
A medida que esos centros de datos entren en funcionamiento, consumirán una cantidad considerable de energía. De hecho, McKinsey estima que la demanda de energía de los centros de datos podría alcanzar los 298 gigavatios en 2030, el equivalente a la cantidad necesaria para alimentar a más de 200 millones de hogares residenciales. Goldman Sachs proyecta un aumento del 160 % en la demanda de energía de los centros de datos para 2030, y se espera que los centros de datos consuman hasta el 4 % de toda la energía generada para finales de la década.
“A medida que crece la adopción de la IA, es probable que aumente la demanda de centros de datos, lo que provocará un incremento del consumo energético y podría ejercer una mayor presión sobre las redes eléctricas, que ya se esfuerzan por satisfacer las necesidades de electrificación y energía descarbonizada”, afirma Phil Spring, partner sénior y líder del sector de energía y recursos de IBM Consulting para EMEA.
Algunos lugares ya están sintiendo ese estrés. El norte de Virginia, que ha albergado una explosión de centros de datos en la última media década, ha empezado a ver que la demanda casi supera a la capacidad. Problemas similares han afectado a partes de Georgia y Arizona.
Y no se trata solo de Estados Unidos: Alex de Vries, estudiante de doctorado en la Vrije Universiteit Amsterdam y fundador de la empresa de investigación Digiconomist, señala a Irlanda como ejemplo de una red bajo la presión de los centros de datos.
En su mayor parte, dice de Vries, las redes eléctricas deberían mantener la funcionalidad bajo presión a corto plazo porque “la fabricación de dispositivos y la construcción de centros de datos lleva tiempo, y la presión de la IA sobre las redes eléctricas debería ser limitada en este momento”. Sin embargo, señala que la rápida adopción de la IA y la expansión de la infraestructura para apoyarla probablemente plantearán problemas en el futuro si no se abordan adecuadamente.
Algunos creen que una herramienta que podría ayudar a frenar las demandas energéticas de la IA es la propia IA. A principios de este año, el CEO de NVIDIA, Jensen Huang argumentó que la inversión en la tecnología llevaría a “mejor energía, mejores sistemas de captura de carbono, mejores materiales de generación de energía” y, en última instancia, a una red capaz de soportar la demanda energética de la IA.
El ex-CEO de Google, Eric Schmidt, ha abogado por el rápido desarrollo de la IA, incluso a costa de abandonar los objetivos climáticos actuales, argumentando que la IA en sí misma es más probable que encuentre soluciones al problema que la conservación. “Prefiero apostar por que la IA resuelva el problema, que limitarlo y tener el problema”, dijo durante una cumbre de IA a principios de este año.
Spring está de acuerdo en que las herramientas de IA tienen un lugar en el proceso de mejora de la sostenibilidad. “La IA y la IA generativa en particular son muy prometedoras para acelerar las iniciativas de sostenibilidad”, afirma. “Con su capacidad de acelerar la conversión de datos en conocimiento que se puede ejecutar, proporciona las herramientas necesarias para tomar decisiones más informadas y sostenibles en el contexto de un sistema energético bajo en carbono”. Sin embargo, añade que “para cosechar eficazmente los beneficios de la IA, las empresas que implementan la tecnología deben adoptar "un enfoque estratégico que tenga en cuenta también sus implicaciones medioambientales más amplias”.
El sector energético está adoptando la IA como posible solución. Un estudio reciente de IBM descubrió que el 63 % de los ejecutivos de energía y recursos esperan obtener valor de la IA generativa y la automatización. La esperanza es que la tecnología pueda ayudar a mitigar las crecientes demandas de energía, no solo de la IA, sino de otros grandes consumidores de energía, incluidos los vehículos eléctricos.
De Vries, por su parte, se muestra escéptico sobre la capacidad de la IA para resolver todos los problemas relacionados con la energía que crea. “Eso sería una ilusión”, dice, y explica que “históricamente, las ganancias de eficiencia también han llevado a menudo a una mayor demanda, lo que a veces se traduce en una mayor demanda de recursos en total que antes de que se lograran las ganancias de eficiencia”. De Vries dice que sería miope apostar por la eficiencia futura e ignorar los efectos reales que la creciente demanda de IA ya está teniendo en la producción y el consumo de energía.
Los expertos afirman que existen varias formas de reducir el impacto medioambiental de la IA. Pero abordar el problema, dice Spring, requiere “tomar decisiones más sostenibles en cada paso del ciclo de vida de la IA”.
Un enfoque que puede ayudar a limitar la demanda de energía es utilizar modelos fundacionales, es decir, modelos que solo requieren entrenamiento una vez, en comparación con los modelos de lenguaje de gran tamaño, que crecen constantemente.
Spring apunta al modelo fundacional geoespacial de IBM, desarrollado en colaboración con la NASA, que las organizaciones pueden ajustar para rastrear la deforestación, detectar los gases de efecto invernadero o predecir el rendimiento de los cultivos sin necesidad de formación adicional.
“También es importante tener en cuenta el tamaño del modelo”, dice Spring. “Más grande no siempre es mejor. De hecho, los modelos más pequeños que se basan en datos seleccionados y de alta calidad suelen lograr resultados similares o incluso mejores, a la vez que ahorran más energía”.
Elegir el lugar de procesamiento adecuado también puede ayudar a mitigar el exceso de demanda energética. Spring afirma que un enfoque de nube híbrida puede ayudar a las organizaciones a reducir el consumo de energía y proporcionar una visibilidad adicional del uso general, lo que les permite tomar decisiones más informadas sobre cómo ejecutar las tecnologías de IA.
“Situar los centros de datos en zonas con fuentes de energía renovables puede suponer un importante ahorro energético y una reducción de la huella de carbono”, afirma Spring, señalando que el 74 % de la electricidad consumida por los centros de datos de IBM en 2023 procedía de fuentes renovables.
En última instancia, el auge de la IA presenta oportunidades significativas para avanzar en la sostenibilidad. Pero también crea un dilema apremiante: el de equilibrar la necesidad de transición a la energía limpia con las crecientes demandas energéticas de la IA. A pesar de este reto, el 90 % de los líderes empresariales siguen creyendo que la IA puede tener un impacto positivo en los objetivos de sostenibilidad. En el futuro, la clave estará en gestionar el consumo energético de la IA de forma responsable, aprovechando su potencial de forma que contribuya a un futuro sostenible, en lugar de restarle valor.