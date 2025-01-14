Los modelos mundiales ayudan a la IA a aprender lo que los niños de cinco años saben sobre la gravedad

El científico jefe de IA de Meta, Yann LeCun, ha explicado que un modelo mundial es un sistema que observa su entorno y predice lo que podría suceder a continuación, teniendo en cuenta su conocimiento actual y los factores desconocidos que podrían afectar a los resultados futuros. Señala que los modelos de lenguaje actuales de la IA utilizan una versión más simple de este enfoque: solo se fijan en la información pasada para hacer predicciones, sin tener en cuenta diferentes acciones posibles o variables desconocidas.

La capacidad del modelo mundial para simular escenarios antes de la implementación real puede ahorrar dinero y percances en robótica a las empresas.

"Los modelos del mundo permiten a las máquinas planificar movimientos e interacciones en espacios simulados, a menudo llamados 'gemelos digitales', antes de intentarlos en el mundo físico", dice Moreno. "Esto reduce drásticamente los costosos ensayos y errores, mitiga los riesgos de seguridad y acelera el aprendizaje para tareas como el montaje industrial, la logística de almacenes o la robótica orientada a servicios".

Moreno señala que estos mismos principios de simulación también han llamado la atención de los investigadores médicos, que detectaron oportunidades en el desarrollo de fármacos y el tratamiento de enfermedades.

"En la atención médica, los modelos mundiales unifican datos de múltiples dominios (genómicos, proteómicos, transcriptómicos y químicos) para capturar las complejidades de los sistemas biológicos a escala", dice Moreno. "Esta visión holística permite a los investigadores y médicos descubrir patrones ocultos en grandes conjuntos de datos biomédicos, lo que permite tareas como la predicción de perturbaciones genéticas, la clasificación del estado de la enfermedad y el modelado de la respuesta a la terapia".

Sin embargo, lograr estas ambiciosas aplicaciones sanitarias requiere recursos informáticos extraordinarios. El entrenamiento de estos modelos requiere una gran potencia de procesamiento y recursos de datos, incluso con hardware especializado. El primer lote de modelos Cosmos llega al catálogo de API de NVIDIA este año, junto con herramientas para procesar datos de vídeo.

La inversión en potencia informática podría abrir nuevas puertas en todos los sectores. A través de modelos de mundo de IA, las organizaciones pueden crear gemelos virtuales de sus operaciones para probar cambios significativos antes de implementarlos de forma segura. Estas sofisticadas simulaciones pueden permitir a las empresas experimentar con diferentes configuraciones, ya estén planificando un nuevo diseño de almacén o agregando robots a su flujo de trabajo, sin interrumpir su negocio real.

"Los enfoques tradicionales de la IA generativa suelen operar con datos textuales o puramente digitales, sin la capacidad de razonar sobre objetos físicos y fuerzas", afirma Moreno. "Al codificar las reglas que rigen las interacciones del mundo real, los modelos mundiales pueden simular y predecir resultados más allá del texto o las imágenes".