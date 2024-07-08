La directora de CISA dice que prohibir los pagos de ransomware está fuera de discusión

El FBI, la CISA y la NSA desaconsejan encarecidamente a las organizaciones que realicen pagos por ransomware si son víctimas de ataques de este tipo. Si es así, ¿por qué no prohibir el pago de demandas de ransomware?

El tema surgió en un reciente foro cibernético de Oxford. Jen Easterly, directora de la CISA, comentó sobre el tema diciendo: "Creo que dentro de nuestro sistema en los Estados Unidos, desde un punto de vista práctico, no veo que eso suceda". Es poco probable que haya sido un comentario puramente espontáneo, ya que el problema del ransomware es lo que más preocupa a todos los profesionales de ciberseguridad, especialmente a la directora de la CISA. Por ahora, parece que no se va a convertir los pagos de ransomware en un delito punible.

Aún más revelador es que la respuesta de Easterly se dio durante una entrevista con Ciaran Martin, exjefe del Centro Nacional de Ciberseguridad del Reino Unido. A principios de este año, Martin había pedido la prohibición de todos los pagos de ransomware en un artículo que escribió para el periódico The Times.

Entonces, ¿debería prohibirse el pago de rescates por ransomware o no?