ChatGPT cumple dos años: cómo empezó y cómo va

Hace dos años, OpenAI, una startup de San Francisco fundada como organización sin ánimo de lucro en 2015 por Sam Altman, Greg Brockman, Elon Musk, Ilya Sutskever, Wojciech Zaremba y John Schulman, abrió su ai chatbot para pruebas. El lanzamiento despertó entusiasmo, preguntas e incluso algunos experimentos (¿recordáis este episodio de The Daily?). Avancemos rápidamente hasta noviembre de 2024: ChatGPT cuenta ahora con más de 200 millones de usuarios activos semanales y OpenAI sigue expandiéndose mediante asociaciones con gigantes tecnológicos como Microsoft y Apple.
Entonces, ¿cómo cambió el lanzamiento de ChatGPT el panorama de la IA? Hablamos con expertos de IBM sobre cómo la IA ha evolucionado en los últimos dos años y continúa transformándose.
La inteligencia artificial se remonta a décadas. En los años cincuenta, por ejemplo, IBM ya estaba entrenando algunas de las primeras redes neuronales, usando damas y backgammon para entrenar máquinas que superaran a los grandes maestros. Pero el lanzamiento de ChatGPT, con su interfaz de lenguaje natural simple y de uso gratuito, marcó un importante punto de inflexión.
"Lo diferente de ChatGPT es que realmente brindó a los consumidores una gran experiencia y permitió a personas sin conocimientos técnicos utilizar la IA para cosas increíbles", dice Chris Hay, ingeniero distinguido de IBM.
El efecto ha sido poner una tecnología poderosa (que antes era accesible principalmente solo para las empresas más ricas) en manos de cualquiera con un ordenador y conexión a internet. Mientras tanto, el movimiento de OpenAI obligó a otras empresas a lanzar sus propias herramientas potentes, lo que impulsó el surgimiento de una nueva clase de programadores y empresarios centrados en la innovación de la IA en todo el mundo.
"El [panorama] económico mundial cambia radicalmente cuando la IA se vuelve tan accesible como la electricidad", afirma Shobhit Varshney, vicepresidente y socio sénior de IBM Consulting. Una señal de este cambio, dice Varshney, es el número sin precedentes de programadores que se unen a GitHub de todo el mundo, con Python, un lenguaje de programación utilizado principalmente para la IA y el machine learning, convirtiéndose en el lenguaje más popular de la plataforma.
"Ahora la gente puede aprovechar estas herramientas sin necesidad de invertir millones de dólares", afirma. "Pronto veremos unicornios unipersonales".
Chris Hay afirma que su momento revelador con ChatGPT se produjo solo unas semanas después del lanzamiento del chatbot, cuando intentaba trabajar en su propio lenguaje de programación. Rápidamente empezó a pedir feedback a GPT.
"Fue entonces cuando pensé: '¡Madre mía! Estoy manteniendo una conversación seria sobre el diseño de mi lenguaje de programación. ¡Tengo un colaborador!'"
Dos años después, el 92 % de los líderes empresariales encuestados por el IBM Institute for Business Value afirman que integrarán la IA en sus flujos de trabajo para 2025. Ya ha habido un impulso para integrar la IA en los servicios y productos orientados al consumidor, como Apple Intelligence, Adobe y Meta AI.
“Ahora todo lo que tocamos es IA generativa”, afirma Hay.
Los LLM comenzaron con texto. Pero desde entonces, el sector ha comenzado a transicionar hacia modelos multimodales, capaces de integrar y procesar múltiples tipos de datos, incluidas imágenes, audio, video, texto o código.
Los modelos pueden ahora tratar y procesar varios tipos de datos más allá de la palabra escrita, y esto está abriendo un mundo completamente nuevo de aplicaciones para la IA, como el descubrimiento de fármacos y el seguimiento del clima.
"No tiene por qué ser solo texto o código, por lo que se ha producido una enorme explosión de las diferentes modalidades que los modelos de IA pueden comprender, representar y crear", afirma Varshney.
Los humanos combinan todos sus sentidos para tomar una decisión, y ahí es hacia donde se dirige la IA, afirma.
Uno de los principales avances de este año ha sido la aparición de los denominados "modelos de razonamiento". Estos modelos, como la serie o1 de OpenAI, aplican razonamiento en cadena de pensamiento , es decir, pueden reflejar el razonamiento humano y usar deducciones lógicas para resolver problemas complejos.
"Lo que estamos viendo ahora es que los modelos están empezando a pensar más y llegar a una respuesta", dice Hay. "Todavía no es un razonamiento humano, y 'razonamiento' es un término sobreutilizado, pero al menos es capaz de reflexionar sobre lo que está haciendo y dar una respuesta de mayor calidad invirtiendo más tiempo".
El GPT-3 original contaba con 175 000 millones de parámetros. Hoy en día, los modelos más pequeños (algunos con tan solo 2000 millones de parámetros) están superando a los mejores modelos de hace 18 meses.
"Los modelos son cada vez más pequeños y son más capaces porque están mejor entrenados", dice Hay. "Ese es el camino que quiero ver: cuanto más grande es un modelo, más lento es. “Quiero modelos que funcionen en mi propio dispositivo”.
¿Está la IA llegando a su límite? La pregunta siempre está al acecho, y una historia reciente de Reuters que citaba a un cofundador de OpenAI sobre el preentrenamiento y el escalado de la IA suscitó muchos comentarios públicos sobre los retrasos en el entrenamiento de nuevos modelos de lenguaje para utilizar formas más humanas de "pensar".
Pero Varshney cree que evaluar la IA en términos de capacidades humanas es un error.
"La IA no debe juzgarse por los niveles de inteligencia humana, porque los humanos son buenos en algunas cosas y pésimos en otras", afirma. “No queremos que la IA replique a los humanos; queremos que la IA sea realmente buena en lo que hace".
Como ejemplo, señala la historia de un electrodoméstico común. "No esperábamos que un lavavajillas se pusiera de pie y comenzara a lavar los platos como lo hace un humano", dice. Cree que necesitamos mejores formas de evaluar en qué es realmente buena la IA.
Lejos de chocar contra un muro, Hay cree que la IA aún tiene mucho margen para crecer, gracias en gran parte a los datos sintéticos. "Vamos a necesitar menos datos para entrenar modelos, y los modelos se centrarán en diferentes tipos de cambios arquitectónicos", afirma. “Habrá avances y el hardware mejorará. Así que no creo que haya un muro”.
OpenAI sigue considerándose líder en la carrera por la innovación y la implementación de la IA. Varshney cree que OpenAI todavía no tiene un competidor serio, dos años después del lanzamiento de ChatGPT. Hay está de acuerdo, en gran parte porque considera que OpenAI sigue ofreciendo la mejor experiencia de usuario para los consumidores.
"Sigo usando ChatGPT porque ofrece una mejor experiencia al consumidor", afirma. Aun así, reconoce que el campo avanza rápidamente. Ya, varios exlíderes y científicos de OpenAI han fundado nuevas empresas, como Anthropic y Safe Superintelligence Inc., y el mercado sigue saturado de nuevas características.
"¿Quién ganará la carrera? Espero que nadie", dice Hay. "En un mundo en el que [solo] una empresa gana la carrera y todos perdemos, mientras que [cuando] hay una competencia sana, todos tenemos acceso a grandes innovaciones en IA".