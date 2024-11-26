ChatGPT cumple dos años: cómo empezó y cómo va

La inteligencia artificial se remonta a décadas. En los años cincuenta, por ejemplo, IBM ya estaba entrenando algunas de las primeras redes neuronales, usando damas y backgammon para entrenar máquinas que superaran a los grandes maestros. Pero el lanzamiento de ChatGPT, con su interfaz de lenguaje natural simple y de uso gratuito, marcó un importante punto de inflexión.

"Lo diferente de ChatGPT es que realmente brindó a los consumidores una gran experiencia y permitió a personas sin conocimientos técnicos utilizar la IA para cosas increíbles", dice Chris Hay, ingeniero distinguido de IBM.

El efecto ha sido poner una tecnología poderosa (que antes era accesible principalmente solo para las empresas más ricas) en manos de cualquiera con un ordenador y conexión a internet. Mientras tanto, el movimiento de OpenAI obligó a otras empresas a lanzar sus propias herramientas potentes, lo que impulsó el surgimiento de una nueva clase de programadores y empresarios centrados en la innovación de la IA en todo el mundo.

"El [panorama] económico mundial cambia radicalmente cuando la IA se vuelve tan accesible como la electricidad", afirma Shobhit Varshney, vicepresidente y socio sénior de IBM Consulting. Una señal de este cambio, dice Varshney, es el número sin precedentes de programadores que se unen a GitHub de todo el mundo, con Python, un lenguaje de programación utilizado principalmente para la IA y el machine learning, convirtiéndose en el lenguaje más popular de la plataforma.

"Ahora la gente puede aprovechar estas herramientas sin necesidad de invertir millones de dólares", afirma. "Pronto veremos unicornios unipersonales".