El superordenador de IA se reduce al tamaño de un escritorio

Un superordenador que cabe debajo de un escritorio podría cambiar la forma en la que las empresas gestionan la inteligencia artificial.
En el CES 2025 la semana pasada, NVIDIA anunció el Project DIGITS, un superordenador personal de IA que incorpora el nuevo superchip GB10 Grace Blackwell de la empresa. El sistema, que tiene un precio inicial de 3000 USD y se lanza en mayo, puede ejecutar modelos de IA con hasta 200 mil millones de parámetros y ofrece un petaflop de rendimiento informático de IA.
“La IA será la norma en todas las aplicaciones de todos los sectores”, afirmó Jensen Huang, fundador y CEO de NVIDIA, en un comunicado de prensa.. "Con Project DIGITS, el superchip Grace Blackwell llega a millones de desarrolladores", "Colocar un superordenador de IA en los escritorios de cada científico de datos, investigador de IA y estudiante les permite participar y dar forma a la era de la IA".
El dispositivo de escritorio incluye 128 GB de memoria unificada y hasta 4 TB de almacenamiento, dirigido a empresas que necesitan un proceso de datos instantáneo sin retrasos en la nube. Dos sistemas pueden enlazarse para manejar modelos de hasta 405 000 millones de parámetros.
"Piense en las aplicaciones industriales, donde en la planta de producción se desea que los ordenadores estén justo al lado de donde se lleva a cabo la fabricación", dijo Shobhit Varshney de IBM, vicepresidente de IBM® Consulting, en un episodio reciente del podcast Mixture of Experts. "Hay mucha latencia entre llamar a un servidor o a una API en la nube y obtener respuestas".
Las operaciones sensibles a la seguridad están impulsando la demanda de capacidades de procesamiento local. Varshney describió múltiples escenarios en los que esto es esencial. "Quiere asegurarse de que los datos, especialmente si están relacionados con algo sensible, no salen de sus instalaciones", dijo. "Lo mismo ocurre con las aplicaciones de defensa, en las que está haciendo algo más táctico sobre el terreno. Quiere ser capaz de computar todas las imágenes procedentes de todos los drones del lugar concreto, porque puede estar en un territorio en el que ni siquiera disponga de conexión a un servidor."
El sistema Project DIGITS funciona en el SO NVIDIA DGX basado en Linux, permitiendo a los usuarios desarrollar localmente y luego implementarlos en infraestructura en la nube o en centros de datos. Las instalaciones de fabricación pueden implementar “monitorización en tiempo real, mantenimiento predictivo y optimización de procesos con edge computing”, dice Ashok Reddy, CEO de la empresa de software KX. Las empresas financieras obtienen herramientas para "negociar en tiempo real, gestionar riesgos y obtener conocimiento predictivo a una velocidad sin precedentes". Mientras tanto, las organizaciones sanitarias podrían aprovechar la tecnología para "diagnósticos acelerados, imágenes y desarrollo de fármacos a través de análisis avanzados de IA", afirma Reddy. El sistema procesa "volúmenes masivos de datos estructurados y datos no estructurados al instante" para "la toma de decisiones y análisis en tiempo real y baja latencia".
El profesor de ingeniería de la Universidad de Pensilvania, Benjamin Lee, dijo que ve el superordenador de NVIDIA como parte de un cambio más amplio hacia la IA agéntica, en la que los sistemas gestionan trabajos completos en lugar de tareas individuales.
"Una IA inteligente elaborará entonces una estrategia y determinará el conjunto de tareas necesarias para completar ese trabajo», afirma Lee, y añade que este enfoque «podría mejorar significativamente la productividad al permitir a los humanos solicitar trabajos grandes a un agente en lugar de solicitar tareas individuales a un modelo".
Varshney señala que la tecnología de código abierto de NVIDIA procedente de su reciente adquisición de Run AI por 700 millones de dólares. "Están tratando de garantizar que todas las industrias se muevan hacia esta era de la IA física y la IA agéntica y la conducción autónoma", afirma Varshney. "Quieren ser la columna vertebral de cada uno de ellos".
Los recortes de precios se extendieron a todas las líneas de productos. "El año pasado, la serie 40 de sus chips costaba 1600 USD", dice Varshney. “Acaban de lanzar un cálculo equivalente por 550 USD”.
Las reducciones de precios sugieren avances técnicos. "El diseño de la GPU está definido en gran medida y no se optimiza agresivamente en cuanto a rendimiento, energía y coste", dice Lee. Sin embargo, es posible que NVIDIA haya llegado a ese punto "mucho antes que otros diseñadores de chips, lo que le permite competir tanto en rendimiento como en coste", afirma Lee.
"Los modelos podrían especializarse para tareas específicas, calculando la misma respuesta con muchos menos cálculos y mucha menos energía", dice Lee. "Los agentes podrían aprender a seleccionar el modelo especializado adecuado para cada tarea, algo que un humano podría tener dificultades para hacer".
Este impulso hacia la computación especializada marca un cambio drástico con respecto a las limitaciones actuales. "Nos hemos visto limitados por algunos modelos pequeños y bonitos que funcionan en dispositivos móviles", afirma Varshney. "Quieren que la computación sea tan accesible y democratizada como conectarse a la electricidad, pero quieren ser la superpotencia eléctrica del mundo entero".
