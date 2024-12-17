En profundidad: el almacenamiento subterráneo de carbono ofrece una solución al cambio climático

La captura y almacenamiento de carbono es una tecnología ambiental innovadora diseñada para reducir el dióxido de carbono atmosférico interceptando las emisiones en su origen y almacenándolas de forma segura bajo tierra. El proceso comienza en instalaciones industriales y centrales Power, donde se utilizan Tecnologías que utilizan métodos como la filtración química o la separación previa a la combustión para capturar el dióxido de carbono directamente de los flujos de emisión.

Una vez capturado, el dióxido de carbono se comprime en un líquido denso y se transporta a lugares de almacenamiento subterráneos. Estos sitios suelen ser formaciones geológicas profundas que contienen materiales porosos como arenisca, piedra caliza y basalto.

“Las propiedades de la roca del yacimiento son de particular importancia”, dice Mathias Steiner, gerente y miembro sénior del personal técnico centrado en materiales sostenibles en la investigación de IBM. “Durante la inyección, el dióxido de carbono penetra en el espacio poroso conectado de la roca del yacimiento, donde sustituye a los fluidos residentes, como la salmuera y el petróleo. Finalmente, el dióxido de carbono reaccionará químicamente en el espacio poroso de la roca y se mineralizará en carbonato sólido”.

Utilizando una inmensa presión, el CO2 comprimido se inyecta en las profundidades de la tierra, a menudo hasta 3000 pies bajo la superficie, lo suficientemente profundo como para que otras capas impermeables y densas como el esquisto se sitúen por encima. Según Ian Hayton, jefe de grupo de materiales y productos químicos de Cleantech Group, esas capas más densas sirven como "barreras naturales" que contienen el carbono.

Aunque la CCS está lejos de ser una panacea, está ganando terreno como posible solución para reducir las emisiones. Este año, el Reino Unido anunció una inversión de 28 500 millones de dólares en esta tecnología, destinada a atraer y facilitar el desarrollo de proyectos de almacenamiento de carbono dentro de sus fronteras. Del mismo modo, el Departamento de Energía de los Estados Unidos ha reservado 518 millones de dólares para proyectos de almacenamiento de carbono a largo plazo.