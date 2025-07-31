¿Puede la IA aprender a cuestionarse a sí misma?

Los sistemas de IA pueden superar pruebas e imitar a los expertos, pero aún no saben cuándo levantar la mano y admitir que pueden estar equivocados.

Los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) ahora pueden traducir texto, resumir información, generar código y mantener conversaciones con una fluidez sorprendente. Son rápidos, fluidos y a menudo convincentes. Pero no saben cuándo están adivinando, y pueden sonar confiados incluso cuando están confundidos o fuera de lugar.

Lo que falta es una forma de dar un paso atrás y reflexionar; un sistema que sabe cuándo hacer una pausa y reevaluar. En los humanos, esta capa reflectante se conoce como metacognición, y los investigadores de IBM creen que una funcionalidad similar podría ser la clave para hacer que la IA sea más fiable y adaptable.

La becaria de IBM y responsable global de ética de la IA,Francesca Rossi, y sus colegas defienden una nueva arquitectura que separa la heurística rápida del razonamiento deliberado y superpone un sistema de supervisión reflexiva. La arquitectura, denominada SOFAI, significa IA lenta y rápida; se inspira en la psicología y la ciencia cognitiva, y traduce esos conocimientos en principios de ingeniería de IA.

"Queríamos combinar los puntos fuertes de los enfoques neuronal y simbólico sin forzarlos a formar un único híbrido", dijo Rossi en una entrevista con IBM Think. "Eso significaba crear una estructura que pudiera determinar qué modo de razonamiento utilizar y cuándo".