El principal defecto de hardware en los chips de la serie M de Apple

DMP predice las direcciones de memoria a las que es más probable que acceda el código escaneando la caché y buscando previamente esa información. Esta tecnología ofrece a los usuarios de Apple una velocidad de ordenador mejorada y un rendimiento informático general. Que la computación intuitiva es uno de los beneficios de usar productos Apple por su mayor eficiencia y productividad.

Sin embargo, la vulnerabilidad de GoFetch en DMP ha convertido los aspectos positivos en una grave desventaja. Según lo descrito por Ars Technica GoFetch, una falla de canal lateral, “permite a los atacantes extraer claves secretas de las Mac cuando realizan operaciones criptográficas ampliamente utilizadas”. Simplemente, los datos almacenados en los M-chips pueden confundirse con una dirección de memoria legítima y almacenarse en la caché. Sin embargo, si una aplicación maliciosa obtiene acceso a través de la vulnerabilidad, puede enviar este error repetidamente y, finalmente, descifrar la clave. Un grupo de investigadores descubrió que la vulnerabilidad en realidad "plantea graves riesgos para el paradigma de codificación en tiempo constante".

Fundamentalmente, la vulnerabilidad de GoFetch se deriva del diseño central de los chips de la serie M, lo que significa que Apple no puede corregir la debilidad con un simple parche de software. En su lugar, cualquier mitigación requerirá un código de protección añadido al software de cifrado de terceros. Esto podría reducir drásticamente el rendimiento, especialmente en los modelos Mac M1 y M2 más antiguos.