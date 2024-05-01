La nueva ley federal propuesta sobre protección de datos sugiere grandes cambios

Tras años de trabajo e intentos fallidos de legislas, recientemente se ha publicado el borrador de ley federal de protección de datos. El Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes de Estados Unidos publicó la Ley Estadounidense de Derechos de Privacidad (APRA) el 7 de abril de 2024. En el pasado, varias cuestiones impidieron la aprobación de la legislación, como la posibilidad de que los estados promulgaran normas más estrictas y que los particulares pudieran demandar a las empresas por violaciones de la privacidad.

Con la Ley Estadounidense de Derechos de Privacidad de 2024, el gobierno de EE. UU. estableció la primera política nacional de privacidad que determina los derechos nacionales de protección de datos de los consumidores y también fijó normas para la seguridad de datos. Algunas entidades específicas están excluidas de la legislación, incluidas las pequeñas empresas, los gobiernos, las entidades que trabajan en nombre de los gobiernos y el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC). Las organizaciones sin ánimo de lucro dedicadas a la lucha contra el fraude solo están obligadas a cumplir las normas de seguridad de datos. Como parte de la ey, la Comisión Federal de Comercio (FTC) creará una nueva oficina para hacer cumplir las infracciones, que se tratarán como prácticas desleales o engañosas en virtud de la Ley de la FTC.

“Este proyecto de ley bipartidista y bicameral es la mejor oportunidad que hemos tenido en décadas para establecer un estándar nacional de protección de datos y seguridad que otorgue a las personas el derecho a controlar su información personal”, afirmaron la presidenta del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, Cathy McMorris Rodgers (republicana por Washington), y la presidenta del Comité de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado, Maria Cantwell (demócrata por Washington), en el comunicado de prensa. “Esta histórica legislación representa la suma de años de esfuerzos de buena fe tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Logrará un equilibrio significativo en temas que son críticos para que el Congreso apruebe una legislación integral sobre protección de datos. Los estadounidenses merecen el derecho a controlar sus datos y esperamos que nuestros colegas de la Cámara y el Senado se unan a nosotros para que esta legislación se convierta en ley”.