Los gigantes tecnológicos están contratando especialistas en "bienestar de la IA" para abordar una pregunta cada vez más surrealista: ¿son capaces de sufrir los ordenadores superinteligentes?
Los nuevos puestos, que están surgiendo en empresas como Google y Microsoft, suenan a ciencia ficción. Pero a medida que los sistemas de IA se vuelven más sofisticados, algunos investigadores no se arriesgan con lo que ven como la próxima frontera de la ética digital.
Anthropic, una empresa líder en desarrollo de IA, ha causado sensación recientemente en la comunidad tecnológica al contratar al investigador Kyle Fish como su primer investigador de bienestar de la IA. Como parte del equipo de ciencia de alineación de la empresa, el papel de Fish se centra en crear marcos sobre cómo las organizaciones deben tratar éticamente los sistemas de IA.
Antes de unirse a Anthropic, Fish fue coautor de un informe en el que examinaba estas cuestiones. "Para ser claros, nuestro argumento no es que los sistemas de IA sean definitivamente, o serán, conscientes, fuertemente agénticos o moralmente significativos", afirma el informe. En cambio, el documento enfatiza la importancia de prepararse para diversas posibilidades.
El informe de Fish se relaciona con la idea de la inteligencia artificial general (AGI), un objetivo de la IA que alcanza las capacidades de nivel humano: pensar, aprender e incluso sentir. La búsqueda de OpenAI de un "especialista en bienestar de la IA" señala una preocupación creciente: si la IA alguna vez se vuelve consciente, ¿cómo debemos tratarla?
Sin embargo, Brent Smolinski, vicepresidente de IBM Consulting, expresa escepticismo sobre la necesidad de tener en cuenta el bienestar de la IA en esta etapa.
"No hay evidencia de que la IA esté cerca de experimentar algo parecido a la conciencia", dice Smolinski. "Es posible que ni siquiera nos acerquemos a esta capacidad con nuestra dirección tecnológica actual".
Smolinski destaca las diferencias fundamentales entre la inteligencia humana y la artificial para respaldar su posición. Si bien los humanos pueden aprender idiomas con una exposición relativamente limitada, los sistemas de IA actuales requieren grandes cantidades de datos, esencialmente todo Internet, para lograr capacidades similares. Esta disparidad, sugiere, revela lo lejos que están los sistemas actuales de IA de la conciencia genuina.
El debate se centra en una pregunta que desde hace mucho tiempo ha desafiado tanto a filósofos como a informáticos: ¿qué define la conciencia? Smolinski apunta a perspectivas filosóficas que definen la conciencia como la capacidad de afectar de forma independiente a uno mismo y al mundo circundante. Los sistemas actuales de IA, señala, funcionan únicamente reaccionando a entradas externas, en lugar de mediante una agencia independiente.
A pesar de estas reservas, el concepto de bienestar de la IA está ganando terreno entre las grandes empresas tecnológicas. Google DeepMind publicó recientemente un puesto para la investigación de la conciencia de las máquinas, aunque la publicación se eliminó más tarde.
Los investigadores que exploran la conciencia de la IA proponen tomar prestadas herramientas de los estudios de cognición animal para buscar señales de la conciencia de las máquinas, al tiempo que admiten que demostrar definitivamente la conciencia artificial sigue siendo un desafío enorme.
Esta incertidumbre genera desafíos prácticos para los sectores. Las empresas deben sopesar el riesgo de pasar por alto posibles preocupaciones éticas con la inversión de recursos en la protección de sistemas que pueden no requerir una consideración moral.
Incidentes anteriores demuestran la facilidad con la que los humanos pueden malinterpretar las capacidades de la IA. El efecto ELIZA, un fenómeno psicológico documentado en el que los humanos atribuyen la conciencia a las máquinas, ganó renovada atención en junio de 2022 cuando Google suspendió al ingeniero Blake Lemoine tras afirmar que el chatbot LaMDA de la compañía se había vuelto consciente. Nombrado así por un programa informático de 1966 que simulaba a un terapeuta mediante la comparación de patrones, el efecto pone de manifiesto cómo los modelos de lenguaje avanzados pueden desencadenar suposiciones infundadas sobre la conciencia de las máquinas.
Fish ha reconocido estas complejidades. "No tenemos opiniones claras y asentadas sobre las cuestiones filosóficas fundamentales", dijo en una entrevista con el boletín de IA Transformer. "Pero creo que esto podría ser de gran importancia en el futuro, por lo que estamos tratando de hacer algunos progresos iniciales".
Al hacerlo, los científicos se enfrentan a un rompecabezas clave: ¿cómo sabemos si una IA está experimentando sentimientos, en lugar de simplemente ser muy buena fingiéndolos? La IA actual puede escribir respuestas que suenen profundamente emocionales y autoconscientes, pero eso no demuestra que los modelos tengan experiencias internas reales. Esto refleja un misterio más profundo, que incluso los científicos del cerebro siguen intentando descifrar: cómo surge la conciencia de la materia física de nuestros cerebros en primer lugar.
A medida que la tecnología de IA evoluciona, es probable que se intensifiquen las discusiones sobre el bienestar de la IA. Sin embargo, mientras los investigadores y los líderes tecnológicos debaten si la IA podría tomar conciencia, los críticos sostienen que nos hacemos las preguntas equivocadas. Un artículo de 2021 sostiene que los modelos lingüísticos extensos (LLM), a pesar de sus impresionantes habilidades, no son más que "loros estocásticos" que imitan patrones sin una comprensión adecuada y, a menudo, amplifican los sesgos y el contenido perjudicial de sus datos de entrenamiento.
Smolinski establece una distinción entre las aplicaciones actuales de IA y AGI. "Yo distinguiría entre la IA que ayuda a resolver problemas específicos y la IA general", afirma. Si bien la IA actual puede destacar en determinadas tareas, lograr una inteligencia general similar a la humana sigue siendo un objetivo lejano que puede que nunca se alcance. "Es posible que nunca lleguemos a la AGI", dice Smolinski. "Reconozco plenamente que puede que ni siquiera estemos en el vecindario correcto en cuanto a la forma en que pensamos plantear el problema subyacente".
¿Y en cuanto al enfoque actual en el bienestar de la IA? "Si no entiendes algo", observa Smolinski, "siempre es natural tener miedo".