Un año en tecnología puede parecer una década en cualquier otro lugar.

Piénselo: hace un año, hablábamos de cómo ChatGPT no podía contar la cantidad de "r" en "strawberry". Los modelos de razonamiento de los laboratorios fronterizos chinos (como DeepSeek-R1) no habían conquistado el mundo ni los agentes de razonamiento de código abierto tampoco.

El agente de codificación dedicado de Claude aún no existía. El Granite 3.0 de IBM acababa de llegar. Y la conversación con los agentes no había hecho más que empezar: MCP acababa de ganar terreno en primavera, con un notable respaldo de Sam Altman.

Mientras tanto, en el mundo de la infraestructura, los chips y los recursos informáticos escaseaban, lo que daba a los nuevos territorios una ventaja competitiva.

En las últimas semanas, IBM Think habló con una docena de expertos en tecnología (investigadores, fundadores, líderes de IBM y muchos más) para conocer sus opiniones sobre lo que nos deparaba el próximo año. Todos compartían una creencia común para el próimo año: el ritmo de la innovación no se ralentizará en 2026.

"Es una época de locura", declaró Peter Staar, miembro principal del equipo de investigación del IBM Research Zurich Laboratory, a IBM Think en una entrevista. "Y solo va a más".

Las nuevas capacidades agénticas darán paso a nuevas posibilidades tanto para las empresas como para los particulares. "De verdad veo los paralelismos entre la producción musical al estilo de Rick Rubin y la creación de IA", dijo el destacado ingeniero de IBM, Chris Hay, a IBM Think. “No lo limito a la codificación. Creo que todos nos convertiremos en compositores de IA, ya sea vendedor, programador o primer ministro.

Muchos creen que la eficiencia será la nueva frontera. "Las GPU seguirán siendo los reyes, pero los aceleradores basados en ASIC, los diseños de chips, la inferencia analógica e incluso los optimizadores con asistencia cuántica madurarán", dijo Kaoutar El Maghraoui, científico de investigación principal en IBM, durante Mixture of Experts de esta semana. "Tal vez surja una nueva clase de chips para cargas de trabajo agénticas".

Después de mucho escepticismo en torno al ROI de la IA, las capacidades de la IA allanarán nuevas formas de hacer negocios en la empresa. Y los modelos y agentes de razonamiento de código abierto seguirán ampliando los límites para conquistar la IA empresarial.

Al mismo tiempo, la confianza y la seguridad se convertirán en prioridades clave a medida que muchas empresas se centren más en la soberanía de la IA.

Eso es solo el acto de apertura de lo que vendrá en tecnología empresarial en los próximos días. Siga leyendo para conocer las 18 predicciones de los expertos a las que hay que prestar atención en 2026.