Conozca a su gemelo de IA: actúa como usted

Su doppelgänger digital ha llegado. Investigadores de Stanford han creado versiones de IA de más de 1000 personas que supuestamente pueden pensar y tomar decisiones al igual que sus homólogos humanos. Las copias virtuales, detalladas en un artículo reciente, no solo imitan comportamientos básicos; coinciden con las personalidades, las elecciones morales y los patrones de toma de decisiones de sus originales con una precisión asombrosa.
Las empresas están construyendo cada vez más réplicas digitales de todo, desde motores a reacción hasta ciudades enteras, con la esperanza de probar ideas virtualmente antes de su implementación en el mundo real. Este salto al modelado de la mente humana abre una nueva frontera: imagine probar cómo reaccionarían miles de personas ante un cambio de política, o cómo se sentirían los consumidores ante un nuevo producto, todo ello antes de su implantación.
"Los gemelos digitales pueden ayudar a las empresas a probar productos e ideas rápidamente", afirma Maryam Ashoori, directora sénior de gestión de productos de IBM watsonx.ai.
La revolución del gemelo digital abarca dos mundos: el ámbito concreto de los sistemas industriales y el complejo panorama del comportamiento humano. En el Reino Unido, el distribuidor de gas SGN lidera un proyecto de gemelo digital con socios, entre ellos IBM, para mejorar las operaciones de la red. En la Digital Lighthouse Factory de Siemens en Alemania, se ha demostrado que las réplicas virtuales ayudan a aumentar la productividad en un 69 %, al mismo tiempo que reducen los costes operativos en un 42 %.
Mientras tanto, el Human-Centered Artificial Intelligence (HAI) de Stanford se está aventurando en otro territorio: replicar la toma de decisiones humana. El equipo de investigación, que incluye profesores de Stanford, la Universidad Northwestern, la Universidad de Washington y Google DeepMind, se propuso crear una población virtual para probar ideas de políticas y productos.
Su enfoque requería pruebas meticulosas. Investigadores de Stanford realizaron entrevistas estandarizadas con 1052 participantes que seleccionaron cuidadosamente para representar la demografía estadounidense según la edad, raza, género, etnia, formación y ideología política. "Parece bastante sorprendente que pudiéramos crear estos agentes abiertos de personas reales", dijo Joon Sung Park, el estudiante graduado de ciencias de la computación de Stanford que dirigió la investigación.
Pero, ¿podrían estos dobles digitales reflejar realmente a sus homólogos humanos? Los resultados de la validación fueron sorprendentes. El equipo sometió tanto a humanos como a sus gemelos digitales a evaluaciones de personalidad, juegos de decisiones económicas y experimentos de ciencias sociales. Las copias digitales coincidieron con las respuestas de la Encuesta Social General de sus homólogos humanos con un 85 % de precisión, lo que es casi tan consistente como los sujetos humanos que coincidieron con sus propias respuestas cuando se les dieron las mismas preguntas con dos semanas de diferencia. Los agentes lograron una correlación del 80 % en las pruebas de personalidad y del 66 % en los juegos económicos.
"Creemos que este tipo de agentes impulsarán gran parte de la formulación de políticas y la ciencia en el futuro", afirma Park. Su equipo prevé utilizar estas poblaciones simuladas como bancos de pruebas para estudiar propuestas políticas y mejorar los procesos de toma de decisiones.
Las aplicaciones de la tecnología van más allá de los servicios públicos y llegan a la fabricación. En la Digital Lighthouse Factory de Siemens, las pruebas virtuales impulsaron un aumento de la productividad del 69 %, según Theo Papadopoulos, director de programas de Siemens AG.
"Estamos pasando de simplemente simular y probar resultados a utilizar herramientas dinámicas que incorporan datos del mundo real", afirma Papadopoulos. "Los gemelos digitales ahora pueden analizar datos en vivo, predecir escenarios futuros y recomendar o incluso ejecutar acciones en tiempo real".
"Los gemelos digitales fomentan una mayor colaboración entre departamentos y a lo largo del ciclo de vida del producto", explica.
Esta evolución de la tecnología de gemelos digitales refleja una verdad más amplia sobre la relación entre la inteligencia artificial y el comportamiento humano, afirma Kjell Carlsson, director de estrategia de IA de Domino Data Lab.
"Nosotros, los seres humanos, somos mucho más predecibles de lo que pensamos", añade. "Muchas, si no la mayoría, de nuestras preferencias y comportamientos habituales pueden ser capturados y replicados de forma convincente con machine learning e IA generativa a un nivel útil tanto para fines benignos como maliciosos".
Las agencias de marketing ya crean grupos focales virtuales usando personas de IA para probar mensajes en diferentes demografías. En los call center, Ashoori de IBM prevé agentes de IA que lean y respondan a las emociones de los clientes.
"Digamos que está frustrado con un servicio", dice. "En el futuro, el agente de IA del servicio de atención al cliente detecta el estado emocional y ajusta automáticamente su verbalización para calmar la situación. Es una situación en la que todos ganan, porque el cliente se siente mejor y la empresa resuelve el problema más rápidamente".
Pero existen limitaciones. "En el momento en que le pide a alguien que piense en sus preferencias o razone una decisión difícil, estos modelos tendrán dificultades", advierte Carlsson.
Debido a las preocupaciones por la privacidad y la seguridad, tanto los gemelos digitales industriales como los de comportamiento exigen también una cuidadosa supervisión. El equipo de Stanford estableció estrictas barreras de seguridad: los participantes son propietarios de sus copias digitales y pueden monitorizar su uso mediante registros de auditoría, o retirar el consentimiento por completo. Los investigadores externos deben solicitar el acceso y garantizar la protección de la privacidad.
Aunque gran parte del debate hasta ahora se ha centrado en el papel de la IA en la creación y automatización de contenidos, Ashoori prevé un futuro mucho más expansivo para estos agentes, en el que se adapten a nuestros estilos de comunicación en diferentes contextos. Ashoori subraya que la tecnología plantea profundas cuestiones sobre la autenticidad y la toma de decisiones.
"Hoy en día, no podemos validar necesariamente lo que es la IA frente a los humanos", dice. "Como creador de contenidos, me gustaría que este avatar reflejara exactamente mi estilo, mi tono de comunicación y cómo transmito este mensaje. Si hablo en un entorno profesional frente a mis pequeños en casa, me gustaría que ese agente aprenda e imite mi comportamiento y personalidad en cada situación".
Incluso mientras los investigadores se enfrentan a estas preguntas, deben dejar que las consideraciones prácticas guíen la implementación, dice Ashoori.
"La pregunta es qué valor ofrece el agente", dice. "Hay que preguntarse cuál es el valor añadido. De lo contrario, estará complicando innecesariamente el sistema. Si existe una situación en la que el valor es evidente y justifica la inversión, las empresas deberían beneficiarse de ella."
