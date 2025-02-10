Conozca a su gemelo de IA: actúa como usted

Esta evolución de la tecnología de gemelos digitales refleja una verdad más amplia sobre la relación entre la inteligencia artificial y el comportamiento humano, afirma Kjell Carlsson, director de estrategia de IA de Domino Data Lab.

"Nosotros, los seres humanos, somos mucho más predecibles de lo que pensamos", añade. "Muchas, si no la mayoría, de nuestras preferencias y comportamientos habituales pueden ser capturados y replicados de forma convincente con machine learning e IA generativa a un nivel útil tanto para fines benignos como maliciosos".

Las agencias de marketing ya crean grupos focales virtuales usando personas de IA para probar mensajes en diferentes demografías. En los call center, Ashoori de IBM prevé agentes de IA que lean y respondan a las emociones de los clientes.

"Digamos que está frustrado con un servicio", dice. "En el futuro, el agente de IA del servicio de atención al cliente detecta el estado emocional y ajusta automáticamente su verbalización para calmar la situación. Es una situación en la que todos ganan, porque el cliente se siente mejor y la empresa resuelve el problema más rápidamente".

Pero existen limitaciones. "En el momento en que le pide a alguien que piense en sus preferencias o razone una decisión difícil, estos modelos tendrán dificultades", advierte Carlsson.

Debido a las preocupaciones por la privacidad y la seguridad, tanto los gemelos digitales industriales como los de comportamiento exigen también una cuidadosa supervisión. El equipo de Stanford estableció estrictas barreras de seguridad: los participantes son propietarios de sus copias digitales y pueden monitorizar su uso mediante registros de auditoría, o retirar el consentimiento por completo. Los investigadores externos deben solicitar el acceso y garantizar la protección de la privacidad.

Aunque gran parte del debate hasta ahora se ha centrado en el papel de la IA en la creación y automatización de contenidos, Ashoori prevé un futuro mucho más expansivo para estos agentes, en el que se adapten a nuestros estilos de comunicación en diferentes contextos. Ashoori subraya que la tecnología plantea profundas cuestiones sobre la autenticidad y la toma de decisiones.

"Hoy en día, no podemos validar necesariamente lo que es la IA frente a los humanos", dice. "Como creador de contenidos, me gustaría que este avatar reflejara exactamente mi estilo, mi tono de comunicación y cómo transmito este mensaje. Si hablo en un entorno profesional frente a mis pequeños en casa, me gustaría que ese agente aprenda e imite mi comportamiento y personalidad en cada situación".

Incluso mientras los investigadores se enfrentan a estas preguntas, deben dejar que las consideraciones prácticas guíen la implementación, dice Ashoori.

"La pregunta es qué valor ofrece el agente", dice. "Hay que preguntarse cuál es el valor añadido. De lo contrario, estará complicando innecesariamente el sistema. Si existe una situación en la que el valor es evidente y justifica la inversión, las empresas deberían beneficiarse de ella."