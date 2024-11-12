La búsqueda con IA es cada vez más inteligente

SearchGPT, el nuevo prototipo de motor de búsqueda de OpenAI, ha despertado una ola de entusiasmo. También ha suscitado varias preguntas apremiantes: ¿cómo transformará la IA el panorama de las búsquedas y qué significa esto para la optimización en motores de búsqueda (SEO)?

Durante años, el SEO ha sido un arte dedicado en gran medida a optimizar el contenido para Google. Ahora, con la optimización para motores generativos (GEO), las reglas pueden estar cambiando.

Google sigue siendo una fuerza dominante en las búsquedas, con un 89 % del mercado mundial en 2023-2024, según StatCounter. En mayo, el gigante de Mountain View presentó AI Overviews a los usuarios estadounidenses y, desde entonces, ha ampliado la característica a más de 100 países. Mientras tanto, los editores y otras empresas están empezando a notar la llegada de nuevas audiencias procedentes de herramientas de búsqueda de IA como Perplexity, así como de asistentes de chat basados en modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM), como ChatGPT, Microsoft Copilot y Meta AI.

Para las propias plataformas digitales de IBM, esta audiencia impulsada por la IA sigue siendo pequeña, pero innegablemente valiosa. Matthew Blackshaw-Marschinke, director de SEO global de IBM, estima que la audiencia impulsada por IA es 100 veces menor que el tráfico que genera Google, aunque está más comprometida. “Al comparar las dos [fuentes de tráfico] con las acciones que nos interesan (descargar informes técnicos, rellenar formularios web o suscribirse a boletines informativos) la tasa de conversión de las plataformas de IA es el doble que la de la búsqueda de Google”, afirma Blackshaw-Marschinke. “La tecnología aún está en sus inicios, pero estos usuarios muestran una mayor intención y una confianza creciente en el contenido”.