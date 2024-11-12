La búsqueda con IA es cada vez más inteligente

SearchGPT, el nuevo prototipo de motor de búsqueda de OpenAI, ha despertado una ola de entusiasmo. También ha suscitado varias preguntas apremiantes: ¿cómo transformará la IA el panorama de las búsquedas y qué significa esto para la optimización en motores de búsqueda (SEO)?
Durante años, el SEO ha sido un arte dedicado en gran medida a optimizar el contenido para Google. Ahora, con la optimización para motores generativos (GEO), las reglas pueden estar cambiando.
Google sigue siendo una fuerza dominante en las búsquedas, con un 89 % del mercado mundial en 2023-2024, según StatCounter. En mayo, el gigante de Mountain View presentó AI Overviews a los usuarios estadounidenses y, desde entonces, ha ampliado la característica a más de 100 países. Mientras tanto, los editores y otras empresas están empezando a notar la llegada de nuevas audiencias procedentes de herramientas de búsqueda de IA como Perplexity, así como de asistentes de chat basados en modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM), como ChatGPT, Microsoft Copilot y Meta AI.
Para las propias plataformas digitales de IBM, esta audiencia impulsada por la IA sigue siendo pequeña, pero innegablemente valiosa. Matthew Blackshaw-Marschinke, director de SEO global de IBM, estima que la audiencia impulsada por IA es 100 veces menor que el tráfico que genera Google, aunque está más comprometida. “Al comparar las dos [fuentes de tráfico] con las acciones que nos interesan (descargar informes técnicos, rellenar formularios web o suscribirse a boletines informativos) la tasa de conversión de las plataformas de IA es el doble que la de la búsqueda de Google”, afirma Blackshaw-Marschinke. “La tecnología aún está en sus inicios, pero estos usuarios muestran una mayor intención y una confianza creciente en el contenido”.
Por primera vez en 20 años, la IA generativa está abriendo nuevas oportunidades en el mercado de las búsquedas. Perplexity, un motor de búsqueda con IA lanzado en diciembre de 2022, afirma que ahora gestiona más de 100 millones de consultas a la semana. Otro motor de búsqueda basado en IA, You.com, que debutó en 2020, añadió la búsqueda multimodal por chat en 2023, lo que permite a los usuarios obtener resultados más allá del texto, como imágenes y gráficos.
Entre los últimos en llegar se encuentra BeaGo, presentado este otoño por Rhymes AI, una startup cofundada por Anita Huang, Junnan Li y creada por Kai-Fu Lee. Centrada en la multimodalidad de LLM, la empresa creó Aria, un modelo abierto de código abierto, multimodal y nativo de mezcla de expertos (MoE), y Allegro, un modelo de texto a vídeo.
“Ahora hay mucha competencia en el ámbito de la búsqueda con IA, pero sigo creyendo que hay diferentes segmentos de usuarios y diferentes casos de uso que pueden permitir que más actores satisfagan las necesidades de los consumidores”, afirma Huang, antigua ejecutiva de Yahoo! Taiwan y Google China.
BeaGo tiene una interfaz sencilla. ¿Su objetivo? Proporcionar a los usuarios una única respuesta de alta calidad.
“Queríamos poder ofrecer algo, como un perro beagle inteligente que le trajera algo muy rápido, para que tuviera una visión general condensada y estructurada de lo que está buscando sobre la marcha”, afirma Huang. Huang también destaca cómo BeaGo mejora sus respuestas con imágenes y gráficos de apoyo, y tiene previsto añadir también vídeos cortos. “Combina la inteligencia de los modelos de lenguaje de gran tamaño con el poder de la búsqueda web”, explica. “Recopilamos datos sobre la marcha y utilizamos LLM para sintetizar y presentar la información de la mejor manera posible”.
La simplicidad en el contenido y el diseño también es clave, afirma Chris Andrew, cofundador y CEO de Scrunch AI. Su startup ayuda a las empresas de la lista Fortune 500 a navegar por el nuevo panorama digital dominado por la IA generativa.
“Mi mentalidad es que los consumidores siempre prefieren la simplicidad. Prefieren obtener una respuesta que 10 enlaces”, afirma. “La IA quiere contenido sencillo, preciso y estructurado. Los diseños interactivos o complejos dificultan que la IA extraiga respuestas. Un texto limpio y bien organizado garantiza que su contenido salga a la luz”.
Por supuesto, si los usuarios obtienen una respuesta satisfactoria de Google AI Overviews o SearchGPT, es posible que ni siquiera hagan clic en un enlace. Y aunque Google ha añadido recientemente enlaces en los que se puede hacer clic en la parte derecha de AI Overviews, algunos siguen temiendo una pérdida de tráfico en sus páginas.
“He estado utilizando AI Overviews y, sin duda, hago menos clics”, observa Lily Ray, vicepresidenta de Estrategia e Investigación SEO de Amsive, una agencia de marketing.
Según Ray, el cambio a los motores de búsqueda basados en IA empujará a las marcas hacia un enfoque de marketing más integral. “Tienen que gestionar la reputación de su marca, lo que la gente dice en sus reseñas, su presencia en las redes sociales”, afirma. “Todas estas estrategias de marketing holísticas afectan a la forma en que se le representa en los modelos de lenguaje de gran tamaño”.
Blackshaw-Marschinke sospecha que los chatbots favorecerán el contenido de alta calidad. “La primera idea clave, en mi opinión, es la 'ganancia de información', el concepto de que, como editor, debe crear contenido con características únicas que vayan más allá del consenso general ya presente en el modelo”, afirma.
Andrew destaca que la revolución de las búsquedas no ha hecho más que empezar. El auge de los agentes de IA, que pueden acceder al contenido y actuar en nombre del usuario, podría obligar a las empresas a replantearse una vez más su GEO. La marca y la audiencia no mantendrán una conversación directa, y será más difícil influir en los agentes.
“Estos modelos seguirán mejorando”, afirma. El reto es si las marcas y los profesionales del marketing podrán seguir el ritmo.
