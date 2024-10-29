El papel de la IA en la protección de la biodiversidad

Tanto la IA como la biodiversidad prosperan gracias a la complejidad. Para la IA, cantidades masivas de datos alimentan los modelos de machine learning, ayudándoles a reconocer patrones, hacer predicciones y resolver problemas. En la mayoría de los casos, cuanto más ricos y diversos son los datos, más inteligente y adaptable se vuelve la IA.
La naturaleza opera de manera similar. La biodiversidad (la variedad de vida en un ecosistema) hace que los entornos sean resilientes y adaptables. Al igual que la IA depende de la diversidad de entradas para funcionar eficazmente, los ecosistemas dependen de la biodiversidad para mantener el equilibrio, soportar las perturbaciones y evolucionar con el tiempo.
Tanto la IA como la biodiversidad destacan el poder de la diversidad para crear sistemas fuertes, flexibles y capaces de resolver retos complejos. A medida que nos acercamos a la 16ª reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP16), está claro que no solo la diversidad de la información, sino también la capacidad de procesarla y comprenderla podría ser clave para alcanzar los objetivos colectivos de proteger la biodiversidad del planeta establecidos por los miembros de las Naciones Unidas.
Boletín del sector
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes del sector en materia de IA, automatización, datos y mucho más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
La semana pasada, líderes medioambientales de casi 200 países se dirigieron a Cali (Colombia) para la COP16. El evento marca la primera gran reunión de la ONU sobre biodiversidad desde la COP15, celebrada en Montreal (Canadá) en 2022, donde los países participantes establecieron un marco mundial histórico para detener la pérdida de hábitats naturales.
El acuerdo, firmado por 195 naciones y denominado “Acuerdo de París por la Naturaleza", requiere que los signatarios busquen reservar al menos el 30 % de sus territorios para esfuerzos de conservación, incluidas protecciones adicionales para ecosistemas degradados. Dos años después, el objetivo de COP16 es revisar los planes de los países que firmaron el acuerdo para ver si el mundo está en camino de cumplir la fecha límite de 2030.
Las primeras indicaciones sugieren que la ambición podría superar al éxito. Se esperaba que los signatarios enviaran estrategias y planes de acción nacionales de biodiversidad (NBSAP) antes del inicio de la conferencia. Solo 25 de 195 países presentaron planes a la Secretaría de Biodiversidad de las Naciones Unidas, y solo 5 de los 17 “países megadiversos”, que albergan alrededor del 70 % de la biodiversidad del mundo, han ofrecido sus compromisos.
Los NBSAP son un factor clave tanto para comprender los hábitats que las naciones tienen bajo su tutela como para determinar cómo considerar su protección en todos los aspectos de la toma de decisiones gubernamentales. La conservación es un esfuerzo transversal, y las NBSAP permiten que las naciones tengan en cuenta estas condiciones durante la elaboración de políticas.
También presentan un desafío único porque hay muchas condiciones que considerar y mucha información que analizar. Como señaló Bernadette Fischler Hooper, directora de Defensa Internacional de WWF Reino Unido: “Sabemos que el cambio no es fácil y que los países se enfrentan a desafíos como la falta de financiación, la falta de datos y la inestabilidad política”. Sin embargo, los expertos dicen que las soluciones tecnológicas pueden ayudar a abordar algunos de los retos a los que se enfrentan las naciones cuando intentan establecer y seguir las NBSAP.
En los dos años transcurridos desde que los países firmaron el Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal original, se ha producido una explosión en la innovación en inteligencia artificial. A medida que los sistemas de IA se han hecho más potentes, la IA generativa se ha convertido en una herramienta cada vez más funcional para todo tipo de tareas, desde el procesamiento y la síntesis de información hasta el análisis predictivo.
A medida que las naciones buscan nuevas formas de medir la biodiversidad dentro de sus fronteras y procesar la enorme cantidad de datos necesaria para desarrollar planes de conservación, la IA puede ayudarnos a obtener un mayor conocimiento de las necesidades de nuestro planeta y de cómo podemos abordarlas.
Adam Thompson, líder global de Finanzas Sostenibles y Ofertas ESG en IBM® Consulting, ha visto de primera mano cómo la IA puede transformar la forma en que los países manejan, procesan y entienden la información.
“En el pasado, el planteamiento del problema era: ‘Cómo trabajar eficazmente en problemas geoespaciales arbitrarios a través de conjuntos de datos heterogéneos que van desde la observación de la Tierra hasta el resultado de modelos meteorológicos y sensores IoT’”, afirma. “Y el volumen de los datos podría ser enorme”.
Thompson afirma que los datos de los satélites Sentinel-2 de la Agencia Espacial Europea, que recogen nuevas imágenes de todas las superficies terrestres, zonas costeras y aguas interiores de la Tierra cada cinco días, ascienden a unos 3,2 terabytes por día. Las proyecciones meteorológicas generadas por el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo podrían alcanzar los 250 terabytes al día.
“Desde el punto de vista de la capacidad, es evidente que para muchas organizaciones no es factible gestionar tales volúmenes de datos con fines de modelado”, afirma Thompson.
Aunque presenta sus propios retos en cuanto al consumo energético, la IA generativa ofrece una vía potencial para facilitar el proceso de datos sin que las partes interesadas necesiten todos los datos a mano. Thompson dice que una forma de lograrlo es a través de modelos más pequeños, como los modelos fundacionales IBM Granite, que los investigadores pueden implementar para fines específicos relacionados con la sostenibilidad, como la observación de la Tierra y el consumo de energía. “La precisión del modelado mediante modelos fundacionales ayuda a los usuarios a mejorar los resultados”, afirma Thompson.
Además de procesar datos y generar predicciones y análisis, las herramientas de IA pueden ayudarnos a ver cómo está cambiando el mundo natural a nuestro alrededor. A principios de este año, IBM prestó sus herramientas IBM Maximo Visual Inspection (MVI) a WWF-Alemania para rastrear los movimientos de elefantes forestales africanos en la cuenca del Congo.
El elefante africano del bosque es conocido como un “ingeniero de ecosistemas”, una especie fundamental en la salud general de la cuenca del Congo, que alberga más de 10 000 especies animales. Los elefantes son conocidos por despejar la vegetación, dejando espacio para que una flora más fuerte y resiliente prospere en un entorno que de otro modo tendría sus recursos afectados por el exceso de vegetación y la competencia. También ayudan a mejorar la diversidad, densidad y abundancia de especies de plantas y árboles, aumentando la capacidad de almacenamiento de carbono del bosque.
Una tecnología similar ha ayudado a preservar los arrecifes de coral, que según sugieren las investigaciones están gravemente amenazados a medida que el planeta se calienta. Las estructuras submarinas, de las que depende aproximadamente el 25 % de toda la vida oceánica en algún momento de su ciclo vital, ayudan a las criaturas del océano y de la tierra. No solo sirven como enormes sumideros de carbono, sino que también son esenciales para preservar los ecosistemas que sirven como fuentes de alimento para los seres humanos. Más de cuatro mil millones de personas dependen de los peces que interactúan con los arrecifes de coral para el 15 % de su ingesta de proteínas animales.
The Reef Company, que construye arrecifes artificiales para restaurar los arrecifes que se han perdido a causa del cambio climático, se asoció con IBM para recopilar datos sobre cómo está cambiando el océano y dónde se necesitan arrecifes. Utilizando la plataforma de datos oceánicos BluBoxx de IBM, la empresa puede recopilar datos de sensores que miden la salinidad, la temperatura, el pH, el oxígeno disuelto, la presión y el dióxido de carbono de una masa de agua. Esos datos se pueden acumular y cargar para obtener conocimientos rápidos, así como inmersiones más profundas en cómo está cambiando un ecosistema.
Sabemos más que nunca sobre nuestro planeta, gracias en parte a las herramientas con IA que nos permiten recopilar y procesar cantidades masivas de información de múltiples fuentes diferentes, datos que pueden ser un desafío para administrar por sí solos.
“Hoy en día, disponemos de cantidades enormes de datos, pero no siempre son accesibles, relevantes o no se calculan de forma consistente según estándares científicos”, afirma Thompson. “Necesitamos datos fiables y transparentes para la identificación de riesgos y oportunidades y las acciones correctivas”.
Por suerte, al igual que en un ecosistema diverso, la IA puede obtener beneficio de tener acceso a más datos. Aunque la necesidad de mitigar los retos energéticos relacionados con la IA sigue siendo evidente, la tecnología ofrece el potencial de comprender mejor el mundo que nos rodea al procesar la información a la que tenemos acceso y destilarla en una forma que podamos comprender y en la que actuar.
“Los resultados deben estar en un formato consumible que la persona promedio en la calle también pueda entender y no requerir varios doctores para interpretar lo que representan los datos”, dice Thompson.
A medida que las naciones se proponen producir NBSAP que las guíen en su objetivo de cumplir con los estándares establecidos por el Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal, las herramientas de IA pueden ofrecer la oportunidad de comprender mejor lo que está sucediendo en el mundo natural y cómo podemos conservar es.
Descubra cómo convertir los conocimientos sobre sostenibilidad en acción y dé el siguiente paso para aprovechar el poder de la IA generativa.
Conozca las tendencias que dan forma al mundo de los negocios sostenibles y a los conocimientos que pueden ayudar a impulsar la transformación.
Identifique el mejor software de gestión de rendimiento de activos (APM) que se adapte a sus necesidades.
Cuando se integra la sostenibilidad, esta se convierte en un acelerador de la transformación empresarial, a diferencia de lo que es en muchas organizaciones: un ejercicio de presentación de informes o contabilidad.
Comience su viaje hacia la sostenibilidad hoy conectando su hoja de ruta estratégica con las operaciones del día a día.
Utilice los servicios de consultoría de sostenibilidad de IBM para convertir la ambición de sostenibilidad en acción y convertirse en un negocio más responsable y rentable.
Acelere su viaje hacia la sostenibilidad planificando un camino sostenible y rentable hacia el futuro con soluciones y plataformas abiertas e impulsadas por IA, y la profunda experiencia en el sector de IBM.