El papel de la IA en la protección de la biodiversidad

En los dos años transcurridos desde que los países firmaron el Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal original, se ha producido una explosión en la innovación en inteligencia artificial. A medida que los sistemas de IA se han hecho más potentes, la IA generativa se ha convertido en una herramienta cada vez más funcional para todo tipo de tareas, desde el procesamiento y la síntesis de información hasta el análisis predictivo.

A medida que las naciones buscan nuevas formas de medir la biodiversidad dentro de sus fronteras y procesar la enorme cantidad de datos necesaria para desarrollar planes de conservación, la IA puede ayudarnos a obtener un mayor conocimiento de las necesidades de nuestro planeta y de cómo podemos abordarlas.

Adam Thompson, líder global de Finanzas Sostenibles y Ofertas ESG en IBM® Consulting, ha visto de primera mano cómo la IA puede transformar la forma en que los países manejan, procesan y entienden la información.

“En el pasado, el planteamiento del problema era: ‘Cómo trabajar eficazmente en problemas geoespaciales arbitrarios a través de conjuntos de datos heterogéneos que van desde la observación de la Tierra hasta el resultado de modelos meteorológicos y sensores IoT’”, afirma. “Y el volumen de los datos podría ser enorme”.

Thompson afirma que los datos de los satélites Sentinel-2 de la Agencia Espacial Europea, que recogen nuevas imágenes de todas las superficies terrestres, zonas costeras y aguas interiores de la Tierra cada cinco días, ascienden a unos 3,2 terabytes por día. Las proyecciones meteorológicas generadas por el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo podrían alcanzar los 250 terabytes al día.

“Desde el punto de vista de la capacidad, es evidente que para muchas organizaciones no es factible gestionar tales volúmenes de datos con fines de modelado”, afirma Thompson.

Aunque presenta sus propios retos en cuanto al consumo energético, la IA generativa ofrece una vía potencial para facilitar el proceso de datos sin que las partes interesadas necesiten todos los datos a mano. Thompson dice que una forma de lograrlo es a través de modelos más pequeños, como los modelos fundacionales IBM Granite, que los investigadores pueden implementar para fines específicos relacionados con la sostenibilidad, como la observación de la Tierra y el consumo de energía. “La precisión del modelado mediante modelos fundacionales ayuda a los usuarios a mejorar los resultados”, afirma Thompson.