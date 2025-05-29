Por qué algunos periodistas están adoptando la IA después de todo

Aunque ciertas aplicaciones de la IA generativa siguen siendo controvertidas, hay áreas en las que la tecnología ya está resultando notablemente útil tanto para creadores de contenido como para editores. Una de ellas es Djinn, una herramienta desarrollada por IBM que ayuda a los periodistas a identificar historias locales de interés periodístico en datos y documentos locales. Desarrollado inicialmente para la redacción noruega iTromsø, Djinn combina PLN, IA y machine learning.

Desde su lanzamiento hace dos años, al comienzo de la ola de IA generativa, Djinn ha sido adoptado por cerca de 40 redacciones del grupo Polaris Media, propietario de iTromsø. Las redacciones que adoptaron Djinn experimentaron un aumento del 1300 % en su cuota de tráfico, mientras que el tiempo que los periodistas dedicaban a la investigación se redujo en un 94 %. Y lo que es mejor: los periodistas adoptaron la herramienta.

"La adopción por parte de los usuarios fue enorme, porque el sistema era bien explicable y estaba construido en torno a los usuarios", explica a IBM Think Silvia Podestà, diseñadora de innovación consultiva de IBM en Dinamarca. Desde su implementación, los expertos reconocen la herramienta como uno de los mejores casos de uso de la IA al servicio del periodismo. "Es un gran caso de innovación impulsada por la editorial", dijo Nikita Roy, periodista y científica de datos que dedicó un episodio completo de su pódcast sobre el sector a Djinn.

Djinn aborda uno de los principales desafíos para los periodistas y los medios locales: la capacidad de descubrir historias originales mientras operan en salas de redacción más pequeñas, donde los recursos son escasos. Djinn recopila datos de los sitios del gobierno local, los clasifica, los resume y alerta a los periodistas sobre qué historias podrían seguir. Djinn utiliza principalmente tecnologías watsonx.ai y Watson NLP, combinando IA generativa y machine learning.

"Los periodistas accedían a conjuntos de datos muy dispares que se encuentran en repositorios públicos puestos a disposición por los municipios", explica Podestà. "Ese proceso fue abrumador debido a la gran cantidad de información, y los periodistas corrían el riesgo de perderse buenas historias potenciales porque no tenían tiempo para revisar todos los documentos todos los días", dice Podestà, que hablará sobre Djinn y una IA fiable durante una próxima conferencia, We Make Future.