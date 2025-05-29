Por qué algunos periodistas están adoptando la IA después de todo

Tres años después del auge de la IA generativa, la IA sigue siendo un tema de conversación importante en los medios de comunicación. Muchos eventos del sector están dedicados a esta tecnología, y muchos editores han adoptado la IA como una oportunidad para transformar las operaciones de redacción o replantearse la forma en que producen y distribuyen su contenido, incluso colaborando con empresas líderes como OpenAI, Perplexity o Mistral. Y por segundo año consecutivo, los galardonados con el Premio Pulitzer revelaron el uso del machine learning en la creación de su trabajo.
Pero la transición no siempre ha sido fácil. Los propios periodistas suelen desconfiar de la tecnología.
Según una encuesta reciente realizada a 2000 periodistas encuestados, más de la mitad de ellos temen que la IA pueda sustituir a más puestos de trabajo. Esa preocupación no es infundada, ya que continúan surgiendo noticias de despidos en algunas de las mayores editoriales a medida que aumentan su inversión en IA. Otras preocupaciones sobre la IA provienen de su uso indebido y, más claramente, de la falta de transparencia en torno a su uso. Recientemente, un programa de radio en Australia utilizó un avatar generado por IA como presentador sin revelarlo, y dos importantes editoriales estadounidenses se disculparon por publicar una lista de lectura de verano escrita con IA, sin darse cuenta de que contenía libros inventados.
Aunque ciertas aplicaciones de la IA generativa siguen siendo controvertidas, hay áreas en las que la tecnología ya está resultando notablemente útil tanto para creadores de contenido como para editores. Una de ellas es Djinn, una herramienta desarrollada por IBM que ayuda a los periodistas a identificar historias locales de interés periodístico en datos y documentos locales. Desarrollado inicialmente para la redacción noruega iTromsø, Djinn combina PLN, IA y machine learning.
Desde su lanzamiento hace dos años, al comienzo de la ola de IA generativa, Djinn ha sido adoptado por cerca de 40 redacciones del grupo Polaris Media, propietario de iTromsø. Las redacciones que adoptaron Djinn experimentaron un aumento del 1300 % en su cuota de tráfico, mientras que el tiempo que los periodistas dedicaban a la investigación se redujo en un 94 %. Y lo que es mejor: los periodistas adoptaron la herramienta.
"La adopción por parte de los usuarios fue enorme, porque el sistema era bien explicable y estaba construido en torno a los usuarios", explica a IBM Think Silvia Podestà, diseñadora de innovación consultiva de IBM en Dinamarca. Desde su implementación, los expertos reconocen la herramienta como uno de los mejores casos de uso de la IA al servicio del periodismo. "Es un gran caso de innovación impulsada por la editorial", dijo Nikita Roy, periodista y científica de datos que dedicó un episodio completo de su pódcast sobre el sector a Djinn.
Djinn aborda uno de los principales desafíos para los periodistas y los medios locales: la capacidad de descubrir historias originales mientras operan en salas de redacción más pequeñas, donde los recursos son escasos. Djinn recopila datos de los sitios del gobierno local, los clasifica, los resume y alerta a los periodistas sobre qué historias podrían seguir. Djinn utiliza principalmente tecnologías watsonx.ai y Watson NLP, combinando IA generativa y machine learning.
"Los periodistas accedían a conjuntos de datos muy dispares que se encuentran en repositorios públicos puestos a disposición por los municipios", explica Podestà. "Ese proceso fue abrumador debido a la gran cantidad de información, y los periodistas corrían el riesgo de perderse buenas historias potenciales porque no tenían tiempo para revisar todos los documentos todos los días", dice Podestà, que hablará sobre Djinn y una IA fiable durante una próxima conferencia, We Make Future.
Los expertos de IBM afirman que la empresa diseñó Djinn con un único objetivo en mente: mejorar el periodismo, en lugar de sustituir a los periodistas. La herramienta también se desarrolló de una manera profundamente colaborativa, y la redacción de iTromø ofreció entrada no solo en la fase inicial del proyecto, sino también más adelante en el diseño iterativo. Además, los periodistas de iTromø participaron tanto en el entrenamiento como en el aprendizaje por refuerzo del modelo, y los periodistas utilizaron conocimientos especializados para enseñar a la IA a reconocer lo que es de interés periodístico.
"Es uno de los usos más interesantes de la IA en un contexto mediático", afirma Florent Daudens, experiodista que trabaja actualmente para la plataforma de IA Hugging Face, en una entrevista con IBM Think. "Y muestra claramente que la IA puede mejorar nuestra capacidad para el trabajo periodístico". De hecho, más allá de la creación de contenidos, la IA puede abrir un montón de nuevas oportunidades para los medios de comunicación y los editores. Con Hugging Face, Daudens ha estado construyendo una comunidad para que los periodistas compartan herramientas de código abierto. Además de ayudar en la recopilación de noticias, señala que la IA puede ayudar a optimizar flujos de trabajo y distribución, ayudando a resolver los principales puntos de dolor para las organizaciones mediáticas que enfrentan presiones financieras.
Los expertos subrayan que, en esencia, el periodismo siempre será profundamente humano. "Los elementos humanos insustituibles del periodismo (identificar qué historias importan, comprender el contexto cultural y forjar conexiones auténticas con fuentes y audiencias) seguirán siendo fundamentalmente humanos en el futuro previsible", afirma Rajiv Pant, presidente de Flatiron Software y ex director de tecnología de The New York Times y The Wall Street Journal. "Requieren el tipo de comprensión intuitiva de la naturaleza humana y la dinámica social que proviene de la experiencia vivida".
"Pero, sin duda, hay un lugar para la IA en los medios de comunicación", afirma Pant, "siempre y cuando los humanos sigan estando firmemente involucrados". "La IA sobresale en los retos estructurales y de optimización: personalizar la entrega de contenidos, adaptar el estilo narrativo a diferentes públicos y escalar los procesos editoriales", afirma. "El futuro no está en la sustitución, sino en esta cuidadosa división del trabajo en la que el conocimiento humano determina el 'qué' y el 'por qué', mientras que la IA mejora el 'cómo'".
"La IA es una gran amenaza en general, sobre todo para las personas que se ganan la vida gracias al tráfico web", afirma Bryan Casey, vicepresidente de Marketing Digital de IBM, en una entrevista. "Pero sí creo que hay muchas oportunidades en las que podemos utilizar estas herramientas para hacer cosas que de otro modo no habríamos podido hacer".
