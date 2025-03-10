Algunos, como los investigadores de la Beijing University of Posts and Telecommunications, están diseñando ahora pequeños modelos de lenguaje específicos para móviles. El equipo descubrió que los modelos de lenguaje pequeños se ejecutan "más rápida y eficientemente" cuando están diseñados para el hardware en el que se ejecutarán en lugar de ajustar un modelo más grande para usar en un teléfono, dice el coautor Rongjie Yi a IBM® Think.

¿Por qué se está acelerando ahora la carrera de los teléfonos con IA? Los avances en los modelos de lenguaje pequeños (SLM) están impulsando esta evolución en la tecnología móvil, dice El Maghraoui. "Estos modelos compactos, más eficientes y más capaces pueden realizar procesamientos en tiempo real y crear interacciones personalizadas y seguras en dispositivos edge como móviles", afirma.

El Maghraoui añade que a medida que las personas utilizan SLM en móviles, podemos aprender lecciones que en realidad serán más útiles fuera del ámbito del consumidor. Los modelos pequeños son adecuados para móviles, pero son fundamentales para "aplicaciones más serias y de misión crítica, como los dispositivos integrados en fábricas, donde los datos confidenciales de fabricación deben procesarse localmente".

Desde servicios financieros hasta sanidad y fabricación, hay muchas situaciones en las que las empresas tienen datos que quieren conservar on-premises. Los modelos pequeños les permiten extraer información útil de esos datos sin tener que enviarlos a una nube pública.

Por este motivo, IBM ha dado prioridad a los modelos más pequeños y adaptados a sus necesidades, como su serie Granite, ya que permiten a las empresas alcanzar un rendimiento de vanguardia a una fracción del coste.

El presidente y CEO de IBM, Arvind Krishna, comentó en un artículo en Fortune: "En nuestro trabajo en IBM, hemos visto que los modelos adaptados para un propósito han llevado a reducciones de hasta 30 veces en los costos de inferencia de IA, lo que hace que la formación sea más eficiente y accesible".

En muchos entornos empresariales, existen "restricciones de tiempo y precisión que son más estrictas", afirma El Magrahoui. Cualquier retraso o error puede provocar la pérdida de grandes cantidades de dinero o comprometer la seguridad de los datos, entre otras cosas.

"No puede permitirse cometer un error en esos entornos porque tiene implicaciones mucho más graves que simplemente cometer un error al programar un vuelo o algo así", dice.

A medida que los usuarios continúan experimentando con los primeros teléfonos con IA impulsados por SLM, aquellos en otros ámbitos seguirán observando de cerca lo que se aprende de estos dispositivos edge.