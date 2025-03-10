¡Sorpresa! Los agentes de IA ya están en vuestros móviles también. El último "teléfono con IA", un producto conjunto de la empresa matriz de T-Mobile, Deutsche Telekom, y el gigante de la IA Perplexity, ocupó un lugar central en el Mobile World Congress de este año.
Pero aunque Google y Apple llevan años añadiendo características de IA a los teléfonos, el lanzamiento de los primeros teléfonos con IA en 2025 puede indicar un cambio mayor, según expertos de IBM como Kaoutar El Maghraoui, científico investigador principal y director. Los gigantes de la IA están uniendo sus fuerzas con las grandes telecomunicaciones para integrar la IA en las primeras etapas del proceso de diseño del hardware, en lugar de añadirla como una idea tardía a los dispositivos existentes.
Esta colaboración integral puede cambiar la forma en que las personas usan sus teléfonos, dice El Maghraoui. Por ejemplo, los usuarios del teléfono IA de Deutsche Telekom pueden simplemente pulsar un botón en el lateral de su teléfono y hablar para activar el asistente Perplexity, que hará una reserva para cenar, reservar un taxi o traducir el discurso de un idioma a otro en tiempo real, todo sin abrir la pantalla de bloqueo ni ninguna aplicación.
"Están redefiniendo la forma en que los usuarios interactúan con sus móviles. “Las implicaciones son enormes”, dice El Maghraoui.
Este no es el primer teléfono de IA, ni siquiera el primer teléfono de IA con agentes, y no será el último. A principios de este año, Samsung anunció que iba a llevar la IA agéntica a su serie de teléfonos Samsung Galaxy a través del asistente Gemini de Google, que ahora puede navegar entre aplicaciones. Un usuario activa Gemini haciendo clic en un botón en el lateral del teléfono y puede pedirle a Gemini que busque vuelos entre países y se los envíe a un amigo. A continuación, Gemini buscaba y recopilaba las opciones de vuelo y preparaba un correo electrónico para ese contacto específico.
Los propios teléfonos Pixel de Google también ofrecen Gemini, con capacidades agentivas desde diciembre de 2024. Un asistente de IA en tiempo real llamado Gemini Live permite a las personas hacer cosas como hacer una foto de una planta y mantener una conversación sobre si sobrevivirá en su jardín y cuándo deberían plantarla.
Apple ha estado tratando de ponerse al día con sus rivales y anunció con bombos y platillos que estaba desplegando las características de Apple Intelligence en sus teléfonos. Los fallos, como una herramienta de resumen de noticias que invertía el significado de los titulares, y los retrasos han afectado a Apple en varios puntos. El 7 de marzo, un representante de Apple confirmó en un comunicado: "También hemos estado trabajando en un Siri más personalizado, dándole más conciencia de su contexto personal, así como la capacidad de tomar medidas por usted dentro y a través de sus aplicaciones. Tomará más tiempo del que pensábamos para ofrecer estas características”.
En última instancia, la calidad del modelo de IA determinará qué teléfono de IA ganará, dice Shobhit Varshney. Señala el hecho de que Google se beneficia de otros negocios propiedad de su empresa matriz (Alphabet), como YouTube.
"Disponen de miles de millones de minutos de audio de YouTube para entrenar sus modelos, mucho más que los reproductores de IA más pequeños", afirma Varshney.
Algunos, como los investigadores de la Beijing University of Posts and Telecommunications, están diseñando ahora pequeños modelos de lenguaje específicos para móviles. El equipo descubrió que los modelos de lenguaje pequeños se ejecutan "más rápida y eficientemente" cuando están diseñados para el hardware en el que se ejecutarán en lugar de ajustar un modelo más grande para usar en un teléfono, dice el coautor Rongjie Yi a IBM® Think.
¿Por qué se está acelerando ahora la carrera de los teléfonos con IA? Los avances en los modelos de lenguaje pequeños (SLM) están impulsando esta evolución en la tecnología móvil, dice El Maghraoui. "Estos modelos compactos, más eficientes y más capaces pueden realizar procesamientos en tiempo real y crear interacciones personalizadas y seguras en dispositivos edge como móviles", afirma.
El Maghraoui añade que a medida que las personas utilizan SLM en móviles, podemos aprender lecciones que en realidad serán más útiles fuera del ámbito del consumidor. Los modelos pequeños son adecuados para móviles, pero son fundamentales para "aplicaciones más serias y de misión crítica, como los dispositivos integrados en fábricas, donde los datos confidenciales de fabricación deben procesarse localmente".
Desde servicios financieros hasta sanidad y fabricación, hay muchas situaciones en las que las empresas tienen datos que quieren conservar on-premises. Los modelos pequeños les permiten extraer información útil de esos datos sin tener que enviarlos a una nube pública.
Por este motivo, IBM ha dado prioridad a los modelos más pequeños y adaptados a sus necesidades, como su serie Granite, ya que permiten a las empresas alcanzar un rendimiento de vanguardia a una fracción del coste.
El presidente y CEO de IBM, Arvind Krishna, comentó en un artículo en Fortune: "En nuestro trabajo en IBM, hemos visto que los modelos adaptados para un propósito han llevado a reducciones de hasta 30 veces en los costos de inferencia de IA, lo que hace que la formación sea más eficiente y accesible".
En muchos entornos empresariales, existen "restricciones de tiempo y precisión que son más estrictas", afirma El Magrahoui. Cualquier retraso o error puede provocar la pérdida de grandes cantidades de dinero o comprometer la seguridad de los datos, entre otras cosas.
"No puede permitirse cometer un error en esos entornos porque tiene implicaciones mucho más graves que simplemente cometer un error al programar un vuelo o algo así", dice.
A medida que los usuarios continúan experimentando con los primeros teléfonos con IA impulsados por SLM, aquellos en otros ámbitos seguirán observando de cerca lo que se aprende de estos dispositivos edge.
