La adopción de la inteligencia artificial no se está desacelerando. De hecho, los investigadores de Epoch AI descubrieron que el cálculo de entrenamiento de IA se ha cuadruplicado anualmente en los últimos años. Incluso si los modelos se vuelven más pequeños o más eficientes, es probable que el gran volumen de computación necesario para entrenarlos provoque un apagón energético importante a medida que más y más centros de datos se construyen y demandan cada vez más energía.
El rápido crecimiento tiene sus inconvenientes. A medida que las necesidades energéticas de las empresas de tecnología siguen aumentando, los proveedores de energía han intentado mantenerse al día aumentando cualquier fuente de energía disponible, incluidas las centrales de carbón que liberan cantidades importantes de emisiones de carbono a la atmósfera.
La solución de depender de fuentes de combustible de combustión sucia es mala para el planeta y mala para la reputación de las empresas tecnológicas que han hecho grandes promesas de reducir sus emisiones a cero en los próximos años. Como resultado, las empresas buscan cada vez más formas de seguir apoyando el desarrollo de la IA mientras cumplen sus objetivos de sostenibilidad. Y hay una solución en particular que parece estar generando mucho revuelo: la energía nuclear.
La generación de energía nuclear ha estado prácticamente estancada en los Estados Unidos durante la mayor parte de las últimas tres décadas, en gran medida como resultado de los crecientes costos y las preocupaciones de seguridad tras varios desastres de alto perfil. Pero a medida que crece la necesidad de energía, las opciones populares de energía limpia presentan un desafío: no siempre proporcionan la capacidad necesaria para satisfacer la demanda.
La energía nuclear, en cambio, puede ser más estable y predecible. “Las instalaciones nucleares son capaces de generar energía más del 90 % del tiempo”, afirma Maksim Sonin, miembro de Hydrogen Projects del Precourt Institute for Energy de la Universidad de Stanford. Y para los centros de datos en particular, que normalmente están diseñados para estar siempre encendidos y en funcionamiento, el acceso sostenido a la energía es importante, dice Sonin.
Por supuesto, poner en funcionamiento los reactores nucleares lleva tiempo. De media, se tarda entre seis y ocho años en poner en marcha un reactor, según un análisis de la investigadora de la Universidad de Oxford Hannah Ritchie. Ese plazo de entrega es el resultado de “un ciclo de aprobación muy prolongado, plazos prolongados para la puesta en línea y un alto gasto de capital”, afirma Sonin.
En los últimos años, sin embargo, los reactores modulares pequeños (SMR) se han vuelto más viables gracias al desarrollo en el espacio y a los esfuerzos por eliminar algunos trámites burocráticos reglamentarios. Los SMR generan alrededor de un tercio de la energía de un reactor nuclear tradicional, aunque el coste inicial y el tiempo de construcción son considerablemente menores. Por esa razón, empresas como Google, Amazon y Microsoft están considerando los SMR como una opción para la generación de energía limpia que podría aumentar más rápido que las opciones tradicionales.
Eso no significa que los SMR carezcan de retos. “Las cuestiones sociales, de seguridad y de otro tipo pueden suponer obstáculos en cualquier fase de la comercialización de estas tecnologías”, afirma Sonin. Debido a esas posibles preocupaciones, Sonin cree que los SMR probablemente solo contribuyan alrededor del 10 % del crecimiento de la energía nuclear en los próximos años.
Aunque el desarrollo de la IA genera un renovado interés por la energía nuclear, es posible que la IA pueda ayudar a solucionar el problema de sus propias crecientes necesidades energéticas acelerando el desarrollo y la eficiencia de soluciones de energía limpia.
“Si bien el rápido desarrollo de la IA requiere cada vez más capacidad energética para estar disponible, también puede ayudarnos a irrumpir en el sector energético con más tecnologías para generar esta energía de una manera más rápida y sostenible”, afirma Sonin.
Según el informe State of Sustainability Readiness 2024 de IBM, el uso de energía renovable y el consumo total de energía encabezan la lista de indicadores clave de rendimiento que los líderes empresariales observan al evaluar los objetivos de sostenibilidad. Y la IA puede ser capaz de señalar posibles soluciones, desde ayudar en el desarrollo de nuevas tecnologías de generación de energía hasta mejorar la optimización y la gestión de la carga en las redes.
“Estratégicamente, veo muy positivamente el ritmo de esta innovación en tecnología, a pesar de que plantea preocupaciones relacionadas con la infraestructura a corto plazo, ya que es algo con lo que podemos lidiar con el tiempo”, dice Sonin.
Aunque la atención a las soluciones de energía nuclear está creciendo, no es la única opción disponible. En EE. UU., las energías limpias como la eólica y la solar fueron las fuentes de electricidad de mayor crecimiento en el primer semestre de 2024. El crecimiento de la energía hidroeléctrica también continúa, aunque se ha enfrentado a retos, como la sequía y la escasez de agua, que podrían hacer que las empresas la consideren menos fiable en el futuro.
Sonin afirma que, cuando se trata de invertir en recursos energéticos, la mayoría de las empresas evitarán poner todos sus huevos en la misma cesta. Así que, aunque la energía nuclear está en su momento, no será la única opción que las empresas explorarán.
“Creo que este es el enfoque pragmático correcto, en términos de viabilidad a largo plazo, ya que hay tantas variables, incógnitas y escenarios diferentes”, dice Sonin. “No implica en absoluto que un tipo particular de energía limpia se considere mejor que otros”.
Sonin subraya que las centrales nucleares y otras soluciones energéticas no se excluyen mutuamente, sino que son componentes de una solución más amplia e integral en apoyo de una transición a una energía limpia.
“Creo que la energía nuclear no compite puramente con la hidroeléctrica, la geotérmica, la solar, la eólica, el hidrógeno, el amoníaco y otras fuentes de energía limpia, ya que todas ellas son complementarias”, afirma. “Todas funcionan mejor en diferentes situaciones. Por lo tanto, es probable que ninguna de ellas se convierta en la única ganadora para las grandes empresas tecnológicas, ya que un enfoque de portfolio genera más valor”.
