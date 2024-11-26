La generación de energía nuclear ha estado prácticamente estancada en los Estados Unidos durante la mayor parte de las últimas tres décadas, en gran medida como resultado de los crecientes costos y las preocupaciones de seguridad tras varios desastres de alto perfil. Pero a medida que crece la necesidad de energía, las opciones populares de energía limpia presentan un desafío: no siempre proporcionan la capacidad necesaria para satisfacer la demanda.

La energía nuclear, en cambio, puede ser más estable y predecible. “Las instalaciones nucleares son capaces de generar energía más del 90 % del tiempo”, afirma Maksim Sonin, miembro de Hydrogen Projects del Precourt Institute for Energy de la Universidad de Stanford. Y para los centros de datos en particular, que normalmente están diseñados para estar siempre encendidos y en funcionamiento, el acceso sostenido a la energía es importante, dice Sonin.

Por supuesto, poner en funcionamiento los reactores nucleares lleva tiempo. De media, se tarda entre seis y ocho años en poner en marcha un reactor, según un análisis de la investigadora de la Universidad de Oxford Hannah Ritchie. Ese plazo de entrega es el resultado de “un ciclo de aprobación muy prolongado, plazos prolongados para la puesta en línea y un alto gasto de capital”, afirma Sonin.

En los últimos años, sin embargo, los reactores modulares pequeños (SMR) se han vuelto más viables gracias al desarrollo en el espacio y a los esfuerzos por eliminar algunos trámites burocráticos reglamentarios. Los SMR generan alrededor de un tercio de la energía de un reactor nuclear tradicional, aunque el coste inicial y el tiempo de construcción son considerablemente menores. Por esa razón, empresas como Google, Amazon y Microsoft están considerando los SMR como una opción para la generación de energía limpia que podría aumentar más rápido que las opciones tradicionales.

Eso no significa que los SMR carezcan de retos. “Las cuestiones sociales, de seguridad y de otro tipo pueden suponer obstáculos en cualquier fase de la comercialización de estas tecnologías”, afirma Sonin. Debido a esas posibles preocupaciones, Sonin cree que los SMR probablemente solo contribuyan alrededor del 10 % del crecimiento de la energía nuclear en los próximos años.