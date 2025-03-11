Navegación obsoleta: análisis de la era de la búsqueda con IA

La IA avanza cada semana y las búsquedas no son una excepción. Por eso, no fue ninguna sorpresa que Google anunciara recientemente el Modo IA, un modo de búsqueda que responde a las consultas con respuestas generadas por IA y enlaces seleccionados.
"Los usuarios avanzados nos han comunicado que desean respuestas basadas en IA para un mayor número de sus búsquedas", escribió Robby Stein, vicepresidente de producto de Google Search, en LinkedIn. El Modo IA se ejecuta en una versión personalizada de Gemini 2.0. Según Google, esto permitirá a los usuarios hacer preguntas más matizadas, obtener más enlaces y tener en cuenta su contexto.
"Ya ni siquiera uso Google, solo uso ChatGPT", dice Ash Minhas, Content Manager de IBM. Según él, el valor reside en la capacidad de ChatGPT para escanear y sintetizar una gran cantidad de fuentes en poco tiempo.
Esto, por supuesto, supone otro cambio en el panorama de las búsquedas, que está en constante evolución. Google sigue siendo el líder indiscutible: según Similarweb, recibió más de 81 000 millones de visitas mensuales entre diciembre de 2024 y febrero de 2025, mientras que ChatGPT de OpenAI recibió menos de 4000 millones. El motor de búsqueda con IA Perplexity registró 101 millones de visitas durante el mismo período. Aun así, los expertos ven un gran potencial para estos LLM en los próximos años.
"La adopción despegó y no deja de crecer. Cada vez más gente conoce estas herramientas", afirma Ahmed Malik, CEO y cofundador de ScalePost, en una entrevista con IBM Think. "Pocas cosas en el mundo han captado tanto la imaginación de empresas y consumidores como esto", añade. Fundada en 2024, ScalePost actúa como mercado entre las empresas de IA y las fuentes de contenido. La startup ya ha comenzado a trabajar con los principales editores, ayudándoles a facilitar y ampliar sus asociaciones con empresas de IA, como Perplexity.
Mientras tanto, Perplexity sigue siendo optimista en la construcción de su propia experiencia de búsqueda. Esto queda claro con el reciente anuncio de su próximo navegador, Comet. Según el CEO de Perplexity, el objetivo es “construir el futuro de la navegación por internet con una IA que realice investigaciones y tareas en profundidad por nosotros”.
"¿Quién es el propietario del navegador? Chrome, Bing, Safari... Perplexity quiere tener su propio canal para poder hacer crecer su negocio. Ahí es donde comienza el viaje", explica Chris Andrews, cuya empresa Scrunch ayuda a las grandes organizaciones a adaptarse a la búsqueda con IA, en una entrevista. "La navegación es ineficaz por definición. Es lógico que se externalice esta tarea a un agente".
A medida que las herramientas de búsqueda impulsadas por IA se multiplican, introducen un nuevo desafío para los editores y creadores de contenido: la monetización. Los motores de búsqueda tradicionales dirigen el tráfico a los sitios web, donde los creadores de contenidos pueden ganar dinero a través de anuncios, suscripciones o generación de oportunidades. Pero con los agentes de IA que resumen la información directamente, menos usuarios hacen clic en las páginas de origen.
"La búsqueda con IA ha roto Internet. Más concretamente, ha roto el contrato entre los motores de búsqueda y los creadores de contenido, ya que se rastrea contenido gratuito y se envía tráfico de referencia", observa Jared Rand, científico de datos principal de Everstream Analytics y fundador de Skillenai.
Ahora que los motores de búsqueda con IA proporcionan respuestas (con citas) en lugar de una lista de enlaces, el tráfico de referencia ha caído en picado, como era de esperar.
"La navegación y la búsqueda por agentes agravan el problema. En ambos casos, los usuarios ya no están en el sitio web del editor", afirma Rand. "Sigue la tendencia de que más personas pueden obtener más respuestas a más preguntas sin ni siquiera visitar la fuente".
La búsqueda con IA y agéntica no envían mucho tráfico de referencia. Un informe inédito de TollBit calcula que, de media, los chatbots de IA generan 96 % menos tráfico de referencia que la búsqueda tradicional en Google.
"Cuando haces una búsqueda en Google, es posible que leas uno o dos sitios web", explica Josh Stone, vicepresidente de asociaciones de TollBit, una startup que funciona como intermediario entre los propietarios de contenidos y las empresas de IA. "Pero cuando se utiliza una herramienta de búsqueda con IA, puede extraer información de 10 o 12 fuentes diferentes y devolver una respuesta sintetizada".
Esto plantea preocupaciones sobre los ingresos para los creadores de contenido. Los agentes de IA no interactúan con los anuncios ni se suscriben a servicios. Pero también supone un reto para los creadores de agentes: el rastreo web a gran escala tiene un coste.
"El web scraping no es gratuito, en realidad es comparable a pagar por el contenido", afirma Olivia Joslin, cofundadora de TollBit junto con Toshit Panigrahi. "Muchas de las empresas que crean agentes de IA están tratando de automatizar los flujos de trabajo. No quieren correr riesgos y prefieren pagar por el contenido", añade. "No quieren enfrentarse a litigios".
Otra cuestión es la accesibilidad del contenido a través de las herramientas de IA. Minhas señala que, si bien utiliza ChatGPT para realizar búsquedas rápidas o profundas, también considera que la imposibilidad de utilizar fuentes específicas, como los editores de noticias con muro de pago, por ejemplo, es una limitación. "¿Cómo sé si es cierto o no? Si no puede escanear las fuentes, ¿está escaneando basura?", se pregunta Minhas. "Lo que acabará sucediendo es que se cerrarán más acuerdos entre los modelos fronterizos de IA y las fuentes de datos".
Del mismo modo, Chris Hay, ingeniero distinguido de IBM, afirma que la interacción humana en un sitio web podría convertirse en una ventaja competitiva en el futuro. "Pero, al mismo tiempo, las empresas empezarán a pensar en cómo asegurarse de que su contenido sea consumido por la IA".
De cara al futuro, Panigrahi cree que la necesidad de proporcionar a los agentes datos fiables y detallados será mayor que nunca. "Tesla, Amazon, Meta... Todas las grandes empresas están trabajando en robots humanoides. Todos ellos tendrán una conciencia casi equiparable a la de un GPT y se conectarán a internet. También necesitarán acceder a datos. Ese es el futuro para el que estamos tratando de prepararnos".
