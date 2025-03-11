Navegación obsoleta: análisis de la era de la búsqueda con IA

La búsqueda con IA y agéntica no envían mucho tráfico de referencia. Un informe inédito de TollBit calcula que, de media, los chatbots de IA generan 96 % menos tráfico de referencia que la búsqueda tradicional en Google.

"Cuando haces una búsqueda en Google, es posible que leas uno o dos sitios web", explica Josh Stone, vicepresidente de asociaciones de TollBit, una startup que funciona como intermediario entre los propietarios de contenidos y las empresas de IA. "Pero cuando se utiliza una herramienta de búsqueda con IA, puede extraer información de 10 o 12 fuentes diferentes y devolver una respuesta sintetizada".

Esto plantea preocupaciones sobre los ingresos para los creadores de contenido. Los agentes de IA no interactúan con los anuncios ni se suscriben a servicios. Pero también supone un reto para los creadores de agentes: el rastreo web a gran escala tiene un coste.

"El web scraping no es gratuito, en realidad es comparable a pagar por el contenido", afirma Olivia Joslin, cofundadora de TollBit junto con Toshit Panigrahi. "Muchas de las empresas que crean agentes de IA están tratando de automatizar los flujos de trabajo. No quieren correr riesgos y prefieren pagar por el contenido", añade. "No quieren enfrentarse a litigios".

Otra cuestión es la accesibilidad del contenido a través de las herramientas de IA. Minhas señala que, si bien utiliza ChatGPT para realizar búsquedas rápidas o profundas, también considera que la imposibilidad de utilizar fuentes específicas, como los editores de noticias con muro de pago, por ejemplo, es una limitación. "¿Cómo sé si es cierto o no? Si no puede escanear las fuentes, ¿está escaneando basura?", se pregunta Minhas. "Lo que acabará sucediendo es que se cerrarán más acuerdos entre los modelos fronterizos de IA y las fuentes de datos".

Del mismo modo, Chris Hay, ingeniero distinguido de IBM, afirma que la interacción humana en un sitio web podría convertirse en una ventaja competitiva en el futuro. "Pero, al mismo tiempo, las empresas empezarán a pensar en cómo asegurarse de que su contenido sea consumido por la IA".

De cara al futuro, Panigrahi cree que la necesidad de proporcionar a los agentes datos fiables y detallados será mayor que nunca. "Tesla, Amazon, Meta... Todas las grandes empresas están trabajando en robots humanoides. Todos ellos tendrán una conciencia casi equiparable a la de un GPT y se conectarán a internet. También necesitarán acceder a datos. Ese es el futuro para el que estamos tratando de prepararnos".