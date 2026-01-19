Los científicos han entrenado a una IA para detectar la actividad inmunitaria invisible dentro de los tumores utilizando únicamente preparaciones histológicas estándar.

Investigadores de Microsoft Research, en colaboración con universidades, han desarrollado recientemente GigaTIME, un sistema de IA que examina portaobjetos de patología ordinaria para inferir los estados internos invisibles de las células inmunitarias dentro de los tumores. Forma parte de un esfuerzo más amplio, que incluye el trabajo en IBM® Research, para construir una IA que modele la biología como un sistema espacial en lugar de una colección de puntos de datos aislados.

“Lo que estamos tratando de hacer es utilizar datos que están disponibles de forma muy fácil para inferir información que de otro modo sería difícil de obtener“, dijo Hoifung Poon, director general de Microsoft Research, a IBM Think en una entrevista. “Eso abre la puerta al estudio del comportamiento inmunitario a una escala que antes no era práctica”.

El desafío técnico es considerable. Las láminas de patología estándar se tiñen con hematoxilina y eosina, una técnica que revela la estructura del tejido y la forma de las células. Al microscopio, un patólogo puede identificar diferentes tipos de células por su aspecto. Pero no pueden determinar si una célula inmunitaria está activada, agotada o suprimida, aunque esos estados ayudan a determinar si el sistema inmunitario está combatiendo el cáncer o no lo está haciendo.

“Si pone el tejido tumoral bajo el microscopio, puede distinguir aproximadamente diferentes células según su forma”, dijo Poon. “La dificultad es que no se conoce el estado interno de la célula”.

Obtener esa información por medios convencionales requiere técnicas especializadas, como la inmunofluorescencia múltiple, que puede tardar días en completarse y costar miles de dólares por muestra. Una diapositiva de patología estándar cuesta unos pocos dólares.