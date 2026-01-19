Los científicos han entrenado a una IA para detectar la actividad inmunitaria invisible dentro de los tumores utilizando únicamente preparaciones histológicas estándar.
Investigadores de Microsoft Research, en colaboración con universidades, han desarrollado recientemente GigaTIME, un sistema de IA que examina portaobjetos de patología ordinaria para inferir los estados internos invisibles de las células inmunitarias dentro de los tumores. Forma parte de un esfuerzo más amplio, que incluye el trabajo en IBM® Research, para construir una IA que modele la biología como un sistema espacial en lugar de una colección de puntos de datos aislados.
“Lo que estamos tratando de hacer es utilizar datos que están disponibles de forma muy fácil para inferir información que de otro modo sería difícil de obtener“, dijo Hoifung Poon, director general de Microsoft Research, a IBM Think en una entrevista. “Eso abre la puerta al estudio del comportamiento inmunitario a una escala que antes no era práctica”.
El desafío técnico es considerable. Las láminas de patología estándar se tiñen con hematoxilina y eosina, una técnica que revela la estructura del tejido y la forma de las células. Al microscopio, un patólogo puede identificar diferentes tipos de células por su aspecto. Pero no pueden determinar si una célula inmunitaria está activada, agotada o suprimida, aunque esos estados ayudan a determinar si el sistema inmunitario está combatiendo el cáncer o no lo está haciendo.
“Si pone el tejido tumoral bajo el microscopio, puede distinguir aproximadamente diferentes células según su forma”, dijo Poon. “La dificultad es que no se conoce el estado interno de la célula”.
Obtener esa información por medios convencionales requiere técnicas especializadas, como la inmunofluorescencia múltiple, que puede tardar días en completarse y costar miles de dólares por muestra. Una diapositiva de patología estándar cuesta unos pocos dólares.
GigaTIME se formó con muestras de tejido que se habían analizado en ambos sentidos: portaobjetos estándar y costosas mediciones inmunitarias. La modelo aprendió qué patrones visuales corresponden a qué estados inmunitarios y ahora puede inferir uno del otro.
El diseño del sistema refleja un creciente reconocimiento en la investigación de la IA, desde la medicina a la ciencia de los materiales, de que las relaciones espaciales conllevan información que desaparece cuando se promedian los datos. Por ejemplo, promediar el recuento de células inmunitarias en toda una muestra de tejido borra las interacciones locales entre células que ayudan a determinar cómo se comporta el sistema inmunitario, explicó Poon.
“La disposición espacial le dice algo que no se puede ver si solo se hace una media de todo”, dijo Poon. “Es muy importante dónde están las células inmunes, con quién interactúan y cómo están organizadas”.
Poon describió los patrones espaciales como una especie de gramática biológica. “Los patrones le dicen algo sobre el estado del cáncer y lo que el sistema inmunitario piensa al respecto”, dijo.
Boletín del sector
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes del sector en materia de IA, automatización, datos y mucho más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
En IBM Research, los equipos han estado siguiendo un enfoque paralelo, desarrollando sistemas de IA multimodal que integran imágenes, datos moleculares e información clínica. El objetivo es capturar la biología, no como mediciones aisladas, sino como un sistema interconectado que opera a través de múltiples escalas.
“La biología no es una sola capa de información”, dijo Ajay Royyuru, director científico de investigación en salud y ciencias biológicas de IBM, a IBM Think en una entrevista. “Es multiescalar, está organizada y es contextual. Si solo se observa un segmento, se pierde lo que realmente impulsa el comportamiento”.
Royyuru destacó que el contexto espacial es fundamental para la función celular de formas que los sistemas de IA apenas están empezando a revelar. “Una célula situada al lado de otra puede comunicarse directamente”, dijo. “Esa misma señal no está disponible para una celda a diez celdas de distancia”.
Ambos investigadores destacaron que estos sistemas son herramientas de investigación destinadas a guiar experimentos y generar hipótesis, no sustitutos del trabajo de laboratorio.
“No se trata de reemplazar experimentos”, dijo Poon. “Se trata de utilizar la IA para guiarle hacia dónde mira y qué preguntas hace”.
La distinción importa porque los sistemas biológicos que analizan estas herramientas de IA siguen siendo profundamente complejos. El cáncer, el ámbito en el que opera GigaTIME, puede evolucionar bajo presión selectiva y adaptarse al tratamiento de formas que siguen desconcertando a los investigadores.
“Se elimina la mayoría de las células cancerosas, pero si queda una célula resistente, puede volver con fuerza”, dijo Poon. “Es por eso que el cáncer sigue reapareciendo”.
Royyuru sugirió que el campo apenas está comenzando a comprender lo que la IA puede aportar a la investigación biológica, y que sigue siendo apropiado mantener una actitud humilde. “Estamos estudiando un sistema que ha tenido miles de millones de años para evolucionar”, dijo. “No está obligado a revelarse ante nosotros solo porque podemos medir más cosas”.
Únase a IBM para un webinar en el que demostraremos cómo encontrar un ROI real a través de iniciativas de IA agéntica, con ejemplos en sectores, casos de uso e incluso las propias historias de éxito de IBM.
Descubra por qué IBM ha sido reconocido como líder en el 2025 Gartner Magic Quadrant for Data Science and Machine Learning Platforms.
Descubra cómo las organizaciones están pasando de lanzar la IA en proyectos piloto dispares a utilizarla para impulsar la transformación en el núcleo.
Acceda a nuestro catálogo completo de más de 100 cursos en línea al adquirir hoy mismo una suscripción individual o multiusuario, que le permitirá ampliar sus conocimientos en una amplia gama de nuestros productos a un precio bajo.
IBM® Granite es una familia de modelos de IA abiertos, eficaces y de confianza, adaptados a la empresa y optimizados para escalar sus aplicaciones de IA. Explore las opciones de lenguaje, código, series temporales y límites de protección.
Dirigido por los principales líderes de opinión de IBM, el plan de estudios está diseñado para ayudar a los líderes empresariales a obtener el conocimiento necesario para priorizar las inversiones en IA que pueden impulsar el crecimiento.
Hemos encuestado a 2000 organizaciones sobre sus iniciativas de IA para descubrir qué funciona, qué no y cómo puede adelantarse.
Active estos cinco cambios de mentalidad para superar la incertidumbre, impulsar la reinvención empresarial e impulsar el crecimiento con la IA agentica.
Aprenda a incorporar con confianza la IA generativa y el machine learning a su negocio.
Entrene, valide, ajuste e implemente IA generativa, modelos fundacionales y capacidades de machine learning con IBM watsonx.ai, un estudio empresarial de nueva generación para desarrolladores de IA. Cree aplicaciones de IA en menos tiempo y con menos datos.
Ponga la IA al servicio de su negocio con la experiencia líder del sector y el portfolio de soluciones de IA de IBM.
Los servicios de IA de IBM Consulting ayudan a reinventar la forma de trabajar de las empresas usando IA para la transformación.
Obtenga acceso único a capacidades que abarcan el ciclo de vida de desarrollo de la IA. Produzca potentes soluciones de IA con interfaces intuitivas, flujos de trabajo y acceso a API y SDK estándar del sector.