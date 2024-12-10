Cómo la IA puede ayudar en el proceso de selección de personal, sin perjudicarlo

A medida que crece el uso de herramientas de selección de personal impulsadas por IA, las legislaturas estatales y municipales están empezando a tomar nota. La ciudad de Nueva York ahora exige a las empresas que revelen el rendimiento de los sistemas de contratación basados en IA y que realicen auditorías de sesgos. En California, una nueva ley protege contra la discriminación basada en identidades interseccionales (aunque no especifica la IA). Y el Departamento de Trabajo de los EE. UU. ha creado un marco para ayudar a los empleadores a promover la contratación inclusiva a medida que crece el uso de estas herramientas.

Kyra Wilson, estudiante de doctorado de la Facultad de Información de la Universidad de Washington, está interesada en investigar cómo las herramientas de contratación basadas en IA podrían discriminar entre diversas profesiones y grupos sociales. Recientemente, dirigió un estudio en el que se analizaron 554 currículos y 571 descripciones de puestos de trabajo, con nombres alterados para representar diferentes géneros y razas. “Queríamos ver si estas herramientas podían perjudicar injustamente a ciertos candidatos”, dice Wilson.

Los investigadores probaron tres LLM de código abierto de Salesforce, Contextual AI y Mistral AI. Lo que descubrieron fue sorprendente: a pesar de controlar cualificaciones como la experiencia y la educación, los modelos seguían favoreciendo de manera desproporcionada a los candidatos con nombres asociados a personas blancas en el 85 % de los casos, y a los que tenían nombres asociados a mujeres solo en el 11 % de los casos. Además, descubrieron que los modelos no solo replicaban los sesgos sociales existentes, sino que también introducían nuevos patrones.

“Los modelos que utilizamos no se ajustaron a ningún conjunto de datos específico de un dominio, por lo que observamos que los sesgos sociales generales que favorecen a las personas blancas y masculinas también comenzaron a darse en puestos que no suelen asociarse con estos grupos”, afirma Wilson. “El uso de estos modelos a escala podría tener el potencial de cambiar los patrones sociales de empleo de forma negativa”.

Los sesgos relacionados con la interseccionalidad (en este caso, la superposición entre raza y género) también surgieron en los resultados, especialmente en el caso de los hombres negros, que se vieron perjudicados en hasta el 100 % de los casos. “La interseccionalidad fue una parte importante de nuestra investigación porque representa mejor cómo se discrimina a las personas en la vida real”, afirma Wilson. “Las personas no perciben características como el género y la raza de forma aislada, por lo que estudiarlas de forma aislada no proporciona necesariamente una visión completa del verdadero impacto social de estos sistemas”.

Aunque la investigación de Wilson solo analizó las identidades que se indicaban mediante los nombres, señaló que, en el mundo real, las personas pueden indicar su identidad a través de los premios que han recibido, los lugares en los que han vivido e incluso las palabras que utilizan en sus currículos. Todos estos factores podrían influir en la forma en que la IA les evalúa y, dado que muchos de ellos también son relevantes para distinguir a los candidatos más sólidos, no pueden eliminarse fácilmente durante la revisión (como se puede hacer con los nombres) sin deshacerse de información importante.

“Aprender más sobre cómo estos factores pueden indicar identidades interseccionales y si eso influye en la evaluación de la IA es un paso importante para los investigadores y los desarrolladores de modelos”, afirma Wilson.