Los incendios de California impulsan la carrera por las herramientas de detección de la IA

Mientras los residentes de Los Ángeles luchan contra incendios forestales, comunidades en otros lugares están implementando sistemas basados en inteligencia artificial para detectar incendios y prever sus trayectorias.
Las agencias de bomberos están explorando una suite de innovaciones de IA para combatir incendios, como algoritmos de machine learning que analizan datos de satélite para prever las trayectorias de los incendios. Al mismo tiempo, las redes de sensores inteligentes buscan señales de calor y filtran las falsas alarmas, lo que podría dar a los bomberos advertencias tempranas cruciales. Aunque estas herramientas aún no se han implementado en la actual crisis de California, apuntan a un futuro en el que la tecnología podría acelerar drásticamente la detección y respuesta a incendios.
"Los datos de Satellite y estaciones meteorológicas pueden utilizarse para producir un mapa en tiempo real que muestre las zonas más propensas a los incendios forestales", explica Supratik Mukhopadhyay, un profesor de la Universidad Estatal de Luisiana que estudia la IA y la predicción de incendios. "Los recursos inactivos pueden implementar de forma preventiva en estas áreas de alto riesgo".
Identificar las zonas de alto riesgo de incendio es solo el primer paso. A medida que los incendios se vuelven potencialmente más frecuentes e intensos, los investigadores se apresuran a desarrollar sistemas de IA para predecir dónde pueden empezar y cómo se propagarán.
Investigadores de la Universidad del Sur de California han desarrollado un modelo de IA conocido como conditional Wasserstein Generative Adversarial Network (cWGAN), entrenado inicialmente con datos simulados en condiciones ideales. El sistema se probó en los incendios forestales de California entre 2020 y 2022, analizando los patrones influenciados por el clima, el combustible y el terreno.
La investigación llega cuando las agencias ya están implementando la IA en el terreno. Austin Energy ha implementado una red con IA de cámaras en todo el centro de Texas que busca automáticamente signos de incendios forestales, con el objetivo de detectar las llamas antes de que se propaguen. El sistema utiliza 13 cámaras de alta definición que monitorizan continuamente un área de 437 millas cuadradas, alertando a los bomberos con datos de ubicación e imágenes en vivo cuando se detecta humo.
Otras empresas se apresuran a desarrollar sistemas de detección similares con capacidades ampliadas. Brad Listerman, fundador y CEO de PriviNet, con sede en Los Ángeles, está desarrollando redes de sensores con IA que podrían funcionar con batería durante un año o más con energía solar. Su empresa está terminando los prototipos y preparándose para lanzar su primer producto.
"A menos que se disponga de ancho de banda wifi o 5G en todo el territorio, será necesario contar con sensores de baja potencia en tierra", afirma Listerman. Su sistema incorporaría múltiples métodos de detección para identificar riesgos de incendio, incluidos sensores infrarrojos, dispositivos de detección de calor y una serie de sensores de Internet de las cosas (IoT) que alertarían a los usuarios de actividades sospechosas. Luego, las cámaras proporcionarían una verificación visual de la situación a través de fotografías.
La tecnología se basa en LoRaWAN, una red gratuita que puede funcionar a distancias de hasta 10 kilómetros. "Lo realmente importante es cómo mantener los dispositivos de bajo consumo en funcionamiento y cómo obtener esa información", afirma Listerman.
La recopilación y el análisis de datos medioambientales es uno de los retos que están abordando las principales empresas tecnológicas. IBM y la NASA han desarrollado un modelo fundacional geoespacial, disponible en Hugging Face, que puede ayudar a los científicos a estimar la extensión de incendios forestales pasados. El modelo forma parte de una colaboración más amplia para hacer que las aplicaciones climáticas y meteorológicas sean más accesibles, con desarrollos futuros destinados a identificar las condiciones que podrían provocar incendios forestales.
Mientras la tecnología de IA avanza a toda velocidad, la resolución del satélite sigue siendo una barrera para el seguimiento de incendios forestales.
"Los satélites actuales representan la ubicación de los incendios con píxeles de entre 300 x 300 m y 2 x 2 km, lo que a menudo resulta demasiado impreciso para dibujar con claridad el perímetro concreto del incendio", afirma Derek Mallia, profesor asistente de investigación del Departamento de Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Utah. Señaló que se están desarrollando métodos para incorporar datos de diferentes satélites para definir con mayor precisión estos perímetros de incendio utilizando IA, lo que también podría ayudar a identificar detecciones falsas provocadas por humo caliente o superficies cálidas.
Mallia señala que la urgencia de estos desarrollos tecnológicos se pone de relieve por las condiciones que impulsan los incendios actuales. Explica que los incendios de Los Ángeles comparten características con otros incendios destructivos, como el de Lahaina, en Hawái, en 2023, y el incendio Camp, en California, en 2018. Por ejemplo, todos ellos se produjeron durante importantes tormentas de viento descendente que crearon unas condiciones meteorológicas excepcionales para los incendios.
"En estas condiciones, el margen para controlar estos incendios es reducido, ya que el fuego se propagará de forma explosiva", afirma Mallia. Cuando los incendios alcanzan un tamaño determinado, los árboles y los arbustos quedan completamente envueltos en llamas y emiten "brasas ardientes", hojas y ramitas en llamas que el viento puede transportar a kilómetros de distancia y provocar nuevos incendios.
Los cuerpos de bomberos pueden complementar estos enfoques preventivos con sofisticadas herramientas de predicción que pueden ayudar a las comunidades a gestionar los riesgos de incendio y la respuesta a los mismos. El Canadian Forest Fire Weather Index System, utilizado actualmente por muchos departamentos de bomberos de EE. UU. y Canadá, combina características meteorológicas con datos científicos para evaluar el riesgo de incendio. Una vez iniciados los incendios, los modelos de propagación predicen cómo avanzarán las llamas.
"El machine learning o los modelos de propagación de incendios basados en IA se ejecutan en tiempo real y podrían ser utilizados por los gestores de incendios para identificar las mejores estrategias para su contención", afirma Mallia.
Aunque los modelos de predicción meteorológica pueden prever con precisión condiciones peligrosas con días de antelación, los incendios pueden resultar devastadores. El Servicio Meteorológico Nacional utiliza términos como "tormenta de viento catastrófica" y "riesgo extremo de incendio" para comunicar el peligro. Aun así, Mallia sugiere que hay que centrarse más en prevenir los incendios desde el principio.
"En términos generales, los incendios de Los Ángeles no se iniciaron en una zona adecuada para la quema prescrita", explica Mallia. Sugiere varias medidas preventivas, como cortes de electricidad, un mejor mantenimiento de las infraestructuras eléctricas y una mayor concienciación sobre las actividades que no se deben llevar a cabo durante las épocas de riesgo de incendios.
