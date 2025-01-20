Los incendios de California impulsan la carrera por las herramientas de detección de la IA

Identificar las zonas de alto riesgo de incendio es solo el primer paso. A medida que los incendios se vuelven potencialmente más frecuentes e intensos, los investigadores se apresuran a desarrollar sistemas de IA para predecir dónde pueden empezar y cómo se propagarán.

Investigadores de la Universidad del Sur de California han desarrollado un modelo de IA conocido como conditional Wasserstein Generative Adversarial Network (cWGAN), entrenado inicialmente con datos simulados en condiciones ideales. El sistema se probó en los incendios forestales de California entre 2020 y 2022, analizando los patrones influenciados por el clima, el combustible y el terreno.

La investigación llega cuando las agencias ya están implementando la IA en el terreno. Austin Energy ha implementado una red con IA de cámaras en todo el centro de Texas que busca automáticamente signos de incendios forestales, con el objetivo de detectar las llamas antes de que se propaguen. El sistema utiliza 13 cámaras de alta definición que monitorizan continuamente un área de 437 millas cuadradas, alertando a los bomberos con datos de ubicación e imágenes en vivo cuando se detecta humo.

Otras empresas se apresuran a desarrollar sistemas de detección similares con capacidades ampliadas. Brad Listerman, fundador y CEO de PriviNet, con sede en Los Ángeles, está desarrollando redes de sensores con IA que podrían funcionar con batería durante un año o más con energía solar. Su empresa está terminando los prototipos y preparándose para lanzar su primer producto.

"A menos que se disponga de ancho de banda wifi o 5G en todo el territorio, será necesario contar con sensores de baja potencia en tierra", afirma Listerman. Su sistema incorporaría múltiples métodos de detección para identificar riesgos de incendio, incluidos sensores infrarrojos, dispositivos de detección de calor y una serie de sensores de Internet de las cosas (IoT) que alertarían a los usuarios de actividades sospechosas. Luego, las cámaras proporcionarían una verificación visual de la situación a través de fotografías.

La tecnología se basa en LoRaWAN, una red gratuita que puede funcionar a distancias de hasta 10 kilómetros. "Lo realmente importante es cómo mantener los dispositivos de bajo consumo en funcionamiento y cómo obtener esa información", afirma Listerman.

La recopilación y el análisis de datos medioambientales es uno de los retos que están abordando las principales empresas tecnológicas. IBM y la NASA han desarrollado un modelo fundacional geoespacial, disponible en Hugging Face, que puede ayudar a los científicos a estimar la extensión de incendios forestales pasados. El modelo forma parte de una colaboración más amplia para hacer que las aplicaciones climáticas y meteorológicas sean más accesibles, con desarrollos futuros destinados a identificar las condiciones que podrían provocar incendios forestales.