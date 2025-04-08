Cerebros en el chat: la IA descifra las conversaciones del mundo real

Los grandes modelos lingüísticos están entendiendo cada vez más bien el habla humana, pero ¿y si también reflejan el propio cerebro?

En un nuevo estudio publicado en Nature Human Behaviour, los científicos descubrieron que el modelo Whisper de OpenAI procesa el lenguaje de manera sorprendentemente similar a cómo responden las neuronas reales durante las conversaciones naturales. El investigador principal Ariel Goldstein cuenta a IBM Think que él y su equipo analizaron más de 100 horas de grabaciones cerebrales tomadas de personas que mantenían diálogos no guionizados. Al comparar esas grabaciones con el funcionamiento interno de Whisper, descubrieron que las representaciones en capas del modelo se alinean estrechamente con la forma en que el cerebro procesa el habla, desde el sonido en bruto hasta el significado.

Goldstein afirma que los hallazgos podrían tener importantes implicaciones comerciales. Las empresas podrían diseñar algún día herramientas de voz con IA que decodifican el habla de forma tan flexible y eficiente como el cerebro, reduciendo el tiempo de entrenamiento, mejorando la transcripción e incluso alimentando prótesis neuronales de próxima generación.

"El lenguaje ocurre en contextos sociales desordenados, no en laboratorios estériles", dice Goldstein. "Nuestro estudio muestra que la cognición humana y los modelos de IA podrían compartir un código más profundo y flexible para manejar conversaciones".

Las grabaciones se recogieron mediante electrocorticografía (ECoG), que coloca electrodos directamente en la superficie del cerebro. Aunque invasiva, esta técnica ofrece una visión de alta fidelidad de la actividad neuronal. El equipo de Goldstein registró la actividad cerebral de pacientes que ya estaban siendo monitorizados para una cirugía de epilepsia, capturando conversaciones espontáneas y cotidianas en lugar de pistas de palabras aisladas o instrucciones artificiales.

La conexión cerebro-IA ha inspirado innovaciones en la investigación de IBM, donde los científicos han desarrollado chips como NorthPole, que imitan la arquitectura neuronal eliminando los cuellos de botella tradicionales de memoria y computación. El prototipo de IBM ha demostrado una eficiencia notable, realizando inferencias en grandes modelos de IA hasta 46,9 veces más rápido que las GPU líderes.