La IA se pone manos a la obra en IBM® Think 2025

Un coche de carreras de Fórmula 1 de la Scuderia Ferrari estaba envuelto en cristal en el centro de la IBM Think 2025 conferencia en Boston esta semana, flanqueado por los asistentes y retroiluminado por un logo de IBM azul brillante. Su chasis rojo intenso y sus curvas aerodinámicas atrajeron un flujo constante de fotos, pero su presencia fue más que simbólica. Según IBM, el coche genera más de un millón de puntos de datos cada segundo, capturando la presión, la fricción, la temperatura y la velocidad en tiempo real. Esa información ahora alimenta una experiencia móvil personalizada para los fans, impulsada por la plataforma IBM watsonx.
La pantalla inauguró el evento, en el que la empresa expuso su posición de que la IA ya no es especulativa. La inteligencia artificial, la computación cuántica, la infraestructura de nube híbrida y la automatización no se presentaron como conceptos futuros, sino como capacidades actuales que están transformando las operaciones en empresas globales.
En las ponencias y paneles, ponentes de sectores tan variados como la defensa, el comercio minorista y las finanzas describieron cómo los cambios fundamentales en la arquitectura, el talento, la gestión de datos y la interoperabilidad ya están en marcha. Ejecutivos e ingenieros de PepsiCo, Meta, Lockheed Martin, The Heineken Company y BNP Paribas se unieron a los líderes de IBM para compartir cómo la inteligencia artificial, la computación cuántica y la automatización están produciendo resultados mensurables.
“La IA es el motor de la productividad”, afirmó Arvind Krishna, presidente y CEO de IBM. "La IA desbloquea el valor de sus datos".
Un discurso de apertura se centró en el cambio en la forma en que se desarrolla la IA empresarial. IBM introdujo la computación generativa, un enfoque que se mueve alejándose de prompt engineering y hacia la programación estructurada para modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM). El método, según los expertos de IBM, pretende hacer que las aplicaciones de IA sean más escalables, seguras y adaptables a medida que evolucionan los modelos.
El nuevo marco conecta la computación de alto rendimiento con los sistemas cuánticos, lo que permite lo que IBM llama "supercomputación cuántica". Según Zaira Nazario, directora de tecnología e investigación de IBM, esa conexión ya está en marcha.
El nuevo enfoque permite a los desarrolladores definir el comportamiento de la IA utilizando componentes modulares y restricciones programables en lugar de instrucciones en lenguaje natural. Sriram Raghavan, vicepresidente de IBM Research AI, dijo que el modelo actual de prompt engineering conduce a "libros y libros de instrucciones", lo que da como resultado lo que él llamó "seguridad por oración".
Los expertos de IBM afirmaron que las pruebas internas demostraron que la computación generativa puede alcanzar el mismo nivel de precisión que los modelos de 70 000 millones de parámetros utilizando solo 1000 millones de parámetros. Raghavan dijo que el resultado es una mayor velocidad, un rendimiento más fiable y una seguridad más sólida en una variedad de casos de uso.
Shobhit Varshney, director de datos e IA de IBM Consulting Americas, estuvo en el evento y dijo en una entrevista con IBM Think que el cambio hacia la computación generativa no podía llegar en un momento más urgente.
"A medida que las empresas implementan soluciones multiagente y delegan tareas más complejas a la IA, necesitamos una forma más transparente y sólida de programar estos modelos que el inglés", dijo. Varshney dijo que escuchó a los desarrolladores repetir el mismo punto: la necesidad de más control y fiabilidad a medida que la IA avanza en las funciones principales del negocio. "Ahí es donde el nuevo marco de IBM cambia las reglas del juego", añadió. “Aporta el rigor y la disciplina de la ingeniería de software para escalar la IA de forma responsable”.
Pero construir modelos más rápidos y ágiles es solo parte del reto. A medida que las empresas profundizan en la automatización e implementan agentes en todas las operaciones, surgen nuevas preguntas sobre la supervisión y el coste. Maryam Ashoori, director sénior de gestión de productos de IBM watsonx.ai, que asistió al evento, declaró en una entrevista a Think que, aunque cada vez más empresas están incorporando la IA a la producción, los agentes aún se encuentran en una fase inicial. "El dieciséis por ciento ha pasado de la experimentación al escalado, pero los agentes apenas están empezando a tomar forma", dijo.
Señaló el creciente interés por utilizar agentes para extraer más valor de los sistemas de IA generativa. “Los agentes permiten a las empresas integrar la IA generativa en los flujos de trabajo mediante llamadas a herramientas y funciones, pero la mayoría no ha considerado completamente los riesgos”.
Los expertos de IBM también destacaron el trabajo de la empresa en computación cuántica, diciendo que había alcanzado un nuevo hito técnico. La utilidad cuántica, tal y como la describe Jay Gambetta, vicepresidente de Quantum en IBM, se refiere al punto en el que los procesadores cuánticos pueden resolver problemas que los sistemas clásicos no pueden simular. En una serie de experimentos recientes, los investigadores de IBM combinaron un procesador de 45 qubits con el superordenador japonés Fugaku para simular moléculas complejas, con resultados consistentes con los mejores métodos clásicos. Una prueba posterior de 77 qubits confirmó los resultados.
"No estamos interesados en demostraciones", dijo Gambetta. "Estamos construyendo sistemas que realmente funcionan".
La compañía espera alcanzar la ventaja cuántica para 2026, cuando los sistemas cuánticos puedan superar a los ordenadores clásicos en tareas del mundo real con precisión verificada.
En otra parte de la conferencia, la atención se centró en la preparación de la infraestructura. Rob Thomas, vicepresidente senior de software y director comercial de IBM, señaló el reto de integrar la IA en los sistemas operativos. "En los próximos tres años, se crearán mil millones de aplicaciones basadas en la IA generativa", dijo. "Tendrán que trabajar juntos sin problemas".
Deutsche Telekom y otros dieron ejemplos de progreso. El CIO Peter Leukert dijo que la automatización ha reducido el tiempo de aplicación de parches en un 80 por ciento, y agregó que el enfoque puede carecer de glamour, pero aborda los requisitos operativos básicos.
Implementar agentes de IA en toda la empresa fue otro tema central. PepsiCo, por ejemplo, utiliza más de 1500 bots impulsados por IA en toda la cadena de valor. Una estrategia centrada en la plataforma ha ayudado a unificar estas herramientas, según Magesh Bagavathi, vicepresidente sénior y director de datos e IA de la empresa.
La rápida expansión de estos sistemas aporta una nueva complejidad. Ritika Gunnar, director general de datos e IA en IBM, se refirió al creciente desafío de la “expansión de agentes”, donde bots desconectados operan en silos. Para abordar esto, IBM está evolucionando watsonx Orchestrate, que coordina agentes entre proveedores y flujos de trabajo. "Crear agentes potentes es solo el principio", afirma Gunnar. "La verdadera magia ocurre cuando se conectan".
En las propias operaciones de RR. HH. de IBM, la empresa ha automatizado más de un millón de tareas y ahora resuelve el 95 por ciento de las solicitudes de servicio de los empleados sin escalarlas. El resultado, afirma Neil Dhar, socio director global de IBM Consulting, es una función de RR. HH. que puede escalar con la organización.
Prepararse para estos cambios requiere algo más que herramientas. La estrategia de personal, por ejemplo, sigue siendo crítica. Laura-Elizabeth Ware, vicepresidenta sénior de operaciones de nube de HCM para Norteamérica de Oracle, hizo hincapié en la necesidad de que las empresas lleven a cabo un inventario de habilidades claro antes de introducir agentes en los sistemas de recursos humanos. Un estudio reciente del IBM Institute for Business Value (IBV) respalda esta afirmación, al descubrir que un tercio de los CEO planea volver a formar a los empleados, y la mitad está contratando para funciones que no existían hace un año.
Las estrategias de código abierto se pusieron de manifiesto cuando Meta destacó la rápida adopción de su serie de modelos Llama, que ya ha superado los 1200 millones de descargas. La empresa presentó la Llama Stack, un nuevo marco modular que permite a los desarrolladores combinar agentes, herramientas de evaluación y componentes posformación. "La belleza de lo abierto es que la comunidad se convierte en un multiplicador de fuerzas", dijo Ash Jhaveri, vicepresidente de asociaciones de IA en Meta, durante el evento. El enfoque refleja un cambio de sectores más amplio hacia arquitecturas de IA flexibles y componibles que puedan adaptarse rápidamente a las cambiantes necesidades empresariales.
Para permitir el escalado gobernado de los modelos de código abierto, IBM ha integrado watsonx en la Llama Stack. Aun así, no todos los sectores son capaces de adoptar un enfoque completamente abierto. Señalando sectores como la defensa y la sanidad, Richard Vitek, de Lockheed Martin, subrayó la necesidad de un control y un cumplimiento más estrictos.
Esa demanda está dando forma a la estrategia de IBM, afirmó Dinesh Nirmal, vicepresidente sénior de productos de software de IBM. La plataforma watsonx.data rige los datos propietarios antes de que entren en las canalizaciones del modelo. "La plataforma ahora puede preparar datos listos para la IA para las empresas en menos de cinco minutos", añadió Nirmal.
El coche de Fórmula 1 de la Scuderia Ferrari HP hizo una segunda aparición durante el discurso de apertura de Krishna, esta vez no detrás de un cristal, sino destacado en el escenario como símbolo de datos de alta velocidad y alto riesgo. Utilizó la telemetría impulsada por sensores del coche para establecer paralelismos con otros sectores en los que las empresas gestionan enormes cantidades de datos en tiempo real.
Kate Johnson, President and CEO de Lumen Technologies, dijo que su empresa utiliza herramientas de IBM para acercar la IA al límite de su red. "Cada milisegundo importa", dijo. "No es como un Ferrari, pero es el mismo concepto".
BNP Paribas sigue un camino similar. El banco ha trabajado con IBM y Red Hat durante siete años. Actualmente se está desarrollando una “Fábrica de IA”, diseñada para unificar la infraestructura y respaldar la implementación de IA en un entorno regulado. Jean-Michel Garcia, CTO del banco, hizo hincapié en la necesidad de hibridación, contenerización y gobierno de datos coherente. "Es IA con cinturones de seguridad", dijo Hillery Hunter, CTO de infraestructura de IBM.
Los temas de la conferencia apuntaban a un cambio más amplio. Las herramientas modulares, los sistemas basados en agentes, las arquitecturas de nube híbrida y los pipelines de datos controlados ya no son conceptos emergentes. Cada vez hay más formas de hacer negocios.
“Esto no es un experimento”, dijo Krishna. "Esto está sucediendo ahora".
