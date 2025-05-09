La IA se pone manos a la obra en IBM® Think 2025

Un discurso de apertura se centró en el cambio en la forma en que se desarrolla la IA empresarial. IBM introdujo la computación generativa, un enfoque que se mueve alejándose de prompt engineering y hacia la programación estructurada para modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM). El método, según los expertos de IBM, pretende hacer que las aplicaciones de IA sean más escalables, seguras y adaptables a medida que evolucionan los modelos.

El nuevo marco conecta la computación de alto rendimiento con los sistemas cuánticos, lo que permite lo que IBM llama "supercomputación cuántica". Según Zaira Nazario, directora de tecnología e investigación de IBM, esa conexión ya está en marcha.

El nuevo enfoque permite a los desarrolladores definir el comportamiento de la IA utilizando componentes modulares y restricciones programables en lugar de instrucciones en lenguaje natural. Sriram Raghavan, vicepresidente de IBM Research AI, dijo que el modelo actual de prompt engineering conduce a "libros y libros de instrucciones", lo que da como resultado lo que él llamó "seguridad por oración".

Los expertos de IBM afirmaron que las pruebas internas demostraron que la computación generativa puede alcanzar el mismo nivel de precisión que los modelos de 70 000 millones de parámetros utilizando solo 1000 millones de parámetros. Raghavan dijo que el resultado es una mayor velocidad, un rendimiento más fiable y una seguridad más sólida en una variedad de casos de uso.

Shobhit Varshney, director de datos e IA de IBM Consulting Americas, estuvo en el evento y dijo en una entrevista con IBM Think que el cambio hacia la computación generativa no podía llegar en un momento más urgente.

"A medida que las empresas implementan soluciones multiagente y delegan tareas más complejas a la IA, necesitamos una forma más transparente y sólida de programar estos modelos que el inglés", dijo. Varshney dijo que escuchó a los desarrolladores repetir el mismo punto: la necesidad de más control y fiabilidad a medida que la IA avanza en las funciones principales del negocio. "Ahí es donde el nuevo marco de IBM cambia las reglas del juego", añadió. “Aporta el rigor y la disciplina de la ingeniería de software para escalar la IA de forma responsable”.

Pero construir modelos más rápidos y ágiles es solo parte del reto. A medida que las empresas profundizan en la automatización e implementan agentes en todas las operaciones, surgen nuevas preguntas sobre la supervisión y el coste. Maryam Ashoori, director sénior de gestión de productos de IBM watsonx.ai, que asistió al evento, declaró en una entrevista a Think que, aunque cada vez más empresas están incorporando la IA a la producción, los agentes aún se encuentran en una fase inicial. "El dieciséis por ciento ha pasado de la experimentación al escalado, pero los agentes apenas están empezando a tomar forma", dijo.

Señaló el creciente interés por utilizar agentes para extraer más valor de los sistemas de IA generativa. “Los agentes permiten a las empresas integrar la IA generativa en los flujos de trabajo mediante llamadas a herramientas y funciones, pero la mayoría no ha considerado completamente los riesgos”.