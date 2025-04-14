Conozca a su nuevo compañero de trabajo impulsado por IA

Humatron AI es otra nueva empresa centrada en el personal de IA. "Nuestra idea es bastante simple", dice el fundador de Humatron, Nikita Ivanov, en una entrevista con IBM Think. "En nuestra plataforma, puede crear trabajadores: puede crearlos para usted mismo, para su empresa o para consumo público. Básicamente, puede crear un trabajador y cualquier persona puede contratarlo".

La idea es que el proceso de contratación de un agente especializado sea similar a lo que las empresas ya conocen, desde la entrevista hasta la incorporación y el pago. Y este empleado digital será algo más que un simple bot. "No debería haber mucha diferencia entre el trabajo de la IA y el de un compañero humano en el día a día", afirma Ivanov. "Están en Slack, están en el correo electrónico, están en Zoom, están en todas partes".

Para las empresas, los agentes de IA ya están abriendo nuevas oportunidades, afirma Karen Butner, líder de investigación global del IBM Institute for Business Value (IBV), incluso acelerando la automatización de las operaciones empresariales. En una encuesta realizada por IBV para un nuevo informe, el 60 % de los ejecutivos afirmaron que sus empleados interactuarían con asistentes de IA a finales de año. La toma de decisiones por parte de los agentes de IA también irá en aumento, según los ejecutivos encuestados, y el 70 % dijo que cree que los agentes de IA permitirán a los profesionales de negocios profundizar en los análisis para respaldar el análisis y la optimización en tiempo real a finales de 2026.

"Piense en las operaciones 24/7 de una empresa, sin importar dónde se encuentre, en cualquier parte del mundo y en todas las diferentes zonas horarias. Todo ello traducido a todos los diferentes idiomas. Así es como funciona y la gente no tiene que hacer ajustes y decir: 'Este producto va a Brasil'. Tenemos que proporcionar el lenguaje adecuado y los ajustes de etiquetado", dice Butner en una entrevista con IBM Think. “Los agentes pueden hacer esas llamadas y mucho más”.

En una entrada de blog reciente, el CEO de OpenAI, Sam Altman, predijo el aumento de los compañeros de trabajo de los agentes como una de las formas en que se manifestará la AGI. "Ahora estamos empezando a implementar agentes de IA, que con el tiempo se sentirán como compañeros de trabajo virtuales", escribió.