Conozca a su nuevo compañero de trabajo impulsado por IA

¿Será 2025 el año en que la IA ayude a los humanos en el trabajo? Si creemos a Jensen Huang, CEO de NVIDIA, la respuesta es sí. Durante su reciente discurso de dos horas en GTC, expuso una visión de un mundo en el que los agentes están en todas partes.
"Esta es la forma en que trabajarán las empresas en el futuro", dijo. "Contaremos con agentes de IA que formarán parte de nuestro personal digital". A finales de esta década, añadió, el mundo podría experimentar una escasez de trabajadores humanos. "Probablemente tendremos que pagar a los robots 50 000 dólares al año para que vengan a trabajar. Por lo tanto, este va a ser un sector muy extenso".
Mientras empresas como Figure, Amazon y Tesla, con sede en San José, trabajan para hacer realidad los robots domésticos, también están surgiendo nuevas empresas que crean agentes de IA para las empresas. Roam está construyendo sedes virtuales para el personal, tanto humano como digital, y promete "conectar a personas, oficinas y agentes de IA para que trabajen codo con codo y creen una sede virtual llena de actividad".
Artisan, otra startup, crea empleados virtuales de IA para procesos salientes. En San Francisco, los anuncios de la compañía han comenzado a aparecer en paradas de autobús y edificios, y también han llamado la atención y generado controversia en los últimos meses. "Dejen de contratar humanos", dice el eslogan. Artisan recaudó hace poco 25 millones de dólares en financiación de la Serie A..
Humatron AI es otra nueva empresa centrada en el personal de IA. "Nuestra idea es bastante simple", dice el fundador de Humatron, Nikita Ivanov, en una entrevista con IBM Think. "En nuestra plataforma, puede crear trabajadores: puede crearlos para usted mismo, para su empresa o para consumo público. Básicamente, puede crear un trabajador y cualquier persona puede contratarlo".
La idea es que el proceso de contratación de un agente especializado sea similar a lo que las empresas ya conocen, desde la entrevista hasta la incorporación y el pago. Y este empleado digital será algo más que un simple bot. "No debería haber mucha diferencia entre el trabajo de la IA y el de un compañero humano en el día a día", afirma Ivanov. "Están en Slack, están en el correo electrónico, están en Zoom, están en todas partes".
Para las empresas, los agentes de IA ya están abriendo nuevas oportunidades, afirma Karen Butner, líder de investigación global del IBM Institute for Business Value (IBV), incluso acelerando la automatización de las operaciones empresariales. En una encuesta realizada por IBV para un nuevo informe, el 60 % de los ejecutivos afirmaron que sus empleados interactuarían con asistentes de IA a finales de año. La toma de decisiones por parte de los agentes de IA también irá en aumento, según los ejecutivos encuestados, y el 70 % dijo que cree que los agentes de IA permitirán a los profesionales de negocios profundizar en los análisis para respaldar el análisis y la optimización en tiempo real a finales de 2026.
"Piense en las operaciones 24/7 de una empresa, sin importar dónde se encuentre, en cualquier parte del mundo y en todas las diferentes zonas horarias. Todo ello traducido a todos los diferentes idiomas. Así es como funciona y la gente no tiene que hacer ajustes y decir: 'Este producto va a Brasil'. Tenemos que proporcionar el lenguaje adecuado y los ajustes de etiquetado", dice Butner en una entrevista con IBM Think. “Los agentes pueden hacer esas llamadas y mucho más”.
En una entrada de blog reciente, el CEO de OpenAI, Sam Altman, predijo el aumento de los compañeros de trabajo de los agentes como una de las formas en que se manifestará la AGI. "Ahora estamos empezando a implementar agentes de IA, que con el tiempo se sentirán como compañeros de trabajo virtuales", escribió.
El distinguido ingeniero de IBM Michael (Max) Maximilien también puede imaginar un futuro en el que los agentes formen parte de un equipo de desarrollo. "En lugar de tener un equipo en el que, por ejemplo, una persona se encarga de los requisitos, otra de la interfaz de usuario, otra de parte de la ingeniería, otra de parte de las pruebas y otra de las DevOps para la implementación, veo que las DevOps y las pruebas las realiza principalmente la IA", afirma en una entrevista.
¿Los agentes de IA van a sustituir a los trabajadores humanos? Ivanov, de Humatron IA, predice que los humanos seguirán constituyendo la mayor parte del personal, aunque las empresas podrían utilizar agentes de IA para puestos de nivel inicial. "Es un dilema interesante y no tan simple", dice, refiriéndose a la preocupación de que la IA se lleve los puestos de trabajo de las personas. “¿Qué haces? Bueno, la única manera de resolver eso es realmente cambiar el plan de estudios: cómo nos preparamos y estudiamos para estos trabajos”.
En una reciente entrada de blog, Ann Funai, director de sistemas de información y vicepresidenta de Transformación de plataformas empresariales en IBM, afirma que los agentes de IA están destinados a aumentar a los humanos, no a sustituirlos. "No se trata de humanos contra máquinas", escribió. "Se trata de humanos y máquinas trabajando juntos para lograr mejores resultados". Sin embargo, la tecnología aún debe utilizarse correctamente para capitalizar realmente su potencial, añadió Funai.
En cuanto al futuro del trabajo, Maximilien dice que sigue siendo difícil predecir qué viene después, porque las capacidades evolucionan muy rápido. "Si nos fijamos en GPT-4 o DeepSeek y lo comparamos con lo que estábamos viendo el año pasado esta vez, es como dar pasos agigantados. ¿Qué va a pasar el año que viene?
"Creo que la IA es una de esas tecnologías únicas que tiene el potencial de impactar en cada parte [del trabajo]", dice Maximilien. "Durante mucho tiempo, siempre nos enorgullecimos de ser mejores que las máquinas. Pero ahora, la genialidad de muchos de estos modelos de IA, cuando los entrenas correctamente, es que pueden encontrar respuestas a cosas que nunca esperarías porque entienden el lenguaje."
Los agentes de IA toman decisiones inteligentes e interactúan de manera fluida con los sistemas digitales, lo que requiere una intervención humana mínima.
La arquitectura agéntica se refiere a la estructura y el diseño de marcos de inteligencia artificial (IA) agéntica.
Un sistema multiagente (MAS) consiste en varios agentes de inteligencia artificial (IA) que trabajan de forma colectiva para realizar tareas en nombre de un usuario u otro sistema.
Desde un único agente de inteligencia artificial (IA) que monitoriza y detecta las transacciones fraudulentas para las instituciones financieras hasta un sistema multiagente para la gestión de la cadena de suministro que rastrea los niveles de inventario y prevé la demanda, la IA agéntica puede ser una bendición para las empresas.
