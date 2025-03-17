Más allá de los grandes modelos: por qué la IA necesita algo más que escala para alcanzar la IAG

La idea de la inteligencia artificial general (máquinas que pueden pensar, aprender y razonar tan bien como los humanos) ha cautivado a científicos, empresarios y escritores de ciencia ficción por igual. Líderes de sectores como Sam Altman de OpenAI y Demis Hassabis de Google DeepMind sugieren que la IAG podría estar al alcance, impulsada por la implacable escalabilidad de las redes neuronales. La idea es: cuanto más grande es el modelo, más inteligente es la IA.
Pero una nueva encuesta a expertos en IA revela un creciente escepticismo sobre esta idea. Aunque los modelos de IA actuales pueden generar textos fluidos, reconocer imágenes e incluso realizar tareas complejas de resolución de problemas, siguen estando por debajo de la inteligencia humana en aspectos clave. La mayoría de los investigadores de IA encuestados creen que el deep learning por sí solo no es suficiente para alcanzar la IAG. En cambio, argumentan que la IA debe integrar el razonamiento estructurado y una comprensión más profunda de la causa y el efecto.
La becaria de IBM Francesca Rossi, expresidenta de la Asociación para el Avance de la Inteligencia Artificial, que publicó la encuesta, se encuentra entre los expertos que cuestionan si los modelos más grandes serán alguna vez suficientes. "Hemos logrado grandes avances, pero la IA todavía tiene dificultades con las tareas de razonamiento fundamental", dice Rossi a IBM Think. "Para acercarse a la IAG, los modelos deben comprender realmente, no solo predecir".
Durante años, la investigación en IA ha seguido en gran medida una única fórmula: más datos, modelos más grandes, mejores resultados. Este enfoque ha impulsado importantes avances en la IA generativa, con modelos como ChatGPT, Gemini y Claude alcanzando nuevos hitos en la capacidad conversacional.
Sin embargo, según Rossi, aumentar el tamaño de las redes neuronales no resolverá los problemas fundamentales de la IA: los LLM actuales siguen teniendo dificultades con el razonamiento lógico, la coherencia y la adaptabilidad. Producen texto fluido, pero a veces se contradicen, cometen errores fácticos o no generalizan el conocimiento entre dominios. Y las debilidades se hacen especialmente evidentes en áreas como las matemáticas u otros dominios en los que la fiabilidad y la corrección son cruciales.
"Algunos modelos de IA ahora pueden resolver problemas complejos de olimpiadas matemáticas a nivel de medalla de oro", dice Rossi. "Pero al mismo tiempo, siguen fallando en la aritmética simple que cualquier estudiante de primaria podría manejar. Esa incoherencia es una clara limitación de los enfoques actuales de deep learning".
El problema central, dice Rossi, es que, aunque las redes neuronales pueden reconocer patrones estadísticos, no entienden los conceptos de forma inherente. Pueden generar respuestas que suenen correctas, sin entender realmente el significado detrás de ellas. Y sin una estructura explícita para la lógica y el razonamiento, la IA sigue siendo propensa a alucinaciones y a una toma de decisiones poco fiable.
Rossi y algunos otros investigadores creen que si alguna vez se logra la IAG, no será solo a través del deep learning. En cambio, será combinando redes neuronales con razonamiento estructurado, mejorando su capacidad para pensar, adaptarse y aplicar conocimientos en diferentes escenarios.
“Los humanos no solo confiamos en el instinto; también razonamos deliberadamente", dice Rossi. "Reflexionamos, utilizamos reglas estructuradas y pensamos en problemas complejos. La IA podría beneficiarse de un equilibrio similar".
IBM ha estado explorando esta idea a través de su proyecto de investigación en IA "Thinking Fast and Slow", inspirado en el trabajo del premio Nobel Daniel Kahneman sobre la cognición humana. El proyecto se centra en integrar una toma de decisiones rápida e intuitiva con un razonamiento más lento y deliberado.
"En nuestro proyecto, estamos explorando cómo la IA puede combinar el reconocimiento rápido de patrones con el razonamiento explícito basado en reglas", explica Rossi. "Por ejemplo, un modelo de lenguaje podría generar una respuesta, pero un componente simbólico de IA podría validar si la respuesta tiene sentido lógico".
Este enfoque híbrido podría ayudar a resolver uno de los mayores retos de la IA: su tendencia a generar respuestas seguras pero incorrectas. Al introducir el razonamiento estructurado, IBM está ayudando a que los sistemas de IA sean más fiables, interpretables y adaptables a tareas complejas del mundo real.
Si la IAG no es solo una cuestión de hacer más grandes las redes neuronales, ¿qué hará falta? Rossi cree que la IA debe desarrollar una comprensión más rica y estructurada del mundo, en lugar de depender únicamente de correlaciones estadísticas.
En estos momentos, los modelos de IA destacan en la producción de textos similares a los humanos. Pero en realidad no comprenden el mundo de manera profunda. Carecen de un modelo conceptual de la realidad, por lo que a menudo tienen dificultades cuando se les pide que apliquen el razonamiento a problemas desconocidos.
"Tenemos que ir más allá de la simple ampliación de los modelos y centrarnos en cómo funciona la inteligencia", afirma Rossi. "Eso significa integrar diferentes enfoques, no solo crear modelos más grandes".
Algunos investigadores argumentan que la IA debe aprender de múltiples tipos de datos, no solo de texto. La IA podría construir una comprensión más amplia de la causa y el efecto incorporando interacciones visuales, auditivas y del mundo real. Otros sugieren que la IA necesitará herramientas de razonamiento explícito, que le permitan aplicar la lógica en lugar de limitarse a predecir respuestas probables.
Uno de los mayores debates en IA no es solo cómo lograr la IAG, sino si la IAG es un concepto útil. Algunos creen que la IAG surgirá gradualmente a medida que los sistemas de IA sean más capaces en diferentes dominios. Otros argumentan que la verdadera IAG (una IA capaz de pensar, razonar y actuar plenamente como un ser humano) aún está lejos.
Rossi es cauteloso con el término en sí. "Cada persona entiende algo diferente cuando habla de la IAG", afirmó. "Si IAG implica reemplazo, creemos que la IA debería aumentar la inteligencia humana, no reemplazarla".
