Más allá de los grandes modelos: por qué la IA necesita algo más que escala para alcanzar la IAG

La idea de la inteligencia artificial general (máquinas que pueden pensar, aprender y razonar tan bien como los humanos) ha cautivado a científicos, empresarios y escritores de ciencia ficción por igual. Líderes de sectores como Sam Altman de OpenAI y Demis Hassabis de Google DeepMind sugieren que la IAG podría estar al alcance, impulsada por la implacable escalabilidad de las redes neuronales. La idea es: cuanto más grande es el modelo, más inteligente es la IA.

Pero una nueva encuesta a expertos en IA revela un creciente escepticismo sobre esta idea. Aunque los modelos de IA actuales pueden generar textos fluidos, reconocer imágenes e incluso realizar tareas complejas de resolución de problemas, siguen estando por debajo de la inteligencia humana en aspectos clave. La mayoría de los investigadores de IA encuestados creen que el deep learning por sí solo no es suficiente para alcanzar la IAG. En cambio, argumentan que la IA debe integrar el razonamiento estructurado y una comprensión más profunda de la causa y el efecto.

La becaria de IBM Francesca Rossi, expresidenta de la Asociación para el Avance de la Inteligencia Artificial, que publicó la encuesta, se encuentra entre los expertos que cuestionan si los modelos más grandes serán alguna vez suficientes. "Hemos logrado grandes avances, pero la IA todavía tiene dificultades con las tareas de razonamiento fundamental", dice Rossi a IBM Think. "Para acercarse a la IAG, los modelos deben comprender realmente, no solo predecir".