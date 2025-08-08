Las empresas tienen sistemas de inteligencia. Ahora deberían pasar a los sistemas de acción

La IA agéntica entra en acción. Estos sistemas autónomos prometen gestionar flujos de trabajo complejos de principio a fin, y las empresas están ansiosas por aprovechar ese potencial. Pero aquí está el problema: en su prisa por implementar esta tecnología, las empresas corren el riesgo de romper lo que ya funciona.
Bruno Aziza, vicepresidente de estrategia de datos, inteligencia artificial y análisis de IBM, trabaja con organizaciones para ayudarlas a escalar con tecnologías emergentes para convertirse en líderes en sus respectivos dominios. Según Aziza, las empresas a menudo pasan por alto la realidad de que ya tienen automatización e IA integradas en sus flujos de trabajo.
En lugar de reconstruir todo en torno a los agentes, Aziza cree que las organizaciones deberían usarlos para construir sobre lo que ya funciona. "El camino del éxito aquí no es reemplazar o eliminar los procesos que han funcionado bien", dijo a IBM® Think en una entrevista. "Se trata de aumentar estos procesos existentes".
Este enfoque de aumento queda más claro si se lo compara con la evolución más amplia de la tecnología empresarial. Para entender cómo las organizaciones pueden integrar eficazmente la IA agéntica en flujos de trabajo existentes, es esencial examinar la evolución desde sistemas que analizan y recomiendan hasta sistemas que pueden actuar de forma autónoma y aportar valor tangible al negocio.
Los líderes tecnológicos empresariales han seguido un camino familiar: primero construyendo sistemas de registro, luego sistemas de interacción, y después sistemas de inteligencia. Ahora, con la IA agéntica, comienza una nueva fase: los sistemas de acción.
"Lo que estamos descubriendo es que, si bien los sistemas de inteligencia son útiles, no son suficientes", dijo Aziza. “Gracias a la IA generativa, a la capacidad de procesamiento casi infinita, al almacenamiento limitado y a las excelentes redes, ahora estamos en una fase en la que podemos empezar a pensar en cómo acelerar las acciones, que son realmente los componentes relacionados con alcanzar los resultados finales de la organización. Siempre hemos intentado hacerlo, pero ahora estamos en una fase de la historia en la que realmente podemos pasar a la acción”.
Pero crear sistemas de acción no es un camino sencillo y lineal. Para muchos líderes tecnológicos, las preguntas sobre autonomía, responsabilidad y automatización siguen siendo muy importantes. Y aunque el ciclo de exageración de la IA ha ocupado los titulares durante varios años, el verdadero trabajo comienza una vez que se desvanece el foco de atención.
"Creo que es algo que las empresas maduras deben tomarse con cautela: todo el mundo le dice que va a ser muy fácil, ¿verdad?". dijo Aziza. "Se centra en los grandes datos, luego selecciona sus casos de uso, luego experimenta un poco y, por último, operacionaliza los casos de uso que tienen éxito. Pero eso no es lo que está pasando de verdad”.
Un error común que observa Aziza es la creencia de que crear un agente e implementarlo en la empresa simplemente funcionará. "En la empresa, hay mucho más en juego".
A medida que más experimentos se mueven a la producción, los líderes empresariales se plantean preguntas diferentes sobre las compensaciones, la escala y el rendimiento.
"Hay madurez y suficientes ejemplos en el sector, por lo que podemos alcanzar un nivel en el que podamos acelerar el trabajo de producción real que se está llevando a cabo allí", afirmó Aziza.
Uno de los mayores cambios este año ha sido el impulso para crear nuevos agentes de IA. Pero según Aziza, esta prisa puede ser errónea. A menudo, las empresas ya cuentan con IA y automatización integradas en sus flujos de trabajo. En lugar de reconstruir todo en torno a los agentes, Aziza dijo que el mejor enfoque es complementar lo que ya funciona.
Ofrece un ejemplo claro: las aprobaciones de préstamos en la banca. Se trata de procesos deterministas: añadir agentes probabilísticos podría introducir más incertidumbre, no menos.
"La capacidad de unir estas dos cosas es realmente importante", dijo. Explicó que a esto se le conoce como un agente negativo: un agente que reemplaza los sistemas de trabajo pero ofrece peores resultados.
"No es algo de lo que se hable lo suficiente, y las organizaciones deben ser conscientes de ello", dijo. "No se trata de eliminar la automatización y reemplazarla con un montón de trabajo de agencia. En realidad, se trata de casar a ambos”.
Reunir sistemas y agentes es lo siguiente. "Llegaremos a un punto en el que cada vez más empleados crearán sus propios agentes, ya sea porque utilizan un agente prediseñado y lo personalizan, o porque su plantilla tiene un alto nivel de madurez", dijo. "Vamos a ver más agentes. La pregunta es, ¿cómo orquesta a esos agentes? Y así, hay un conjunto de capacidades que hay que desarrollar para hacer esto bien".
Esta orquestación no ocurre por accidente. Según Aziza, las organizaciones que entran en producción con agentes necesitan crear cinco capacidades básicas para tener éxito: colaboración multiagente, integración entre ecosistemas, alineación con las herramientas y reglas existentes, supervisión y control, y una capa operativa dedicada conocida como operaciones de agentes. "Estas cinco capacidades son los pilares clave de su estrategia agéntica en el futuro", dijo.
A principios de este año, el Model Communication Protocol (MCP) y otros estándares desarrollados por Google (Agent2Agent Protocol), IBM (ACP) y otros actores enfatizaron la necesidad de descubrir y comunicar agentes.
"Imagine que mañana se despierta en un entorno de un enjambre de agentes de análisis", dijo Aziza. “¿Quién hace qué? ¿Quién obtiene los datos? ¿Quién está construyendo la idea? ¿Quién supervisa el proceso? ¿Quién verifica que los datos son realmente correctos y que la información es procesable? “Hay muchas preguntas aquí que, si no tiene un estándar, es realmente difícil ponerlas en práctica”.
Muchos comparan el estado actual de los agentes con el de internet antes de HTTP. Pero Aziza cree que la IA agéntica aporta algo completamente diferente a la conversación. Para él, la evolución actual de la IA podría compararse con la invención del automóvil: sí, los automóviles finalmente reemplazaron a los caballos, pero también impulsaron la innovación.
“Hay una aceleración de la innovación increíble”, dijo. "Y también existe esta increíble oportunidad de transformarnos al siguiente nivel. Es difícil encontrar un plan, pero ciertamente sabemos que la unificación de los estándares de comunicación será necesaria si queremos multiplicar el impacto de estos agentes individuales".
