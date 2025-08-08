Las empresas tienen sistemas de inteligencia. Ahora deberían pasar a los sistemas de acción

Reunir sistemas y agentes es lo siguiente. "Llegaremos a un punto en el que cada vez más empleados crearán sus propios agentes, ya sea porque utilizan un agente prediseñado y lo personalizan, o porque su plantilla tiene un alto nivel de madurez", dijo. "Vamos a ver más agentes. La pregunta es, ¿cómo orquesta a esos agentes? Y así, hay un conjunto de capacidades que hay que desarrollar para hacer esto bien".

Esta orquestación no ocurre por accidente. Según Aziza, las organizaciones que entran en producción con agentes necesitan crear cinco capacidades básicas para tener éxito: colaboración multiagente, integración entre ecosistemas, alineación con las herramientas y reglas existentes, supervisión y control, y una capa operativa dedicada conocida como operaciones de agentes. "Estas cinco capacidades son los pilares clave de su estrategia agéntica en el futuro", dijo.

A principios de este año, el Model Communication Protocol (MCP) y otros estándares desarrollados por Google (Agent2Agent Protocol), IBM (ACP) y otros actores enfatizaron la necesidad de descubrir y comunicar agentes.

"Imagine que mañana se despierta en un entorno de un enjambre de agentes de análisis", dijo Aziza. “¿Quién hace qué? ¿Quién obtiene los datos? ¿Quién está construyendo la idea? ¿Quién supervisa el proceso? ¿Quién verifica que los datos son realmente correctos y que la información es procesable? “Hay muchas preguntas aquí que, si no tiene un estándar, es realmente difícil ponerlas en práctica”.

Muchos comparan el estado actual de los agentes con el de internet antes de HTTP. Pero Aziza cree que la IA agéntica aporta algo completamente diferente a la conversación. Para él, la evolución actual de la IA podría compararse con la invención del automóvil: sí, los automóviles finalmente reemplazaron a los caballos, pero también impulsaron la innovación.

“Hay una aceleración de la innovación increíble”, dijo. "Y también existe esta increíble oportunidad de transformarnos al siguiente nivel. Es difícil encontrar un plan, pero ciertamente sabemos que la unificación de los estándares de comunicación será necesaria si queremos multiplicar el impacto de estos agentes individuales".