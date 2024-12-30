Cada año, cumplir los objetivos de sostenibilidad se vuelve más crucial en el esfuerzo colectivo para mitigar los riesgos del cambio climático. 2024 no fue la excepción y, aunque fue un año en el que se produjeron casos devastadores y destructivos de condiciones meteorológicas extremas, también produjo varios logros históricos para las iniciativas mundiales de sostenibilidad.
Los indicadores que incluyen una disminución drástica de la deforestación en la selva amazónica, el fin total de las centrales eléctricas de carbón en el Reino Unido y los niveles sin precedentes de inversión en tecnología de energía limpia sugieren que hay un esfuerzo real y continuo para mover hacia un futuro más limpio y sostenible. Junto con el rápido desarrollo e implementación de la inteligencia artificial y su potencial para ayudar a optimizar el consumo de energía y facilitar los avances en la tecnología limpia, hay motivos para ser optimistas de cara al futuro.
Y 2025 será un año crucial para la innovación medioambiental. Marca el punto medio de la década y una oportunidad para que el sector y los expertos comprueben el progreso hacia los puntos de referencia de 2030, como el compromiso de la Casa Blanca de reducir la contaminación por gases de efecto invernadero en al menos un 50 % con respecto a los niveles de 2005. También sirve como un importante control para objetivos más lejanos, como la referencia de las Naciones Unidas de lograr una producción de energía cero neto a nivel mundial para 2050.
Preguntamos a ejecutivos, expertos, defensores y educadores del sector qué tendencias de sostenibilidad observarán en 2025. Sus predicciones dibujan el panorama de un año en el que la tecnología no solo ayuda a las organizaciones a avanzar hacia los objetivos de sostenibilidad, sino que cambia fundamentalmente la forma en que los abordan, siempre que la sostenibilidad sea una prioridad, claro.
"Las empresas combinarán las tecnologías de IA y automatización para avanzar en los objetivos de sostenibilidad de 2030. Las empresas tienen objetivos de sostenibilidad audaces para 2030, pero también tienen una infraestructura más compleja y más fuentes de datos que cuando estos objetivos se anunciaron por primera vez hace años.
En 2025, las organizaciones con ambiciones y objetivos de sostenibilidad deberían implementar capacidades de automatización con IA, incluyendo observabilidad, gestión de recursos y gestión del ciclo de vida de las aplicaciones. Estas capacidades pueden ayudar a reducir la presión sobre los centros de datos, incluyendo la gestión del consumo energético y la mejora del rendimiento y ciclo de vida de los activos, lo que en última instancia puede ayudar a avanzar en los objetivos de sostenibilidad en general”.
“Habrá un crecimiento continuado en el sector de la energía limpia, impulsado por factores clave como la Ley de Reducción de la Inflación y la rápida expansión de la energía solar, el almacenamiento en baterías y los vehículos eléctricos. El enfoque de la IRA sobre el cambio climático está acelerando las inversiones y fortaleciendo las cadenas de suministro nacionales, creando una base sólida para que los profesionales hagan contribuciones significativas. El almacenamiento de energía desempeñará un papel crucial en almacenar el exceso de energía renovable, ofreciendo una solución sostenible para la futura electrificación.
“Para abordar la creciente demanda energética, el sector debe priorizar el desarrollo del personal; invertir tanto en la capacitación de profesionales activos como en la atracción de nuevos talentos calificados al campo será innegociable para seguir siendo relevante en el mercado energético”.
“Estoy observando los avances en gemelos digitales para respaldar la fabricación sostenible y resiliente, las innovaciones en materiales para baterías de vehículos eléctricos que mejoran la autonomía y la vida útil de la batería, los vehículos automatizados electrificados y una infraestructura de carga de vehículos eléctricos en expansión. Se han realizado grandes inversiones en estas áreas y es probable que veamos nuevos y emocionantes despliegues de estas innovaciones”.
"Esperamos ver muchos más modelos de IA entrenados en conjuntos de datos geoespaciales. Las crisis relacionadas con los fenómenos meteorológicos extremos y el clima continuarán en 2025 y provocarán costosas perturbaciones. Como resultado, se espera que más gobiernos, servicios públicos y empresas del sector privado asocien conjuntos de datos geoespaciales y modelos de IA con la esperanza de predecir y mitigar las perturbaciones climáticas".
"Creemos que 2025 será un año crucial para el progreso en el creciente sector del reciclaje textil a textil. En 2024, fuimos testigos de numerosos compromisos por parte de recicladores textiles y marcas, y estamos observando con atención los desarrollos futuros, particularmente en Norteamérica. Además, reconocemos el potencial de la IA en el próximo año, especialmente para mejorar el seguimiento de las métricas de sostenibilidad y aumentar la eficiencia dentro del ecosistema de circularidad. A medida que evolucionan estos desarrollos, anticipamos oportunidades de empleo en la fabricación y carreras de tecnología especializadas en el campo textil".
"No quiero sonar demasiado dramático, pero 2025 bien puede ser el año en que EE. UU. realmente dé un giro a la mitigación climática y al paraguas más amplio de la sostenibilidad.
A los estadounidenses generalmente no les importan las inclinaciones políticas de izquierda o derecha cuando se trata de ahorrar y ganar dinero. ¡Solo quieren ver verde! Y las opciones energéticas alternativas como la solar son cada vez más baratas que los combustibles fósiles tradicionales. Los paneles solares distribuidos en los tejados residenciales, por ejemplo, son un electorado verdaderamente bipartidista, como se demuestra aquí en mi estado natal de Florida".
"A nivel local, creo que, cuando se les dé la opción, los consumidores continuarán eligiendo materiales y productos saludables, no tóxicos y sin plástico en casa y en las marcas y negocios a los que apoyan. El compostaje comunitario y municipal seguirá siendo cada vez más común en Estados Unidos.
A nivel nacional, los estadios y los grandes recintos continuarán implementando formas de simplificar sus flujos de residuos y moverse hacia la consecución de eventos sin residuos. Materiales más nuevos y de origen biológico, como el PHA y las resinas hechas a partir de algas marinas y subproductos agrícolas, seguirán alterando los sectores de servicios compostables y envases, a medida que consumidores y empresas buscan soluciones al heredado tóxico de los plásticos petrolíferos.
Dado que la adopción del compostaje y la conciencia sobre el desperdicio alimentario van de la mano, las estrategias para abordar el desperdicio de alimentos como medida de ahorro y la insistencia en un mayor acceso a opciones de alimentos integrales más saludables se asentarán".
"Se está avanzando mucho en la reducción de la cantidad de residuos que acaban en nuestros vertederos mediante la incorporación de compost comercial, que convierte los alimentos, el césped y los envases compostables de nuevo en suelo. Otras soluciones innovadoras incluyen fomentar la desviación de residuos de construcción como tejas de tejado, pladur, madera y hormigón en contenido reciclado, creando una economía circular muy necesaria. La conversión de residuos en energía (WtE) también está en aumento como un medio para disolver completamente el plástico, por lo que no puede convertirse en microplásticos que ahora se encuentran en el cuerpo humano".
