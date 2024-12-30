Cada año, cumplir los objetivos de sostenibilidad se vuelve más crucial en el esfuerzo colectivo para mitigar los riesgos del cambio climático. 2024 no fue la excepción y, aunque fue un año en el que se produjeron casos devastadores y destructivos de condiciones meteorológicas extremas, también produjo varios logros históricos para las iniciativas mundiales de sostenibilidad.

Los indicadores que incluyen una disminución drástica de la deforestación en la selva amazónica, el fin total de las centrales eléctricas de carbón en el Reino Unido y los niveles sin precedentes de inversión en tecnología de energía limpia sugieren que hay un esfuerzo real y continuo para mover hacia un futuro más limpio y sostenible. Junto con el rápido desarrollo e implementación de la inteligencia artificial y su potencial para ayudar a optimizar el consumo de energía y facilitar los avances en la tecnología limpia, hay motivos para ser optimistas de cara al futuro.

Y 2025 será un año crucial para la innovación medioambiental. Marca el punto medio de la década y una oportunidad para que el sector y los expertos comprueben el progreso hacia los puntos de referencia de 2030, como el compromiso de la Casa Blanca de reducir la contaminación por gases de efecto invernadero en al menos un 50 % con respecto a los niveles de 2005. También sirve como un importante control para objetivos más lejanos, como la referencia de las Naciones Unidas de lograr una producción de energía cero neto a nivel mundial para 2050.

Preguntamos a ejecutivos, expertos, defensores y educadores del sector qué tendencias de sostenibilidad observarán en 2025. Sus predicciones dibujan el panorama de un año en el que la tecnología no solo ayuda a las organizaciones a avanzar hacia los objetivos de sostenibilidad, sino que cambia fundamentalmente la forma en que los abordan, siempre que la sostenibilidad sea una prioridad, claro.