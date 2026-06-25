La IA agéntica presenta una oportunidad poco común. A pesar de todo el impacto que la IA ya ha tenido en las empresas, la orquestación multiagente tiene el potencial de transformar los flujos de trabajo que se ejecutan en toda una empresa. Pero dado que esta próxima generación de IA abarca todos los ámbitos, los directivos deben trabajar juntos para sacar el máximo provecho.

La IA ya está forjando alianzas más estrechas entre el equipo directivo. Según un análisis reciente de las descripciones de puestos del equipo directivo actuales realizado por Talentfoot, una empresa de búsqueda de ejecutivos, los altos cargos ejecutivos de hoy en día requieren una combinación de Estrategia, responsabilidad en materia de ingresos, dominio de los datos y capacidad de escalabilidad operativa. Para tomar las mejores decisiones de IA, está claro que esta tendencia hacia la colaboración ejecutiva en todas las funciones tendrá que profundizarse y continuar.

El desafío para el liderazgo es redefinir intencionalmente qué relaciones ejecutivas son más importantes. Estas son cinco alianzas ejecutivas emergentes que apuntan hacia una empresa que dé prioridad a la IA.