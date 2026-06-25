¿Qué relaciones emergentes en el equipo directivo son esenciales para lograr la transformación?
La IA agéntica presenta una oportunidad poco común. A pesar de todo el impacto que la IA ya ha tenido en las empresas, la orquestación multiagente tiene el potencial de transformar los flujos de trabajo que se ejecutan en toda una empresa. Pero dado que esta próxima generación de IA abarca todos los ámbitos, los directivos deben trabajar juntos para sacar el máximo provecho.
La IA ya está forjando alianzas más estrechas entre el equipo directivo. Según un análisis reciente de las descripciones de puestos del equipo directivo actuales realizado por Talentfoot, una empresa de búsqueda de ejecutivos, los altos cargos ejecutivos de hoy en día requieren una combinación de Estrategia, responsabilidad en materia de ingresos, dominio de los datos y capacidad de escalabilidad operativa. Para tomar las mejores decisiones de IA, está claro que esta tendencia hacia la colaboración ejecutiva en todas las funciones tendrá que profundizarse y continuar.
El desafío para el liderazgo es redefinir intencionalmente qué relaciones ejecutivas son más importantes. Estas son cinco alianzas ejecutivas emergentes que apuntan hacia una empresa que dé prioridad a la IA.
La función de recursos humanos está lista para la IA, ya que implica muchos procesos repetitivos que ahora se pueden automatizar. Pero como RRHH abarca toda la empresa, su transformación requiere una amplia intervención del departamento de tecnología de la información. Eso significa que los directores de recursos humanos trabajan más estrechamente que antes con los directores de tecnología y los directores de sistemas de información. IBM ha experimentado este cambio aplicando primero la IA a sus funciones internas, que los ejecutivos llaman cliente cero.
En 2024, el Question and Answer chatbot de recursos humanos de IBM, AskHR, gestionó más de 11,5 millones de interacciones. Solo el 6 % de esas interacciones tuvieron que dirigirse fuera de la plataforma a un socio de RR. HH. especializado. Los índices de satisfacción de los empleados también mejoraron. Mientras tanto, gracias a las 90 automatizaciones (en aumento) integradas en AskHR, las transacciones de recursos humanos de los gerentes son un 75 % más rápidas. Una mejor experiencia a mayor velocidad refleja los beneficios que pueden surgir cuando los equipos directivos colaboran estrechamente.
La IA requiere una inversión financiera significativa, por lo que el papel de los líderes financieros se ha vuelto muy estratégico. Según una investigación reciente de la Financial Education & Research Foundation, el 77 % de los directores financieros se identifican como "muy involucrados" en la toma de decisiones estratégicas a nivel empresarial. La misma investigación reveló que el 64 % de las organizaciones informan de iniciativas de transformación activas impulsadas por mejoras de eficiencia, automatización e IA. Ante decisiones de alto riesgo, los directores financieros tienen que trabajar mano a mano con sus pares de TI.
Juntos, los directores financieros, los directores de TI y los directores de tecnología pueden desbloquear (y, sí, medir) el valor empresarial de la IA generativa en toda la empresa. Por ejemplo, una investigación previa de IBM reveló que la adopción de la IA ha ayudado a las organizaciones a reducir los errores en la previsión de ventas en un 57 %. Los principales CFO consideran a los CTO como sus socios más significativos, con un 72 % que los considera altamente importantes o críticos, según investigaciones adicionales de IBM. Los líderes financieros y tecnológicos deberían tener una nueva oportunidad de profundizar su asociación mientras supervisan el escalado disciplinado de las iniciativas y la inversión de los agentes.
Los líderes de operaciones están pasando de automatizar tareas a orquestar sistemas de IA agéntica. Casi siete de cada 10 directores de operaciones informan que han adoptado agentes de IA y se están preparando para escalarlos en toda la empresa, según una investigación reciente de IBM. Los próximos pasos consisten en coordinar a varios agentes en una plataforma operativa integrada, que parece estar preparada para una adopción igualmente generalizada; Gartner predice que el 70 % de las aplicaciones de IA utilizarán sistemas multiagente para 2028.
Cuando se hace correctamente, la orquestación con varios agentes ofrece una gran oportunidad. Al fin y al cabo, la productividad significa algo más que ahorro de costes y eficiencia. También significa crear mecanismos de autofinanciación que permitan invertir en innovación que impulse el crecimiento. Pero dado que la orquestación de varios agentes es una remodelación fundamental del funcionamiento de toda la empresa, esta oportunidad también requiere una cooperación más intensa. Con la orquestación y una sólida asociación de TI, el papel de las operaciones puede convertirse en un factor crítico para el crecimiento.
Ya sea que dirija la oficina del consejero general o dirija la IA u otra implementación tecnológica, ha visto aumentar los riesgos legales en torno a los datos. Legal es responsable del cumplimiento: qué jurisdicciones son aceptables, qué movimientos de datos están permitidos y qué contratos son seguros. Pero las tensiones geopolíticas, la incertidumbre regulatoria y los riesgos de vendor lock-in han aumentado el enfoque en la soberanía de los datos, la idea de que los datos se rigen por las leyes del país donde se generaron.
A la luz de todas estas presiones, garantizar el cumplimiento en torno a la IA integrada en la empresa puede parecer limitante. En cambio, gracias al enfoque interfuncional emergente, el cumplimiento normativo puede convertirse en un factor facilitador. Norie Campbell, directora de Thomson Reuters, ha descrito un cambio en la era de la IA para su postura: "Legal ya no reacciona al negocio, está ayudando a definir su dirección." Romper los silos obsoletos entre el liderazgo legal y tecnológico debería permitir a las empresas cumplir con las cambiantes leyes internacionales.
Los líderes del equipo directivo pueden enfrentarse mejor a la era de la IA cuando combinan sus poderes. Cada vez más, ese proceso requiere un nuevo rol: el CEO establece la visión, mientras que el CAIO orquesta de forma interfuncional con las aportaciones del CIO, el CHRO, el CFO y el CLO. Según una nueva investigación de IBM, el 76 % de las organizaciones ya tienen un CAIO, un aumento notable respecto al 25 % de hace apenas un año.
El CAIO funciona como coordinador central. Los detalles de la función pueden variar de una empresa a otra, pero los CAIO son fundamentales para la transformación. Investigaciones de The Futurum Group revelan que las organizaciones con un CAIO tienen casi tres veces más probabilidades de alcanzar el nivel más alto de madurez en IA. La necesidad de un único punto de coordinación que trabaje con el CEO y otros ejecutivos es clara: los líderes del equipo directivo, en coordinación entre sí, guiarán la revolución de la IA.
El cambio tecnológico requiere cambios organizativos. Los puestos del equipo directivo creados para un mundo anterior ahora requieren que los ejecutivos asuman la responsabilidad conjunta de los resultados, ya sea que ese cambio se produzca en la gestión automatizada del personal, en la obtención de valor a partir de la Tecnología o en la orquestación de agentes de IA. La soberanía de los datos no es solo una cuestión legal. El CAIO se encuentra en el centro de todo.
A medida que los casos de uso de la IA continúan proliferando, el éxito empresarial dependerá sin duda de un liderazgo ejecutivo rediseñado e interfuncional.