Mientras las empresas de bienes de consumo se apresuran a integrar la IA en la previsión de demanda, los precios, el marketing, el servicio de atención al cliente y la innovación, muchas están descubriendo que la cuestión no es si pueden lanzar fácilmente otro piloto. Es si pueden mantener el control una vez que la IA empiece a tomar, recomendar o automatizar decisiones en toda la empresa. Enter IA responsable.

Cada vez hay más pruebas que sugieren que el gobierno es lo que permite a la IA escalar. Según una nueva investigación del IBM Institute for Business Value (IBV), las organizaciones que integran el control en sus arquitecturas de IA implementan 16 veces más agentes de IA, gastan cuatro veces menos y alcanzan márgenes operativos un 18 % superiores a sus pares que no lo hacen. Este hallazgo replantea la IA responsable, pasando de una función defensiva para gestionar el riesgo a una palanca fundamental para el rendimiento. Y el gobierno solo será cada vez más importante, ya que Gartner, por ejemplo, predice que para 2027, el gobierno de la IA y las capacidades de IA responsable formarán parte del 75 % de las plataformas de IA, lo que las convertirá en la principal área de competencia.