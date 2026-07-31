Desde el precio hasta la personalización, la IA se acerca más al consumidor, exponiendo si las empresas pueden escalar con visibilidad, confianza y control.
Mientras las empresas de bienes de consumo se apresuran a integrar la IA en la previsión de demanda, los precios, el marketing, el servicio de atención al cliente y la innovación, muchas están descubriendo que la cuestión no es si pueden lanzar fácilmente otro piloto. Es si pueden mantener el control una vez que la IA empiece a tomar, recomendar o automatizar decisiones en toda la empresa. Enter IA responsable.
Cada vez hay más pruebas que sugieren que el gobierno es lo que permite a la IA escalar. Según una nueva investigación del IBM Institute for Business Value (IBV), las organizaciones que integran el control en sus arquitecturas de IA implementan 16 veces más agentes de IA, gastan cuatro veces menos y alcanzan márgenes operativos un 18 % superiores a sus pares que no lo hacen. Este hallazgo replantea la IA responsable, pasando de una función defensiva para gestionar el riesgo a una palanca fundamental para el rendimiento. Y el gobierno solo será cada vez más importante, ya que Gartner, por ejemplo, predice que para 2027, el gobierno de la IA y las capacidades de IA responsable formarán parte del 75 % de las plataformas de IA, lo que las convertirá en la principal área de competencia.
Para los CEO, CIO, CTO y directores de IA, el debate sobre el gobierno está cambiando. Muchas organizaciones siguen tratando el gobierno como algo que puede seguir a la adopción: lanzar los pilotos, probar el caso de uso y añadir controles más adelante. Otros responden al riesgo ralentizando todo en nombre de la seguridad. Ninguno de los dos enfoques escala la IA de forma rápida y segura en toda la organización.
Las empresas que están avanzando intentan evitar ese compromiso incorporando reglas en cómo funcionan los sistemas de IA desde el principio, incluyendo qué datos puede acceder un agente, qué acciones puede tomar, qué pruebas debe aportar y cuándo debe intervenir una persona. En ese modelo, el gobierno no es un comité que revise la IA a posteriori. Es un sistema de confianza diseñado en pipelines de datos, modelos, flujos de trabajo y puntos de decisión.
Como lo expresó Rudy Hagedorn, director de la cadena de valor basada en datos del Foro de Bienes de Consumo liderado por CEO, en una entrevista con IBM Think, la brecha actual es similar a permitir que alguien opere maquinaria potente sin certificación: “Todo el mundo necesita una licencia de conducir; la IA también la necesita. Todavía no hemos llegado a ese punto.
Cerrar esta brecha es especialmente urgente en bienes de consumo envasados (CPG), donde la IA se está moviendo rápidamente hacia áreas que moldean la confianza del consumidor: precios, reclamaciones, personalización, promociones, forecasting y comunicaciones de marca. Una recomendación equivocada o un output sin comprobar pueden convertirse en un incidente de marca. Un sistema de IA mal monitorizado puede generar precios incorrectos, afirmaciones engañosas o personalizaciones sesgadas justo en el momento en que un consumidor toma una decisión.
Phaedra Boinodiris, responsable global de IA fiable en IBM Consulting, declaró a IBM Think que muchas organizaciones aún carecen de los fundamentos necesarios para gestionar ese riesgo. “Es imposible gobernar lo que no se ve”, afirmó, señalando que las empresas necesitan visibilidad sobre sus inventarios de IA, auditorías, exposición regulatoria y comportamiento de los modelos. "El gobierno", añadió, no puede limitarse al cumplimiento de la ley, porque "la IA puede ser legal pero terrible".
A medida que las empresas se mueven de los pilotos de IA generativa a sistemas de IA agéntica que pueden actuar de forma más autónoma, el riesgo de que algo salga mal se multiplica. Boinodiris dijo que IBM Research descubrió que, aunque el 88 % de las organizaciones están experimentando con la IA agéntica, el 80 % aún carece de gobierno fundacional para formas anteriores de IA. Esa brecha, dijo, hace que la alfabetización, la rendición de cuentas y la autoridad sean esenciales. "El trabajo de gobierno", dijo, "requiere poder y requiere un mandato financiado. No es un trabajo secundario.
A medida que los agentes de IA empiezan a actuar en nombre de empleados, clientes o funciones empresariales, el control ya no puede estar fuera del sistema. Tiene que formar parte del funcionamiento del sistema. Los líderes deben saber no solo qué está haciendo una herramienta de IA, sino también si está actuando dentro de los límites aprobados en tiempo real.
La cuestión del gobierno no es solo reputacional. Es financiera. A medida que el uso de la IA se extiende a las unidades de negocio, modelos, proveedores, infraestructuras y tokens pueden convertirse rápidamente en una nueva forma de gasto en la sombra. La investigación de IBV señala que el 84 % de los líderes tecnológicos no han operacionalizado completamente la gestión financiera de IA, mientras que el 85 % carece de visibilidad total sobre el gasto en IA en tiempo real. Sin rendición de cuentas, los costes de la IA pueden aumentar incluso cuando el valor para el negocio no está claro.
Al mismo tiempo, muchas empresas están pasando por alto una limitación fundamental: la calidad de los datos, dijo Hagedorn. Como él mismo dijo, "la IA se alimenta de datos, mire lo que come". Lo que muchas organizaciones tienen es "un montón de datos, no realmente interoperables", a menudo fragmentados en décadas de sistemas y silos.
Eso crea un riesgo conocido, pero con mayores consecuencias. "Basura que entra, basura que sale" ya no es un problema de back-office, sino que da forma directamente a los resultados de la IA a escala. Cada vez más, las empresas exploran el uso de la propia IA para limpiar, estandarizar y validar los datos antes de que se ingieran en los modelos, reconociendo que "el uso de IA responsable es principalmente sobre el uso de los datos", dijo Hagedorn.
Por eso, el gobierno corporativo está cada vez más vinculado a la escala. Los programas de IA suelen estancarse, no porque los líderes carezcan de ambición, sino porque carecen de controles repetibles, dijo Boinodiris. Si cada caso de uso requiere un proceso de aprobación personalizado, arquitectura a medida y revisión de riesgos a medida, la IA permanece atascada en pilotos. Pero si las mismas reglas de control se integran una vez y se reutilizan en todos los sistemas, cada nuevo caso de uso puede moverse más rápido dentro de los límites conocidos.
Elaine Parr, vicepresidenta de sectores de Consumo en IBM Consulting, afirmó que las organizaciones que están progresando son aquellas que piensan más allá de las pruebas de concepto aisladas. “No se trata de qué estás incorporando a la IA, sino de cómo lo estás haciendo”, dijo. “A menos que pienses en una revolución, a menos que pienses en esos beneficios de orden superior, siempre estarás inmerso en este tipo de frenesí iterativo de personas de color.”
Parr señaló el resurgimiento de la propiedad de los procesos como una forma en que las grandes empresas intentan gobernar la transformación de la IA. La antigua idea de un responsable global de procesos se está convirtiendo, en sus propias palabras, más en algo parecido a la "responsabilidad global de la actividad": alguien que supervisa tanto el proceso como la plataforma, los datos, las habilidades y el modelo operativo que lo rodean.
Esa disciplina operativa es un territorio familiar para los líderes de CPG. Estas empresas ya gestionan las retiradas de productos, el riesgo de los proveedores, el control de calidad y las auditorías reglamentarias. Los próximos pasos son aplicar el mismo rigor a la IA, con seguimiento de incidentes, clasificación de gravedad, protocolos de intervención en tiempo real y una propiedad clara cuando los sistemas fallen.
Algunos líderes del sector ya se están moviendo en esa dirección. Parr señaló a Nestlé como una empresa de CPG que ha sido «muy reflexiva e intencional» en cuanto a su transformación. Señaló que Nestlé ha hablado públicamente de su estrategia de transformación Nestlé Fuel for Growth , que tiene como objetivo 3.000 millones de CHF en beneficios para finales de 2027. Parr enmarcó la iniciativa no simplemente como un programa de costes, sino como una historia de gobierno sobre la secuenciación de la Transformación, el cambio de personal y las decisiones de Tecnología.
En el trabajo de IA que IBM hace con sus clientes, el equipo trata a la IA responsable como un facilitador, no como un obstáculo, dijo Sophie Kuijt, ingeniera distinguida de IBM, a IBM Think. Hablando sobre el enfoque de IBM, dijo que el gobierno es una prioridad... "por diseño" a medida que escala nuevas tecnologías y casos de uso. El objetivo, dijo, es dejar claro desde el principio que la innovación debe cumplir con principios definidos. El gobierno "no se utiliza como un obstáculo" o simplemente como una lista de verificación de cumplimiento, sino como "un facilitador" que genera transparencia al principio del proceso.
Este cambio refleja una realidad operativa más amplia: el gobierno no puede seguir siendo una capa externa. Como lo describió Hagedorn, las empresas necesitan cada vez más "incorporar responsabilidad ética a la infraestructura", integrando barreras de seguridad directamente en los flujos de trabajo y los sistemas desde el principio en lugar de aplicarlas mediante instrucciones en la puerta de entrada y después de la implementación.
Boinodiris advirtió que simplemente poner a un humano en el bucle no es suficiente si esa persona no entiende el sistema de IA. Para usos de alto riesgo, los humanos necesitan observabilidad, procedencia de los datos, evidencia y la capacidad de preguntarse por qué un sistema produjo un output. Sin eso, dijo, la supervisión humana puede convertirse en "blanqueo de responsabilidades".
La cuestión más amplia de la soberanía es si las empresas pueden demostrar el control en tiempo real: quién controla el sistema, cómo funciona y si los controles se aplican a los datos, la IA, la identidad y las operaciones. Esto está más allá de donde se ejecutan las cargas de trabajo. Se trata de si la evidencia es continua, si la rendición de cuentas es clara y si el gobierno está integrado en el sistema en lugar de reconstruirse tras un incidente.
Para las empresas de bienes de consumo, la recompensa no es una IA más lenta ni más segura. Es una IA más rápida en la que las empresas pueden confiar.
Un buen gobierno permite a los líderes implementar más agentes, ver los costes con claridad, intervenir cuando los sistemas se desvían y ampliar los casos de uso sin tener que reinventar los controles cada vez. También ayuda a garantizar que los datos subyacentes (de los que depende el combustible de la IA) sean limpios, interoperables y adecuados para su propósito.
A medida que la IA se integra en toda la cadena de valor, los ganadores serán quienes consigan el control y se aseguren de que su IA, como cualquier otro sistema potente, se haya ganado la licencia para operar.
Socio sénior, líder de los sectores de productos de consumo y venta minorista EMEA
Ingeniero distinguido y CTO de IBM en el norte y centro de Europa
Líder global de IBM Consulting en IA fiable