Cuando la acción va por delante del análisis, la experiencia de los aficionados se ve afectada. Los flujos de trabajo que requieren mucho trabajo hacen que los analistas se pasen el tiempo lidiando con los datos en lugar de narrar el combate. Esa lentitud ralentiza las perspectivas hasta casi detenerlo durante las competiciones en directo. Y cuando las perspectivas contextuales no logran seguir el ritmo, los aficionados pierden interés, lo que abre una oportunidad para los principales competidores de la UFC.



La UFC necesitaba una forma más rápida e inteligente de convertir los datos sin procesar en perspectivas en tiempo real.