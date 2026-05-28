La UFC ofrece una de las experiencias deportivas más emocionantes y trepidantes del mundo. Cada evento genera una enorme cantidad de datos sobre el rendimiento, enfrentamientos históricos y estadísticas de los luchadores.
Sin embargo, gran parte de esos datos permanecía infrautilizada. Los flujos de trabajo de análisis manuales ralentizaban el camino desde la información sin procesar hasta las perspectivas listas para su emisión.
A medida que aumentaban las expectativas del público respecto a la narración basada en datos, se puso de manifiesto un claro desequilibrio: los combates crecían, pero la generación manual de perspectivas no.
Cuando la acción va por delante del análisis, la experiencia de los aficionados se ve afectada. Los flujos de trabajo que requieren mucho trabajo hacen que los analistas se pasen el tiempo lidiando con los datos en lugar de narrar el combate. Esa lentitud ralentiza las perspectivas hasta casi detenerlo durante las competiciones en directo. Y cuando las perspectivas contextuales no logran seguir el ritmo, los aficionados pierden interés, lo que abre una oportunidad para los principales competidores de la UFC.
La UFC necesitaba una forma más rápida e inteligente de convertir los datos sin procesar en perspectivas en tiempo real.
Grant Norris-Jones
Responsable de Alianzas Globales en TKO
Esta alianza con IBM es uno de los hitos más importantes para la UFC y supone un punto de inflexión en la forma en que los aficionados experimentarán nuestro deporte. ”
La organización se asoció con IBM para crear el UFC Insights Engine, una plataforma con IA que genera perspectivas exclusivas y análisis avanzados bajo demanda. Además, permite a los editores de la UFC extraer información de una enorme base de datos de combates utilizando lenguaje natural.
El resultado es un cambio decisivo que transforma los datos sin procesar en una ventaja estratégica basada en las historias.
El UFC Insights Engine aporta historias creativas y de gran impacto a los canales de televisión y digitales, acelera el proceso de convertir datos en perspectivas y amplía significativamente la capacidad de producción de contenidos.
Los aficionados obtienen información más detallada de los luchadores y los enfrentamientos. Además, reciben contenidos más dinámicos y con mayor rapidez en todos los canales digitales.
Los analistas dedican mucho menos tiempo a la preparación manual de los datos. Por fin pueden centrarse en la narración estratégica que enriquece cada evento.
La marca opera ahora sobre una infraestructura escalable creada para mantener el compromiso con el aficionado. También refuerza su ventaja competitiva en una economía deportiva en rápida evolución y basada en datos.
La UFC siempre prosperará gracias a la intensidad y el espectáculo. Gracias al análisis con IA, la organización puede ahora ofrecer perspectivas tan impactantes como los propios combates. En un entorno en tiempo real, el retraso es un lastre, ya sea en el juego de las peleas, el comercio minorista o los seguros. La UFC demuestra que escalar el rendimiento sin escalar la interpretación crea fricción. Si se cierra esa brecha, la velocidad se convierte en estrategia y las perspectivas, en ventaja.
A medida que aumenta la complejidad y se acortan los plazos, el riesgo adopta distintas formas en el equipo directivo. Esta serie de perfiles pone de manifiesto las presiones que se esconden tras cada cargo: lo que está en juego, los puntos ciegos y las concesiones que dan forma a las decisiones críticas. Rellene el siguiente formulario para acceder a perspectivas basadas en la realidad de su cago.
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